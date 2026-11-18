Σύνοψη

Έναρξη παραγωγής πράσινου υδρογόνου στο Ενεργειακό Πάρκο Bad Lauchstädt της Γερμανίας, μέσω εγκατάστασης ηλεκτρόλυσης δυναμικότητας 30 MW.

Αξιοποίηση αιολικής ενέργειας από συνδεδεμένο πάρκο ισχύος 50 MW για τη χημική μετατροπή του νερού σε καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο.

Σύμπραξη των εταιρειών Uniper και VNG Handel & Vertrieb, με πρόβλεψη για ασφαλή παράδοση 3.000 τόνων υδρογόνου στο διυλιστήριο της TotalEnergies στη Leuna μέσα στο επόμενο λειτουργικό έτος.

Χρήση αναβαθμισμένου αγωγού φυσικού αερίου μήκους 25 χιλιομέτρων της εταιρείας ONTRAS για τη μεταφορά, εν αναμονή της πλήρους εμπορικής λειτουργίας του ενσωματωμένου συστήματος μέσα στο 2027.

Στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για τον αυστηρό σχεδιασμό αντίστοιχων περιφερειακών ενεργειακών κόμβων στην ευρωπαϊκή βιομηχανική αγορά,.

Η μετάβαση στις βιώσιμες πηγές ενέργειας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και απρόσκοπτη ενσωμάτωση μεταξύ της παραγωγής, της μετατροπής και της μεταφοράς των νέων καυσίμων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελώντας ένα εξαιρετικά σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για το ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο, το Ενεργειακό Πάρκο Bad Lauchstädt στη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Λειψία, παρήγαγε επιτυχώς την πρώτη του πιστοποιημένη ποσότητα πράσινου υδρογόνου.

Αυτό το σπουδαίο επίτευγμα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της κρίσιμης φάσης δοκιμών για μια εξαιρετικά προηγμένη εγκατάσταση ηλεκτρόλυσης δυναμικότητας 30 megawatt, η οποία λειτουργεί υπό την κοινή τεχνική και εμπορική διαχείριση της πολυεθνικής Uniper και της εταιρείας εμπορίας VNG Handel & Vertrieb (VNG H&V). Καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούν εντατικά να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, η δημιουργία λειτουργικών βιομηχανικών συμπλεγμάτων υδρογόνου παρέχει έναν απτό και τεχνολογικά ώριμο οδικό χάρτη για την οριστική αντικατάσταση των ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων στους πλέον ενεργοβόρους βιομηχανικούς τομείς της ηπείρου.

Ο τεχνολογικός πυρήνας του φιλόδοξου αυτού project βασίζεται σε έναν εξελιγμένο αλκαλικό ηλεκτρολύτη υπό πίεση, μια τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση σχολαστικά σχεδιασμένη ώστε να διαχειρίζεται τη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα. Το κεντρικό σύστημα αποτελείται από τρεις διακριτές μονάδες επεξεργασίας, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ονομαστική χωρητικότητα δέκα megawatt, ενώ παράλληλα κάθε μεμονωμένη υπομονάδα ενσωματώνει δύο ενισχυμένες στοίβες ηλεκτροχημικών κυψελών όπου λαμβάνει χώρα ο ακριβής διαχωρισμός των μορίων του νερού σε απολύτως καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η όλη θερμοδυναμική διαδικασία παραμένει εγγυημένα απαλλαγμένη από επιβλαβείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μονάδα αντλεί την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από ένα παρακείμενο, ειδικά κατασκευασμένο αιολικό πάρκο που προσφέρει συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 50 megawatt.

Παράγοντας απλώς το πράσινο υδρογόνο, τα τμήματα σχεδιασμού επιλύουν μόνο ένα μικρό κομμάτι της περίπλοκης ενεργειακής εξίσωσης, διότι η ασφαλής παράδοση του εύφλεκτου αερίου στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές παρουσιάζει εξίσου τεράστιες προκλήσεις για τις ομάδες υλοποίησης των δικτύων μεταφοράς. Το εντυπωσιακό project στο Bad Lauchstädt αντιμετωπίζει το υφιστάμενο εφοδιαστικό εμπόδιο επαναπροσδιορίζοντας ριζικά τη χρήση των ήδη κατασκευασμένων υποδομών ορυκτών καυσίμων, αντί να προχωρήσει στην κοστοβόρα και περιβαλλοντικά επιζήμια κατασκευή εντελώς νέων δικτύων μεταφοράς. Ένας παλιός αγωγός μήκους 25 χιλιομέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για δεκαετίες στην τοπική διανομή φυσικού αερίου και ανήκει στον διαχειριστή ONTRAS Gastransport GmbH, υποβλήθηκε σε εκτεταμένες μεταλλουργικές και τεχνικές τροποποιήσεις για να φιλοξενήσει με απόλυτη ασφάλεια τη μεταφορά του συμπιεσμένου υδρογόνου. Μέσω αυτής της ειδικά επενδεδυμένης αρτηρίας, το παραγόμενο καθαρό καύσιμο θα ταξιδεύει απευθείας προς τις εγκαταστάσεις διύλισης της πολυεθνικής TotalEnergies, οι οποίες βρίσκονται στο γειτονικό βιομηχανικό κέντρο της Leuna. Κατά τη διάρκεια του πρώτου πλήρους έτους δοκιμαστικής λειτουργίας, η διοίκηση της κοινοπραξίας αναμένει να παραδώσει περίπου 3.000 τόνους πράσινου υδρογόνου στον πρωταρχικό πελάτη, ξεκινώντας έτσι μια βαθιά και ουσιαστική διαρθρωτική μεταμόρφωση στο συνολικό προφίλ επιχειρησιακών εκπομπών του πετροχημικού σταθμού.

