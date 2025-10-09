PS6: Η Sony μας δίνει μια πρώτη γεύση από το μέλλον, έστω σε προσομοίωση [Video]

Ένα νέο βίντεο με τον Mark Cerny, τον αρχιτέκτονα του PlayStation 5, και τον Jack Huynh, ανώτερο αντιπρόεδρο της AMD, έφερε στο φως τις τεχνολογικές κατευθύνσεις που ενδέχεται να καθορίσουν τη νέα εποχή του PlayStation. Αν και η Sony δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα το PS6, οι δύο κορυφαίοι μηχανικοί μίλησαν για την κοινή τους προσπάθεια μέσα από το Project Amethyst, ένα φιλόδοξο εγχείρημα συνεργασίας μεταξύ Sony και AMD που στοχεύει στην εξέλιξη του gaming hardware. Ο Cerny δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας πως τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι «ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά» και πως ανυπομονεί να τα δει να εφαρμόζονται σε μια μελλοντική κονσόλα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τρεις βασικές τεχνολογικές καινοτομίες που υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα συστήματα γραφικών. Η πρώτη από αυτές είναι οι λεγόμενες Neural Arrays. Ο Cerny εξήγησε ότι τα σημερινά συστήματα, όπως τα FSR και PSSR, καταναλώνουν τεράστιους πόρους από τις GPUs και τη μνήμη. Οι Neural Arrays, όπως περιέγραψε ο Huynh, σχεδιάστηκαν για να λύσουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα: την αναποτελεσματικότητα που προκύπτει όταν τα νευρωνικά δίκτυα διασπώνται σε πολλά υπολογιστικά τμήματα. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει σε πολλά compute units να συνεργάζονται, να μοιράζονται δεδομένα και να επιτυγχάνουν υψηλότερη απόδοση με μικρότερη κατανάλωση πόρων.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία υπόσχεται πιο ρεαλιστικά εφέ ray tracing, βελτιωμένη ανάλυση μέσω FSR και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε περιβάλλοντα όπου το φόρτο εργασίας αυξάνεται. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Cerny, «οι Neural Arrays θα μας επιτρέψουν να επεξεργαζόμαστε μεγάλα τμήματα της οθόνης ταυτόχρονα, και οι αποδοτικότητες που θα προκύψουν θα αποτελέσουν πραγματικό σημείο καμπής για τις επόμενες γενιές τεχνολογιών upscaling και denoising».

Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη αφορά τη βελτίωση του ray tracing μέσα από την τεχνολογία Neural Radiance Caching, που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος στο Computex, και τη νέα αρχιτεκτονική Radiance Cores. Ο συνδυασμός αυτών επιτρέπει τόσο το ray tracing όσο και το path tracing να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά το σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον φωτισμού πιο φυσικό, με ρεαλιστικές αντανακλάσεις και δυναμικές σκιές, την ώρα που ο επεξεργαστής απελευθερώνεται για να ασχοληθεί με πιο περίπλοκα καθήκοντα, όπως η γεωμετρία και οι φυσικές προσομοιώσεις. Όπως το έθεσε ο Huynh, «πρόκειται για μια καθαρότερη, ταχύτερη και πιο αποδοτική ροή εργασίας, σχεδιασμένη ειδικά για την επόμενη γενιά παιχνιδιών με ray tracing».

Η τρίτη και ίσως πιο «πρακτική» αποκάλυψη έχει να κάνει με την Universal Compression, ένα νέο σύστημα που προορίζεται για μελλοντικά GPUs και συστήματα-on-chip. Η τεχνολογία αυτή επεκτείνει τις δυνατότητες συμπίεσης που ήδη υπάρχουν στα PS5 και PS5 Pro, με στόχο να μειώσει δραματικά τη χρήση του εύρους ζώνης μνήμης. Σύμφωνα με την περιγραφή, το Universal Compression εξετάζει και συμπιέζει κάθε δεδομένο προτού αυτό φτάσει στη μνήμη του συστήματος. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη απόδοση και πιο καθαρή εικόνα, ακόμη και σε απαιτητικά παιχνίδια ή εφαρμογές.

Ο Cerny ξεκαθάρισε ότι όλα όσα παρουσιάστηκαν βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και λειτουργούν μόνο μέσα σε προσομοίωση. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται εξαιρετικά ενθαρρυντικά. «Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε για υλοποίηση, όμως τα δεδομένα δείχνουν πως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανυπομονώ να δω αυτές τις τεχνολογίες να παίρνουν σάρκα και οστά σε μια μελλοντική κονσόλα τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χρονιά αυτή συμπίπτει με την πέμπτη επέτειο από την κυκλοφορία του PS5, κι όμως οι φήμες για τον διάδοχό του πληθαίνουν. Αν και η Sony δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα επίσημα, έχουν υπάρξει αναφορές για ένα σύστημα με αποσπώμενο οπτικό δίσκο, δίνοντας στην κονσόλα έναν πιο «αρθρωτό» χαρακτήρα. Παράλληλα, φαίνεται πως η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να δίνει έμφαση στο φυσικό hardware, αντί να στραφεί πλήρως στο cloud gaming. Σύμφωνα με στελέχη της, οι χρήστες εξακολουθούν να προτιμούν τη «τοπική εκτέλεση» των παιχνιδιών, είτε μέσω φυσικών δίσκων είτε μέσω απευθείας εγκατάστασης στο σύστημα.

