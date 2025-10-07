Το μυστηριώδες animation της Nintendo που ξεσήκωσε το διαδίκτυο [Video]

Η Nintendo κατάφερε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα του διαδικτύου, αυτή τη φορά όχι με νέο παιχνίδι, αλλά με ένα μικρό, αινιγματικό animation που άφησε τους πάντες να αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει. Το τετράλεπτο βίντεο, με τίτλο Close to You, αναρτήθηκε αιφνιδιαστικά στους επίσημους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς καμία επεξήγηση, συνοδεία μόνο ενός τίτλου και του λογότυπου της Nintendo στο τέλος.

Το video ξεκινά ήσυχα, δείχνοντας ένα μωρό να παίζει μόνο του αφού η μητέρα του φεύγει από το δωμάτιο. Στα χέρια του κρατά μιας παράξενη, λαμπερή πιπίλα που φαίνεται να έχει μαγικές ιδιότητες. Καθώς το μωρό πειραματίζεται με αυτή, η εικόνα γεμίζει φως και χρώμα, ενώ η αφήγηση απουσιάζει εντελώς. Αντί για διαλόγους, η δράση συνοδεύεται από χαρούμενη μουσική πιάνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει ταινίες της Pixar – απλή, συγκινητική και ταυτόχρονα μυστηριώδη.

Ωστόσο, εκεί που θα περίμενε κανείς μια εξήγηση ή έστω ένα υπονοούμενο για το περιεχόμενο, το video απλώς τελειώνει με το χαρακτηριστικό κόκκινο logo της Nintendo. Ούτε τίτλος παιχνιδιού, ούτε ημερομηνία, ούτε καν ένα teaser. Αυτή η απόλυτη σιωπή από την εταιρεία έχει προκαλέσει ένα κύμα θεωριών και συζητήσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επικρατέστερη υπόθεση των fans είναι ότι το Close to You αποτελεί προπομπό για την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή The Super Mario Galaxy Movie, που αναμένεται μέσα στο 2026. Οι θεατές επισημαίνουν ομοιότητες στην αισθητική του animation, καθώς και το γεγονός ότι η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα μικρό παιδί – κάτι που, σύμφωνα με αρκετούς, ίσως συνδέεται με τον χαρακτήρα της Rosalina. Η Rosalina, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Super Mario Galaxy, είναι μια αγαπημένη μορφή του σύμπαντος της Nintendo και η ιστορία της περιλαμβάνει σκηνές από την παιδική της ηλικία και ταξίδια στο Διάστημα. Αν το video όντως αφορά εκείνη, τότε η Nintendo μπορεί να μας προϊδεάζει διακριτικά για τον ρόλο της στη νέα ταινία.

Υπάρχει όμως και μια διαφορετική θεωρία: κάποιοι παρατηρητικοί χρήστες εντόπισαν μικρές, κινούμενες φιγούρες στο φόντο του βίντεο – ασαφείς αλλά αρκετά αναγνωρίσιμες για τους μυημένους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μοιάζουν με τα μικρά φυτοειδή πλάσματα των Pikmin, μιας ακόμη εμβληματικής σειράς της Nintendo. Αν ισχύει αυτό, το Close to You ίσως αποτελεί προοίμιο για ένα νέο Pikmin project, είτε πρόκειται για παιχνίδι είτε για τηλεοπτική παραγωγή.

Βέβαια, δεν λείπουν και οι πιο επιφυλακτικές φωνές, που θυμίζουν πως η Nintendo έχει ξαναχρησιμοποιήσει παρόμοιες «μυστηριώδεις» τακτικές προώθησης. Το 2024, η εταιρεία είχε δημοσιεύσει ένα εξίσου αινιγματικό βίντεο με τίτλο Emio, το οποίο παρουσίαζε έναν άντρα με μια χάρτινη σακούλα στο κεφάλι και ένα χαμογελαστό πρόσωπο ζωγραφισμένο πάνω της. Κανείς τότε δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται, μέχρι που μια εβδομάδα αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για το Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, την πρώτη νέα προσθήκη στη σειρά των Famicom Detective Club μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το Close to You μπορεί να είναι ένα teaser για μια ταινία, ένα παιχνίδι, ή ακόμα και μια νέα κατηγορία προϊόντος. Ορισμένοι fans έχουν φτάσει να υποθέτουν πως θα μπορούσε να αφορά και μια άγνωστη μέχρι τώρα «έξυπνη» συσκευή ή κάποιο είδος διαδραστικού περιφερειακού, καθώς η εταιρεία έχει στο παρελθόν πειραματιστεί με απρόβλεπτες ιδέες – από το Labo μέχρι το Ring Fit Adventure.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Nintendo γνωρίζει πώς να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού. Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή του, το Close to You είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια γεμάτα απορίες και θεωρίες. Όσο η εταιρεία διατηρεί τη σιωπή της, η περιέργεια διογκώνεται.