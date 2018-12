The Outer Worlds: Το νέο first-person RPG θυμίζει Fallout στο Διάστημα

Η Obsidian Entertainment, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Microsoft, έχει φτιάξει το όνομα της με ορισμένους κορυφαίους τίτλους των τελευταίων ετών, όπως τα Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas και Star Wars: KOTOR. Η εταιρεία ετοιμάζει εδώ και περίπου δύο χρόνια ένα νέο first-person RPG, το οποίο ανακοίνωσε επίσημα με αφορμή την εκδήλωση The Game Awards 2018. Ο τίτλος του είναι The Outer Worlds και εκ πρώτης όψεως θυμίζει μια μίξη των Fallout, Mass Effect και Borderlands.

Στο παιχνίδι ξυπνάς από τον βαθύ ύπνο σου σε ένα αποικιοκρατικό διαστημικό σκάφος που χάθηκε στο δρόμο για την Halcyon, την πιο μακρινή αποικία από τη Γη που βρίσκεται στα όρια του Γαλαξία. Ανακαλύπτεις ότι βρίσκεσαι στο μέσο μιας βαθιάς συνωμοσίας που έχει σκοπό να καταστρέψει την αποικία. Καθώς εξερευνάς τα έγκατα του Διαστήματος και έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορες φατρίες, όλες διψασμένες για την εξουσία, εσύ θα ορίσεις τον τρόπο που ξεδιπλώνεται η ιστορία ανάλογα με τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα σου.

Το The Outer Worlds θα κυκλοφορήσει για Windows PC, PS4 και Xbox One μέσα στο 2019.

