Τελικά, το animated video της Nintendo αφορά τα Pikmin

Η Nintendo είχε προκαλέσει συζητήσεις με την κυκλοφορία ενός αινιγματικού animated video. Πλέον, μια δεύτερη εκδοχή του video ήρθε να ρίξει περισσότερο φως στο περιεχόμενο και να επιβεβαιώσει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα project με Pikmin. Η διαφορά σε σχέση με την πρώτη έκδοση είναι εμφανής, καθώς τώρα τα μικροσκοπικά πλάσματα φαίνονται καθαρά να κινούν τα παιχνίδια ενός μωρού και τη πιπίλα του μέσα στο δωμάτιο.

Στην αρχική έκδοση, οι Pikmin ήταν σχεδόν αόρατοι, με εξαίρεση μια σκιά που περνούσε κάτω από την κούνια του μωρού, προκαλώντας ορισμένους θεατές να παρατηρήσουν την αναφορά στη μουσική των Pikmin, κρυμμένη στο soundtrack. Η προσθήκη της δεύτερης εκδοχής κάνει ξεκάθαρη την παρουσία τους και επιβεβαιώνει ότι η Nintendo έπαιξε με την έννοια της αόρατης παρέμβασης, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο mobile παιχνίδι Pikmin Bloom, όπου τα πλάσματα είναι αόρατα για τους ανθρώπους. Αυτό εξηγεί γιατί η μητέρα του μωρού στο video δεν αντιδρά στην κίνηση των μικρών πλασμάτων, προτιμώντας να παρακολουθήσει τα πρώτα βήματα του παιδιού της.

Το δεύτερο video, όπως και το πρώτο, εμφανίστηκε αρχικά στην εφαρμογή Nintendo Today, γεγονός που δείχνει τη στρατηγική της εταιρείας να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για σημαντικές ανακοινώσεις και αποκλειστικό περιεχόμενο. Η εμφάνιση των Pikmin με την πλήρη τους μορφή δίνει μια σαφή εικόνα για το ποιο είναι το θέμα, αλλά αφήνει ακόμα αναπάντητο το πιο ουσιαστικό ερώτημα: τι ακριβώς σχεδιάζει η Nintendo;

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για νέο παιχνίδι Pikmin, για μια κινηματογραφική παραγωγή με πρωταγωνιστές τα πλάσματα ή για κάποιο άλλο project που παραμένει μυστικό. Η Nintendo έχει κρατήσει σκόπιμα τα χαρτιά της κλειστά, αφήνοντας το κοινό να υποθέτει και να σχολιάζει τις πιθανές προθέσεις της.