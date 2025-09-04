TCL NXTPAPER 60 Ultra: Το πρώτο smartphone στον κόσμο με «φυσικό φωτισμό»!

Η TCL, γνωστή για τις τολμηρές καινοτομίες της στον χώρο των οθονών, παρουσίασε στο πλαίσιο της IFA 2025 στο Βερολίνο το NXTPAPER 60 Ultra, το πρώτο κινητό στον κόσμο με οθόνη φυσικού φωτός. Πρόκειται για μια εξέλιξη της τεχνολογίας NXTPAPER που έκανε την εμφάνισή της αρχικά σε tablets και έκτοτε έχει εξελιχθεί ώστε να βελτιώνει την προστασία των ματιών και να προσφέρει εμπειρία ανάγνωσης πιο κοντά στο χαρτί.

Η τεχνολογία πίσω από την οθόνη

Η καρδιά του NXTPAPER 60 Ultra είναι η νέα γενιά NXTPAPER 4.0. Η TCL χρησιμοποίησε Circular Polarized Light (CPL), μια τεχνική που περιστρέφει τα κύματα φωτός με κυκλική κίνηση ώστε να προσομοιώνει τον φυσικό φωτισμό. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι χρώματα υψηλής ακρίβειας και εικόνα ξεκούραστη για τα μάτια, σχεδόν σαν να κοιτά κανείς το φυσικό περιβάλλον.

Το NXTPAPER 4.0 δεν σταματά εκεί. Περιλαμβάνει μείωση μπλε φωτός, τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα, ματ επιφάνεια για μείωση αντανακλάσεων, ειδική προστασία για χρήση σε χαμηλό φωτισμό και λειτουργία που προσαρμόζει θερμοκρασία και φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με το περιβάλλον. Μια νανο-υφή στην επιφάνεια κάνει την εμπειρία με γραφίδα πιο ακριβή και πιο κοντά στην αίσθηση του χαρτιού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση

Η συσκευή διαθέτει οθόνη 7,2 ιντσών Full HD+ (2340x1080), με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα έως 780 nits. Στο εσωτερικό της κρύβει τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7400, σε συνδυασμό με 12GB RAM που μπορούν να φτάσουν τα 24GB μέσω εικονικής επέκτασης. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 256GB και φτάνει έως τα 512GB. Το κινητό τρέχει Android 15 από την πρώτη στιγμή.

Στον τομέα της φωτογραφίας, η TCL εξόπλισε το NXTPAPER 60 Ultra με τριπλή κάμερα: κύριο αισθητήρα 50MP, τηλεφακό 50MP με οπτικό ζουμ 3x και ευρυγώνιο 8MP. Για selfies υπάρχει εμπρόσθια κάμερα 32MP. Την ενέργεια αναλαμβάνει μια μπαταρία 5.200 mAh με φόρτιση 33W, ικανή να στηρίξει τη χρήση της οθόνης υψηλής απόδοσης.

Τεχνητή νοημοσύνη και γραφίδα

Το NXTPAPER 60 Ultra αξιοποιεί AI λειτουργίες τόσο για γραφή όσο και για ανάγνωση. Μέσα από την εφαρμογή TCL Note, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την ειδική γραφίδα T-Pen Magic με χαμηλή καθυστέρηση για σημειώσεις και σκίτσα. Παράλληλα, εργαλεία όπως AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook και AI Podcast κάνουν την ανάγνωση και τη μελέτη πιο έξυπνη και πιο διαδραστική. Φυσικά, ενσωματώνονται και τα Google AI εργαλεία όπως το Circle to Search και οι λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το NXTPAPER Key στο πλάι της συσκευής. Με το πάτημά του, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από την κανονική εμπειρία οθόνης στη λειτουργία Max Ink Mode, μια επιλογή που μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις και μετατρέπει το κινητό σε συσκευή ανάγνωσης.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η TCL θα κυκλοφορήσει το NXTPAPER 60 Ultra μέσα στον Σεπτέμβριο σε Ευρώπη, Νότια Αμερική και Ασία-Ειρηνικό. Στην Ευρώπη η τιμή θα ξεκινά από τα 499 ευρώ για την έκδοση με 256GB, ενώ με 50 ευρώ επιπλέον ο αγοραστής αποκτά τη μεγαλύτερη έκδοση των 512GB.

Νέα προϊόντα για παιδιά

Η TCL δεν περιορίστηκε μόνο στο νέο της premium smartphone. Παρουσίασε επίσης το NXTPAPER 5G Junior, ένα κινητό σχεδιασμένο για παιδιά. Με οθόνη 6,67 ιντσών NXTPAPER, διαθέτει Digital Detox Mode για πιο ήσυχη εμπειρία, καθώς και γονικό έλεγχο μέσα από το Google Family Link. Η τιμή του θα είναι 249 ευρώ στην Ευρώπη και θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο μαζί με δύο προστατευτικές θήκες στη συσκευασία.

Παράλληλα, το MoveTime MT48 smartwatch για παιδιά δίνει έμφαση στην ασφάλεια. Είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη, υποστηρίζει βιντεοκλήσεις 4G, φωνητικά μηνύματα, GPS διπλής συχνότητας και SOS κουμπί που στέλνει αυτόματα τοποθεσία και ξεκινά κλήσεις. Η μπαταρία του υπόσχεται διάρκεια έως δυόμισι ημέρες και θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο στα 150 ευρώ σε τέσσερα χρώματα: Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream και Nebula Grey.