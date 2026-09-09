Συμφωνία ESA και Vast: Έλληνας αστροναύτης στον ISS με τη SpaceX

Σύνοψη



Πρόσωπο-κλειδί: Ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός πτήσεων του ESA, επιλέχθηκε ως ειδικός αποστολής.

Ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός πτήσεων του ESA, επιλέχθηκε ως ειδικός αποστολής.

Χρονοδιάγραμμα & όχημα: Προγραμματισμένη εκτόξευση για το 2027 με πύραυλο Falcon 9 και διαστημόπλοιο SpaceX Dragon.

Προγραμματισμένη εκτόξευση για το 2027 με πύραυλο Falcon 9 και διαστημόπλοιο SpaceX Dragon.

Σύνθεση πληρώματος: Thomas Pesquet (Κυβερνήτης της αποστολής Vast) και Aleš Svoboda (Χειριστής).

Thomas Pesquet (Κυβερνήτης της αποστολής Vast) και Aleš Svoboda (Χειριστής).

Επιστημονικός σκοπός: Υλοποίηση ελληνικών πειραμάτων σε συνθήκες μικροβαρύτητας με έμφαση στην ιατρική, την ανθρώπινη φυσιολογία, τον αγροδιατροφικό τομέα, τα υλικά και τους αισθητήρες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) προχώρησε σε μια ανακοίνωση που διαμορφώνει ένα εντελώς νέο τοπίο για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, καθώς πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της Ελλάδας μια ιστορική αποστολή αστροναύτη με τελικό προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η εν λόγω πτήση θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της πρώτης ιδιωτικής αποστολής αστροναυτών προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την οποία η NASA έχει ήδη αναθέσει επισήμως στην αμερικανική εταιρεία Vast, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθύτερη εμπλοκή ευρωπαϊκών κρατών στις εμπορικές διαστημικές πτήσεις.

Ο Αδριανός Γολέμης, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία εργαζόμενος ως ιατρός πτήσεων για την ESA, πρόκειται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πτήση υπό την ιδιότητα του ειδικού αποστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της συμμετοχής του αποτελεί η τυπική εξέταση και έγκριση από το Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), ένα όργανο του οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται αυστηρά με συναίνεση μεταξύ των εκπροσώπων που προέρχονται από τους πέντε βασικούς εταίρους του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Στους εταίρους αυτούς συγκαταλέγονται η NASA, ο ESA, η ρωσική Roscosmos, η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) καθώς και η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, διασφαλίζοντας τον απόλυτο διεθνή συντονισμό των πληρωμάτων που καταφθάνουν σε τροχιά.

Εφόσον χορηγηθεί η αναμενόμενη έγκριση, ο Αδριανός Γολέμης θα εγγραφεί στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, καταρρίπτοντας ένα τεράστιο ψυχολογικό και πρακτικό εμπόδιο για την ελληνική παρουσία στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Ο σχεδιασμός της αποστολής προβλέπει ότι θα πλαισιώνεται από βετεράνους και άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες, καθώς θα ταξιδέψει μαζί με τον εξαιρετικά έμπειρο αστροναύτη του ESA, Thomas Pesquet, ο οποίος έχει αναλάβει επίσημα τον ρόλο του Κυβερνήτη (Commander) για την αποστολή της Vast, ενώ χρέη Χειριστή (Pilot) θα εκτελέσει ο Project Astronaut του ESA, Aleš Svoboda.

