Τέσσερις εθελοντές «μετακομίζουν» στον Άρη, έστω και σε προσομοίωση

Η NASA συνεχίζει με σταθερά βήματα τις προετοιμασίες για την πιο φιλόδοξη αποστολή της: την πρώτη επανδρωμένη πτήση στον Άρη. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τέσσερις εθελοντές ετοιμάζονται να ζήσουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που προσομοιώνει τις συνθήκες στον Κόκκινο Πλανήτη.

Ένα χρόνο «μακριά από τη Γη»

Στις 19 Οκτωβρίου, ο Ross Elder, δοκιμαστικός πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η Ellen Ellis, αξιωματικός της U.S. Space Force, ο Matthew Montgomery, μηχανικός σχεδιασμού, και ο James Spicer, τεχνικός διευθυντής στον αεροδιαστημικό τομέα, θα μπουν στο Mars Dune Alpha. Πρόκειται για έναν χώρο 1.700 τετραγωνικών ποδιών μέσα στο Johnson Space Center στο Χιούστον του Τέξας. Εκεί θα παραμείνουν για 378 ημέρες, έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ζώντας και εργαζόμενοι σαν να βρίσκονταν πραγματικά στον Άρη.

Η αποστολή τους αποτελεί μέρος του προγράμματος CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), με στόχο να εξεταστούν πώς η απομόνωση, οι περιορισμένοι πόροι και οι καθυστερημένες επικοινωνίες επηρεάζουν την υγεία και την απόδοση ενός πληρώματος σε συνθήκες που προσομοιάζουν την πραγματικότητα μιας διαπλανητικής αποστολής.

Δραστηριότητες και προκλήσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι εθελοντές θα αναλάβουν καθήκοντα που θα μπορούσαν να κληθούν να εκτελέσουν οι πρώτοι αστροναύτες στον Άρη. Αυτά περιλαμβάνουν καλλιέργεια λαχανικών, εκτέλεση επιστημονικών πειραμάτων, λειτουργία ρομποτικών συστημάτων και προσομοιωμένους «περιπάτους» στον Άρη σε έναν μικρό εξωτερικό χώρο που μιμείται την επιφάνεια του πλανήτη.

Παράλληλα, θα δοκιμάσουν νέα τεχνολογικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εξερεύνηση βαθέος Διαστήματος, όπως προηγμένους διανομείς πόσιμου νερού και ιατρικές διαγνωστικές συσκευές.

Για να αυξηθεί ο ρεαλισμός της εμπειρίας, η NASA θα εισάγει και απρόβλεπτες δυσκολίες: βλάβες εξοπλισμού, ελλείψεις πόρων, περιορισμένη επικοινωνία με τον έξω κόσμο και τις ψυχολογικές πιέσεις που προκαλεί η μακροχρόνια απομόνωση. Η συμπεριφορά και η αντοχή των τεσσάρων εθελοντών θα παρακολουθούνται συνεχώς, ώστε οι επιστήμονες να συγκεντρώσουν κρίσιμα δεδομένα για την προετοιμασία μιας πραγματικής αποστολής.

Η καθημερινότητα στο Mars Dune Alpha

Το ειδικά σχεδιασμένο καταφύγιο περιλαμβάνει εννέα χώρους: ιδιωτικά υπνοδωμάτια, κοινόχρηστο μπάνιο, καθώς και μια αίθουσα για κοινές δραστηριότητες και γεύματα. Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας των ενοίκων, καθώς η μακρά περίοδος απομόνωσης θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε τέτοιες αποστολές.

Ακριβώς δίπλα, μια μικρή ζώνη προσομοιώνει την αρειανή επιφάνεια, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να κάνουν προσομοιωμένους «περιπάτους» με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούσαν στον Άρη.

Συνεχίζοντας την παράδοση των προσομοιώσεων

Η νέα αυτή αποστολή είναι η δεύτερη ετήσια προσομοίωση στο πλαίσιο του CHAPEA. Η πρώτη, με διαφορετική ομάδα εθελοντών, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την ψυχολογία και την αντοχή των ανθρώπων σε παρατεταμένη απομόνωση.

Η Sara Whiting, επιστήμονας του προγράμματος Human Research της NASA, τόνισε ότι τέτοιες δοκιμές είναι απαραίτητες, καθώς «βοηθούν στον εντοπισμό των ικανοτήτων που θα χρειαστούν τα μελλοντικά πληρώματα ώστε να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της ζωής και της εργασίας πέρα από τους πόρους της Γης».

Από την πλευρά της, η Grace Douglas, επικεφαλής ερευνήτρια του CHAPEA, υπογράμμισε ότι η αποστολή «θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων για τη γνωστική και σωματική απόδοση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των περιορισμών πόρων και των μακροχρόνιων αποστολών στον Άρη».

Ένα βήμα πιο κοντά στον Κόκκινο Πλανήτη

Αν και η NASA δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη, αρκετοί ειδικοί θεωρούν πιθανό ένα τέτοιο εγχείρημα να πραγματοποιηθεί μέσα στη δεκαετία του 2030, πιθανότατα με τη χρήση του Starship της SpaceX.

Μέχρι τότε, τα αποτελέσματα τέτοιων προσομοιώσεων θεωρούνται καθοριστικά. Κάθε μέρα που οι τέσσερις εθελοντές θα περνούν στο Mars Dune Alpha φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στο να δει τα πρώτα της ίχνη να χαράσσονται στο έδαφος του Άρη.

[via]