Theos: Cities of Myth - Ο πνευματικός διάδοχος του Zeus έρχεται στα PC το 2026

Για τους PC gamers που δραστηριοποιούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το όνομα της Impressions Games φέρνει καλές μνήμες. Μεταξύ 1998 και 2000, το συγκεκριμένο στούντιο καθιέρωσε το δικό του υποείδος στο city-building με τους τίτλους Caesar III, Pharaoh και Zeus: Master of Olympus. Ενώ η σειρά SimCity είχε θέσει τα θεμέλια της σύγχρονης αστικής διαχείρισης, τα ιστορικά city-builders εισήγαγαν πολύπλοκες αλυσίδες παραγωγής, μικροδιαχείριση πολιτών και την άμεση παρέμβαση θεϊκών οντοτήτων.

Η Triskell Interactive, έχοντας ήδη αποδείξει την τεχνογνωσία της με το εξαιρετικό HD remake Pharaoh: A New Era (2023), αναλαμβάνει τώρα τη δημιουργία ενός εντελώς νέου παιχνιδιού. Υπό την ομπρέλα της Dotemu – μιας εταιρείας με τεράστια επιτυχία στην αναβίωση κλασικών franchises – η ομάδα ανάπτυξης στοχεύει να μεταφέρει τη δομή του Zeus στο σήμερα. Οι προγραμματιστές απέφυγαν τη δημιουργία ενός απλού remake, επενδύοντας στη δημιουργία μιας πρωτότυπης εμπειρίας που αξιοποιεί την αρχαιοελληνική μυθολογία, διατηρώντας ωστόσο τη χαρακτηριστική ισομετρική προοπτική και την αισθητική των 90s, ενισχυμένη με σύγχρονα δυναμικά γραφικά και φωτισμούς.

Η βασική δομή του Theos: Cities of Myth παραμένει πιστή στις ρίζες του είδους. Οι παίκτες ξεκινούν με μια άδεια έκταση γης, επάνω στην οποία πρέπει να χαράξουν οδικά δίκτυα και να ορίσουν ζώνες κατοικίας. Καθώς οι πρώτοι κάτοικοι καταφθάνουν, δημιουργούνται οι βασικές ανάγκες για νερό και τροφή, με τους παίκτες να τοποθετούν κρήνες και αγορές τροφίμων κοντά στους δρόμους. Μόλις καλυφθούν οι πρωταρχικές ανάγκες, οι σκηνές μετατρέπονται σε πέτρινα σπίτια και αργότερα σε πολυτελείς επαύλεις.

Η πολυπλοκότητα αυξάνεται εκθετικά όσο η πόλη μεγαλώνει. Τα κεντρικά στοιχεία διαχείρισης περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Κινδύνων: Ο κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάρρευσης κτιρίων είναι διαρκής. Η στρατηγική τοποθέτηση πυροσβεστικών σταθμών και κτιρίων συντήρησης είναι επιτακτική.

Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, οι πολίτες απαιτούν πρόσβαση σε σχολεία, θέατρα και χώρους άθλησης.

Γεωγραφικοί Περιορισμοί: Η αξιοποίηση του εδάφους παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς στοιχεία όπως γκρεμοί και υδάτινοι όγκοι επηρεάζουν τον σχεδιασμό των υποδομών.

Εμπόριο και Διπλωματία: Οι παίκτες πρέπει να αλληλεπιδρούν με γειτονικές πόλεις-κράτη, συνάπτοντας συμμαχίες, αναπτύσσοντας εμπορικούς δρόμους ή διατηρώντας στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία ή την επέκταση της επικράτειάς τους.

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το Theos: Cities of Myth είναι η άμεση σύνδεση με το αρχαιοελληνικό πάνθεον. Οι παίκτες καλούνται να αφιερώσουν την πόλη τους σε έναν από τους 7 διαθέσιμους θεούς. Κάθε θεότητα προσφέρει ριζικά διαφορετικά πλεονεκτήματα, επηρεάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού.

Επιλέγοντας την Αθηνά, η πόλη λαμβάνει μπόνους στον πολιτισμό μέσω των φιλοσοφικών σχολών, ενώ αποκτά πρόσβαση στην καλλιέργεια ελαιοδέντρων για την παραγωγή ελαιολάδου, ενός πολύτιμου πόρου. Αντίθετα, ο Διόνυσος αυξάνει την ευτυχία των πολιτών μέσα από διαρκείς εορτασμούς, τροποποιώντας τις απαιτήσεις του πληθυσμού. Η εκπλήρωση των επιθυμιών του εκάστοτε προστάτη-θεού ξεκλειδώνει "Ιερά", επικές κατασκευές, αλλά και την έλευση ιστορικών προσώπων ή μυθικών ηρώων που ενισχύουν περαιτέρω την πόλη. Η αδιαφορία προς τις θεϊκές υποδείξεις επιφέρει καταστροφικές συνέπειες.

Η οπτική αναβάθμιση είναι εμφανής στα πρώτα builds που παρουσιάστηκαν από την Dotemu. Το περιβάλλον χρήστη (UI) έχει επανασχεδιαστεί πλήρως για να εξυπηρετεί τις σύγχρονες αναλύσεις οθόνης και τα ultrawide monitors, ενώ ο δυναμικός φωτισμός αλλάζει την ατμόσφαιρα της πόλης ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τα καιρικά φαινόμενα.

Ακόμη, το παιχνίδι διατηρεί εξαιρετικά προσιτές απαιτήσεις συστήματος, γεγονός που εγγυάται την ομαλή λειτουργία του ακόμη και σε παλαιότερα μηχανήματα. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα στο Steam, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά απαιτούν μόλις έναν επεξεργαστή Intel Core i5-9600K ή AMD Ryzen 5 3600XT, 8GB μνήμης RAM και κάρτα γραφικών παλαιότερης γενιάς (όπως η NVIDIA GeForce GTS 450 ή Intel HD Graphics 630). Απαιτούνται επίσης μόνο 8GB αποθηκευτικού χώρου.

Το Theos: Cities of Myth θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.