Το χρονοδιάγραμμα του εγχειρήματος τοποθετεί την εκτόξευση στο 2027, ενώ η αποστολή καθίσταται απολύτως εφικτή μέσω της στρατηγικής πρωτοβουλίας της NASA που αφορά την ενθάρρυνση και υποστήριξη ιδιωτικών αποστολών αστροναυτών. Το απαιτητικό έργο της μεταφοράς του πληρώματος έξω από την ατμόσφαιρα της Γης θα φέρει εις πέρας η SpaceX, χρησιμοποιώντας το δοκιμασμένο και αξιόπιστο Dragon, το οποίο θα τεθεί σε τροχιά μέσω του πυραύλου Falcon 9, ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο Josef Aschbacher, Γενικός Διευθυντής του ESA, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, αφού μια εθνική φιλοδοξία μετατρέπεται πλέον σε μια απολύτως συγκεκριμένη και προγραμματισμένη αποστολή επανδρωμένης διαστημικής πτήσης. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η αυξημένη επένδυση της Ελλάδας ενισχύει άμεσα τον διαστημικό της τομέα, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα πραγματικών ευκαιριών για μια εντελώς νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών, με τον ESA να δηλώνει υπερήφανος που συμβάλλει ενεργά στη μετατροπή αυτής της φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκή ικανότητα.

Παράλληλα, ο Daniel Neuenschwander, Διευθυντής Ανθρώπινης και Ρομποτικής Εξερεύνησης του ESA, ανέφερε πως ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα, θέτοντας στη διάθεσή της την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων. Οι εξειδικευμένες ομάδες του ESA υποστηρίζουν ήδη την ανάπτυξη και την προετοιμασία των επιστημονικών ωφέλιμων φορτίων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη επιτυχία της αποστολής, αποδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αδριανός Γολέμης συμμετείχε ήδη σε ορισμένες κρίσιμες ενότητες της απαιτητικής εκπαίδευσης της Εφεδρείας Αστροναυτών (Astronaut Reserve Training), η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος. Έχοντας οριστεί πλέον επίσημα ως Project Astronaut του ESA, εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα εντατική φάση της πορείας του, κατά την οποία θα ξεκινήσει την ειδική εκπαίδευση για την αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τους προσεχείς μήνες, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τη συμμετοχή του σε μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου θα προετοιμαστεί εξονυχιστικά για όλες τις φάσεις της αποστολής, καλύπτοντας κάθε στάδιο από την εκτόξευση έως την ασφαλή επιστροφή στη Γη.

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα αυτής της νέας φάσης προετοιμασίας θα τον οδηγήσει στις ΗΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο, όπου καλείται να συμμετάσχει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις ομάδες της Vast, της SpaceX και της NASA. Εκεί, οι μηχανικοί της SpaceX θα του παρέχουν εκτενή εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία του πυραύλου Falcon 9 και τον χειρισμό του διαστημοπλοίου Dragon. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση απόλυτης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ρεαλιστικές ασκήσεις με την προηγμένη διαστημική στολή, λεπτομερείς διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το διαστημόπλοιο, καθώς και μερικές αλλά και πλήρεις προσομοιώσεις ολόκληρου του ταξιδιού.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, εξήγησε ότι η σπουδαία αυτή αποστολή αποτελεί το ξεκάθαρο αποτέλεσμα μιας συνεπούς εθνικής προσπάθειας που έχει αναπτυχθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στην Εθνική Διαστημική Στρατηγική, στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαστημικά προγράμματα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά και στην ενεργή κινητοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας και της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας. Ο Υπουργός προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα δημιουργήσει εξαιρετικά σημαντικές ευκαιρίες για την υλοποίηση ελληνικών επιστημονικών πειραμάτων και την επίδειξη τεχνολογιών σε καίριους τομείς, όπως είναι η ιατρική, η ανθρώπινη φυσιολογία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η επιστήμη των υλικών και η ανάπτυξη προηγμένων αισθητήρων.

Από την πλευρά της Vast, ο CEO, Max Haot, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για την εταιρεία του να συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των διαστημικών φιλοδοξιών της Ελλάδας. Το ιστορικό ορόσημο της αποστολής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα καθίσταται δυνατό χάρη στη στενή συνεργασία της εταιρείας με τη NASA, αντανακλώντας παράλληλα την αυξανόμενη δυναμική που αποκτούν τα εθνικά προγράμματα επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.