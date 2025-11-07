Stranger Things: Tales from ‘85, πρώτο trailer για το animated spin-off που έρχεται στο Netflix

Η επιστροφή στον κόσμο του Stranger Things δεν θα περιοριστεί στο μεγάλο φινάλε του πέμπτου κύκλου. Παρότι η σειρά ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Netflix δεν σκοπεύει να αφήσει πίσω του το σύμπαν που καθόρισε τη streaming εποχή. Η πλατφόρμα αποκάλυψε επίσημα το πρώτο trailer για το επερχόμενο animated spin-off, Stranger Things: Tales from ‘85, που θα κάνει πρεμιέρα το 2026.

Η ανακοίνωση έγινε ανήμερα του Stranger Things Day, δηλαδή στις 6 Νοεμβρίου — ημερομηνία που οι fans της σειράς γνωρίζουν καλά, αφού το 1983 εκείνη την ημέρα εξαφανίστηκε ο Will Byers, ξεκινώντας την αλυσίδα γεγονότων που άλλαξε για πάντα τη μικρή πόλη του Hawkins. Το Tales from ‘85 έρχεται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις σεζόν 2 και 3, μεταφέροντάς μας στον χειμώνα του 1985, σε μια περίοδο όπου οι ήρωες προσπαθούν να επανέλθουν στην κανονικότητα μετά τις προηγούμενες τραγωδίες, κάτι που, φυσικά, δεν θα διαρκέσει για πολύ.

Η νέα animated σειρά φέρνει πίσω τους περισσότερους από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της πρωτότυπης σειράς, αυτή τη φορά όμως με διαφορετικές φωνές. Η Brooklyn Davey Norstedt δανείζει τη φωνή της στην Eleven, η Jolie Hoang-Rappaport ενσαρκώνει τη Max, ενώ οι Luca Diaz, Elisha “EJ” Williams, Braxton Quinney και Ben Plessala δίνουν φωνή στους Mike, Lucas, Dustin και Will αντίστοιχα. Ο Brett Gipson αναλαμβάνει τον ρόλο του σερίφη Hopper, ολοκληρώνοντας το animated καστ.

Από τα πρώτα δείγματα του trailer, το Tales from ‘85 διατηρεί πλήρως την αισθητική και την ατμόσφαιρα του Hawkins, με τις γνώριμες σκηνές από χιονισμένους δρόμους, φωτισμένα υπόγεια και φυσικά, τις παραμορφωμένες σκιές του Upside Down. Η σειρά υπόσχεται ένα νέο “παραφυσικό μυστήριο” που απειλεί την πόλη, με νέα πλάσματα να εμφανίζονται και τους ήρωες να καλούνται για ακόμη μια φορά να αντιμετωπίσουν τον τρόμο που καραδοκεί ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Αν και η μορφή της αφήγησης αλλάζει, το κλίμα του Stranger Things παραμένει απαράλλακτο: νοσταλγία των 80s, σκοτεινή περιπέτεια και μια δόση εφηβικού δράματος. Η χρονική περίοδος του 1985 δεν είναι τυχαία. Βρίσκει τους χαρακτήρες λίγο πριν την ωρίμανσή τους, παγιδευμένους ανάμεσα στην παιδική αθωότητα και τη σκληρή πραγματικότητα, μια φάση που η σειρά πάντα απεικόνιζε με επιτυχία.

Η δημιουργία του spin-off εντάσσεται στη στρατηγική του Netflix να διατηρήσει ζωντανό το franchise μετά το τέλος της live-action σειράς. Οι αδελφοί Duffer, δημιουργοί του Stranger Things, έχουν δηλώσει επανειλημμένα πως ο κόσμος του Hawkins δεν τελειώνει με το φινάλε της πέμπτης σεζόν. Το Tales from ‘85 θεωρείται το πρώτο βήμα σε μια νέα φάση ανάπτυξης του Stranger Things Universe, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει και άλλα projects, ίσως με διαφορετικές χρονικές περιόδους, χαρακτήρες ή ακόμη και θεματικές.

Αν και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του spin-off δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η Netflix επιβεβαίωσε πως η σειρά θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026. Μέχρι τότε, οι fans έχουν κάτι πολύ πιο κοντινό για να ανυπομονούν: την ίδια την ολοκλήρωση του Stranger Things. Ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος θα κυκλοφορήσει σε τρία κύματα: το πρώτο μέρος στις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο ανήμερα των Χριστουγέννων και το μεγάλο φινάλε στις 31 Δεκεμβρίου.