Η λειτουργία ενός τέτοιου μεγέθους ηλεκτρολύτη υπό συνθήκες πραγματικής βιομηχανικής πίεσης συνεπάγεται την άμεση επίλυση πολλαπλών θερμοδυναμικών προβλημάτων, καθώς η συνεχής διαχείριση της θερμότητας που εκλύεται κατά τη διάρκεια του ηλεκτρολυτικού διαχωρισμού απαιτεί υπερσύγχρονα υδρόψυκτα συστήματα και απόλυτο αλγοριθμικό έλεγχο όλων των κρίσιμων μεταβλητών. Επιπλέον, η ποιότητα του νερού που εισέρχεται στις δεξαμενές επεξεργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανοχή των ηλεκτροχημικών κυψελών στον χρόνο, αναγκάζοντας τους επιβλέποντες μηχανικούς να εγκαταστήσουν συστήματα βαθιάς απιονιοποίησης που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας χωρίς συχνές διακοπές για συντήρηση των μεμβρανών. Τα ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα λειτουργούν αδιάκοπα, προσαρμόζοντας δυναμικά την εσωτερική κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την ταχύτητα των ανέμων στο αιολικό πάρκο, προσφέροντας ταυτόχρονα αναντικατάστατες υπηρεσίες εξισορρόπησης τάσης στο ευρύτερο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της κεντρικής Γερμανίας.

Αξίζει σίγουρα να σημειωθεί πως η μετέπειτα εμπορική διαχείριση του παραγόμενου καυσίμου αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο επιχειρηματικό εγχείρημα, το οποίο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η VNG H&V αξιοποιώντας την τεχνογνωσία δεκαετιών που διαθέτει στο ευρωπαϊκό χονδρεμπόριο φυσικού αερίου. Οι νέες συμβάσεις αγοραπωλησίας για το πράσινο υδρογόνο απαιτούν μια ριζικά διαφορετική νομική και τιμολογιακή δομή συγκριτικά με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, καθώς οφείλουν να ενσωματώνουν ομαλά τα αυξημένα κόστη της πιστοποίησης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, τη χρέωση διαμετακόμισης μέσω των μετατρεπόμενων δικτύων καθώς και την άμεση αφαίρεση των προστίμων ρύπων που γλιτώνει ο τελικός πελάτης. Εκπρόσωποι της ανώτερης διοίκησης τονίζουν πως η αρχική παράδοση αυτών των πρώτων ελεγχόμενων ποσοτήτων προς τη γαλλική TotalEnergies αποτελεί έναν απολύτως κρίσιμο έλεγχο αντοχής για τα πολύπλοκα λογιστικά συστήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν εκατομμύρια ευρώ σε συμβόλαια καθαρής ενέργειας τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Με την επίσημη έναρξη των πραγματικών δοκιμών σε ολόκληρο το γεωγραφικό μήκος της αλυσίδας παραγωγής και διανομής, η ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία συγκεντρώνει ανεκτίμητα στατιστικά δεδομένα που αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό ρυθμιστικό οδηγό για τη δημιουργία δεκάδων παρόμοιων κόμβων στα κράτη μέλη. Κάθε μικρή δυσλειτουργία στους μεγάλους συμπιεστές του αγωγού μεταφοράς ή κάθε μικρή ενεργειακή αυξομείωση στην απόδοση των κυψελών ηλεκτρόλυσης καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και αναλύεται από τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεμετρίας του πάρκου, ώστε να προκύψουν ασφαλή ψηφιακά μοντέλα που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη γραφειοκρατική αδειοδότηση των μελλοντικών αντίστοιχων έργων. Το συνολικό επιχειρηματικό σχήμα διαθέτει από τον περασμένο Αύγουστο την εξαιρετικά αυστηρή πιστοποίηση RFNBO (Ανανεώσιμα Καύσιμα Μη Βιολογικής Προέλευσης), γεγονός που εγγυάται στους ευρωπαίους νομοθέτες πως το παραγόμενο αποτέλεσμα ευθυγραμμίζεται αυστηρά με τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχής δοκιμαστική λειτουργία του ενεργειακού πάρκου στη Λειψία αναδεικνύει την ανάγκη για ρεαλιστικό, διασυνδεδεμένο σχεδιασμό των εθνικών ενεργειακών υποδομών, παραδίδοντας ένα μάθημα εξαιρετικά πολύτιμο για την ελληνική αγορά ενέργειας. Καθώς η Ελλάδα κατέχει ένα από τα πιο πλούσια αιολικά και ηλιακά δυναμικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η εγχώρια εθνική στρατηγική δεν μπορεί να αναλώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αποθήκευση και τη βιομηχανική μετατροπή της μέσω της παραγωγής πράσινου υδρογόνου.

Η στοχευμένη αξιοποίηση των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου για τη μελλοντική μεταφορά του υδρογόνου προσφέρει έναν εφαρμόσιμο και οικονομικά ανεκτό δρόμο για τον ΔΕΣΦΑ και τις περιφερειακές εταιρείες διανομής προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το απαγορευτικό κόστος κατασκευής νέων αγωγών από το μηδέν.