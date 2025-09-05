Τα νέα Rokid Glasses φέρνουν τα smart wearables στο προσκήνιο της μόδας

Η Rokid παρουσιάζει στην IFA 2025 τα ολοκαίνουργια Rokid Glasses. Η κινεζική εταιρεία, πρωτοπόρος στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου–υπολογιστή, φιλοδοξεί να αποδείξει ότι τα smart glasses μπορούν να είναι όχι μόνο λειτουργικά αλλά και κομψά. Με έναν ελαφρύ σκελετό, προσεγμένη αισθητική και ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, τα νέα γυαλιά στοχεύουν να γίνουν το αξεσουάρ που θα συνδυάζει την τεχνολογία με το στιλ.

Ελαφριά, διακριτικά και ευέλικτα

Τα Rokid Glasses έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα. Ο σκελετός τους, από κράμα μαγνησίου και αλουμινίου, ζυγίζει μόλις 49 γραμμάρια, προσφέροντας την αίσθηση ενός συνηθισμένου ζευγαριού γυαλιών. Διαθέτουν μαγνητικά αποσπώμενους φακούς με δυνατότητα διόρθωσης μυωπίας ή αστιγματισμού, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα πρακτικά για όσους χρειάζονται οπτική υποστήριξη. Η μίνιμαλ σχεδίαση με το γυαλισμένο φινίρισμα συνδυάζει επαγγελματικό και καθημερινό στιλ, δίνοντας την εντύπωση ενός αξεσουάρ που μπορεί κανείς να φορέσει παντού.

Η τεχνολογία πίσω από το σχέδιο

Κάτω από την κομψή εξωτερική εμφάνιση κρύβεται ένα εντυπωσιακό πακέτο τεχνολογίας. Μια διακριτική κάμερα 12MP επιτρέπει την καταγραφή στιγμών χωρίς τη χρήση χεριών, ενώ οι ενσωματωμένες MicroLED waveguide οθόνες προβάλλουν απευθείας μπροστά στα μάτια μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, σημειώσεις παρουσιάσεων, χάρτες ή ακόμα και απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών.

Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητες όπως το ChatGPT, ενισχύει την εμπειρία: τα γυαλιά μπορούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να προσφέρουν υποστήριξη με άμεσο και φυσικό τρόπο.

Για τον ήχο, η Rokid έχει εξοπλίσει τα γυαλιά με διπλά κατευθυντικά ηχεία και τετραπλό μικρόφωνο με ακύρωση θορύβου μέσω AI, εξασφαλίζοντας καθαρές κλήσεις και άμεση απόκριση στις φωνητικές εντολές.

Φτιαγμένα για την καθημερινότητα

Η φορητότητα αποτέλεσε βασική προτεραιότητα. Τα Rokid Glasses συνοδεύονται από μια θήκη φόρτισης που προσφέρει έως και δέκα πλήρεις φορτίσεις, επιτρέποντας στον χρήστη να τα χρησιμοποιεί χωρίς άγχος για τη διάρκεια της μπαταρίας. Η χωρητικότητα της μπαταρίας στα 210mAh μπορεί να φαίνεται περιορισμένη, αλλά με την υποστήριξη της θήκης καθιστά τη συσκευή έτοιμη για πολύωρη χρήση σε κάθε περίσταση.

Επιπλέον, η δυνατότητα προσαρμογής με φακούς όρασης κάνει τα γυαλιά κατάλληλα για όσους τα χρειάζονται τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή. Η υπόσχεση της Rokid είναι ξεκάθαρη: ένα εργαλείο που συνδυάζει πρακτικότητα και κομψότητα.

«Έξυπνα» αλλά και στιλάτα

Η Jingwen Wang, επικεφαλής του τμήματος Brand & Communications της Rokid, τονίζει τη φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό: «Θέλουμε να ξαναφανταστούμε τα smart glasses. Η φορετή τεχνολογία πρέπει να ενσωματώνεται με το στιλ του καθενός· να είναι κάτι που φοράς με υπερηφάνεια. Με τα Rokid Glasses δημιουργήσαμε ένα ζευγάρι AR γυαλιών που δείχνουν διαχρονικά, φοριούνται φυσικά και προσφέρουν πραγματική καθημερινή χρησιμότητα».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανάμεσα στις βασικές δυνατότητες των Rokid Glasses ξεχωρίζουν:

Σκελετός από κράμα μαγνησίου-αλουμινίου 49 γραμμαρίων με μαγνητικά αποσπώμενους διορθωτικούς φακούς.

Υποστήριξη AI και AR για μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, αναγνώριση αντικειμένων, απομαγνητοφώνηση και άμεση πρόσβαση στο ChatGPT.

Κάμερα Sony IMX681 12MP με ανάλυση 3024×4032 και οπτικό πεδίο 109 μοιρών.

Διπλά κατευθυντικά ηχεία και τετραπλό μικρόφωνο με ακύρωση θορύβου για κρυστάλλινο ήχο.

Διπλές οθόνες MicroLED σε πράσινη απόχρωση, με ανάλυση 480×398 ανά μάτι, φωτεινότητα 1500 nits και οπτικό πεδίο 23°.

Μπαταρία 210mAh με θήκη που προσφέρει έως και δέκα επιπλέον φορτίσεις.

Η διάθεση και οι τιμές

Η εταιρεία λανσάρει τα Rokid Glasses μέσω Kickstarter, με τιμή early-bird στα 499 δολάρια. Η κανονική λιανική τιμή (MSRP) αναμένεται να ανέλθει στα 599 δολάρια αργότερα μέσα στο έτος.