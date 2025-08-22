The Outer Worlds 2: Νεό trailer για τους συντρόφους από τη gamescom

Η Obsidian Entertainment αποκάλυψε μέσα από την Gamescom Opening Night Live τις πρώτες λεπτομέρειες για τους συντρόφους που θα συναντήσουν οι παίκτες στο The Outer Worlds 2. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι χαρακτήρες αυτοί θα σταθούν στο πλευρό του πρωταγωνιστή, ωστόσο δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα για ρομάντζο, κάτι που η ομάδα ανάπτυξης ξεκαθάρισε εξαρχής. Οι σχέσεις θα παραμείνουν αυστηρά πλατωνικές, με έμφαση στη συνεργασία, τις ξεχωριστές ικανότητες και τις αφηγήσεις που πλαισιώνουν τον κόσμο του παιχνιδιού.

Το νέο κεφάλαιο της σειράς φέρνει μαζί του έξι συνοδούς, καθένας από διαφορετική παράταξη και με διαφορετικό στιλ παιχνιδιού. Ο Niles, μέλος του Earth Directorate, ξεχωρίζει για τις γνώσεις του στην μηχανική και φαίνεται να διαθέτει δυνατότητες κρυψίματος, ακόμα και αόρατοτητας. Από την ίδια παράταξη προέρχεται και η Valerie, ένα ρομπότ εξοπλισμένο με δύο πυργίσκους, που δίνει σαφή έμφαση στη δύναμη πυρός και στην υποστήριξη.

Η Aza, που ανήκει στη The Glorious Dawn, αναλαμβάνει τον ρόλο του δολοφόνου, με ξεκάθαρη έμφαση στην αιματηρή δράση. Στον αντίποδα, η Inez από την Auntie’s Choice συνδυάζει την αποστολή του ιατρού πεδίου με βιοϊατρικές βελτιώσεις, οι οποίες της επιτρέπουν όχι μόνο να θεραπεύει αλλά και να εξουδετερώνει αντιπάλους.

Η Marisol, μέλος του Order of the Ascendent, παρουσιάστηκε στο trailer να απορροφά την «ουσία» των εχθρών της, κάτι που αφήνει υποσχέσεις για ιδιαίτερες ικανότητες που θα συνδέονται με μυστικιστικές δυνάμεις. Την ομάδα ολοκληρώνει ο Tristan από το Protectorate, ο οποίος κρατάει ένα τεράστιο σφυρί και δείχνει να απολαμβάνει την τιμωρία όσων παραβιάζουν τους κανόνες.

Στο πρώτο The Outer Worlds, οι παίκτες μπορούσαν να επιλέξουν δύο συντρόφους για τις αποστολές τους, ενώ κάθε χαρακτήρας είχε τη δική του ιστορία, αποστολές και απόψεις που επηρέαζαν την πορεία του παιχνιδιού. Το ίδιο μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί και στο sequel, με ακόμα πιο ξεχωριστές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους υποστήριξης. Η έλλειψη ρομαντικών επιλογών μπορεί να απογοητεύσει κάποιους, όμως η Obsidian φαίνεται να εστιάζει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μέσα από την αφήγηση και το gameplay.

Το The Outer Worlds 2 θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου για Xbox Series X|S, PlayStation 5 και PC