Το Assassin’s Creed Mirage επιστρέφει με το δωρεάν DLC Valley of Memory

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του Assassin’s Creed Mirage, η Ubisoft επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη δωρεάν επέκταση που υπόσχεται να ανανεώσει το ενδιαφέρον γύρω από το παιχνίδι. Το νέο DLC, με τίτλο Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory, θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου και θα προσφέρει στους παίκτες περίπου έξι ώρες νέου περιεχομένου, ιστορίας και προκλήσεων.

Η Ubisoft παρουσίασε για πρώτη φορά το Valley of Memory μέσα από ειδικό livestream, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νέα περιπέτεια ακολουθεί τον Basim καθώς ανακαλύπτει ένα συγκλονιστικό στοιχείο για το παρελθόν του: ο πατέρας του, που θεωρούνταν νεκρός, ενδέχεται να είναι ακόμη ζωντανός. Για να τον βρει, ο ήρωας πρέπει να ταξιδέψει στην AlUla, μια αρχαία κοιλάδα γεμάτη μυστικά, κινδύνους και σκοτεινούς αντιπάλους.

Η AlUla, εμπνευσμένη από πραγματικές τοποθεσίες της Αραβικής Χερσονήσου, θα αποτελέσει το επίκεντρο της νέας ιστορίας. Πρόκειται για μια περιοχή πλούσια σε αρχαιολογικά μνημεία, αλλά και σε ληστές, δολοφόνους και παρανόμους που δοκιμάζουν τα όρια του Basim. Εκτός από την κεντρική αποστολή, οι παίκτες θα μπορούν να αναλάβουν νέες αποστολές δολοφονίας, καθώς και μια σειρά από δευτερεύουσες αποστολές που θα εμβαθύνουν στον κόσμο του παιχνιδιού.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες προσθήκες του DLC είναι η δυνατότητα να παίξει κανείς μουσική με το ούτι, ένα παραδοσιακό έγχορδο όργανο. Οι παίκτες θα ξεκλειδώνουν μουσικά κομμάτια ολοκληρώνοντας parkour προκλήσεις, δίνοντας μια πιο καλλιτεχνική διάσταση στην εμπειρία. Παράλληλα, η Ubisoft υποσχέθηκε «μια μοναδική παραλλαγή» στις κλασικές black box αποστολές της σειράς Assassin’s Creed — εκείνες δηλαδή που επιτρέπουν πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης για τη δολοφονία ενός στόχου. Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, η αναφορά αυτή έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινότητα.

Μαζί με το expansion θα κυκλοφορήσει και μια μεγάλη ενημέρωση για το βασικό παιχνίδι, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα parkour — ήδη βελτιωμένο σε προηγούμενο update — και θα προσθέσει επαναλαμβανόμενες αποστολές και προκλήσεις, δίνοντας νέα ζωή στο endgame. Επιπλέον, θα προστεθούν δύο νέα επίπεδα δυσκολίας, καθώς και περισσότερες επιλογές για προσαρμογή ικανοτήτων και εργαλείων, ώστε οι παίκτες να μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους στυλ παιχνιδιού και να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ανάπτυξη του Valley of Memory χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την εταιρεία Savvy Games, η οποία ανήκει στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Η ίδια χώρα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο το επενδυτικό της ταμείο συνεχίζει να επεκτείνεται στον χώρο των videogames. Τα τελευταία χρόνια, η Σαουδική Αραβία έχει αποκτήσει μερίδια σε μεγάλες εταιρείες όπως η Nintendo, ενώ πρόσφατα απέκτησε το gaming division της Niantic, δημιουργού της επιτυχίας Pokemon Go. Παράλληλα, οι Σαουδάραβες επενδυτές βρίσκονται σε διαδικασία εξαγοράς της Electronic Arts σε μια συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα οδηγήσει τον εκδότη σε ιδιωτικοποίηση.

Το Assassin’s Creed Mirage κυκλοφόρησε το 2023, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σειράς στις ρίζες της, με έμφαση στο stealth, την παρατήρηση και την εξερεύνηση, σε αντίθεση με τα πιο ανοιχτά και RPG στοιχεία των πρόσφατων τίτλων. Από τότε, η Ubisoft έχει προσθέσει σειρά από αναβαθμίσεις, όπως το New Game+ mode, βελτιωμένο σύστημα parkour, λειτουργία permadeath και υποστήριξη για PS5 Pro. Ωστόσο, το Valley of Memory φαίνεται να είναι η πιο ουσιαστική και πλούσια προσθήκη μέχρι σήμερα, προσφέροντας νέο περιεχόμενο χωρίς επιπλέον κόστος.