Το AV2 codec έρχεται στο τέλος του 2025 με καλύτερη συμπίεση και χωρίς δικαιώματα χρήσης

Η ανάγκη για αποδοτικότερη ροή βίντεο στο διαδίκτυο μεγαλώνει καθημερινά, και η AOMedia ανακοίνωσε ότι στο τέλος του 2025 θα παρουσιάσει τη δεύτερη γενιά του γνωστού codec AV1. Το νέο πρότυπο θα ονομάζεται AV2 και υπόσχεται σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες σε σχέση με τον προκάτοχό του, χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία που το έκανε ήδη δημοφιλές: θα είναι ανοιχτού κώδικα και εντελώς απαλλαγμένο από δικαιώματα χρήσης.

Το AV1 παρουσιάστηκε το 2018, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να υιοθετείται μαζικά από πλατφόρμες streaming, κατασκευαστές συσκευών και λογισμικά. Το πλεονέκτημά του είναι ότι προσφέρει συμπίεση καλύτερη από τα παραδοσιακά H.264 (AVC) και H.265 (HEVC), χωρίς οι εταιρείες που το χρησιμοποιούν να πληρώνουν αδειοδοτήσεις. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για πιο ευρεία χρήση του, από υπηρεσίες όπως το YouTube μέχρι εφαρμογές τηλεδιάσκεψης.

Με το AV2, η AOMedia θέλει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση για βίντεο υψηλής ποιότητας που απαιτεί λιγότερο bandwidth, αλλά και για τεχνολογίες πέρα από το κλασικό streaming.

Τι φέρνει το νέο codec

Το AV2 υπόσχεται σημαντικά καλύτερη αποδοτικότητα στη συμπίεση, κάτι που μεταφράζεται σε ομαλότερη αναπαραγωγή ακόμη και σε συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας, καθώς και σε εικόνα υψηλότερης ποιότητας με τα ίδια δεδομένα.

Οι δυνατότητες του δεν περιορίζονται μόνο στις παραδοσιακές χρήσεις. Το νέο codec έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει εφαρμογές επαυξημένης (AR), εικονικής (VR) και μεικτής πραγματικότητας (MR), τομείς που αναπτύσσονται ραγδαία και απαιτούν βίντεο εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής καθυστέρησης.

Επιπλέον, θα επιτρέπει ταυτόχρονη μετάδοση σε split-screen μορφή, υποστηρίζοντας περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα. Αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες για ζωντανές μεταδόσεις, gaming ή συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας.

Η AOMedia (Alliance for Open Media), ο οργανισμός που καθορίζει τις προδιαγραφές του codec, παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της ανοιχτής και χωρίς δικαιώματα χρήσης καινοτομίας. Όπως τόνισε ο Pierre-Anthony Lemieux, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, «η καινοτομία ανθίζει όταν είναι ανοιχτή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πρότυπα του οργανισμού αναπτύσσονται με τη συμβολή ερευνητών και εταιρειών από όλο τον κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν κορυφαίες εμπειρίες πολυμέσων χωρίς περιορισμούς.

Η έλευση του AV2 αναμένεται να επηρεάσει όλο το οικοσύστημα της ψηφιακής εικόνας. Από τις μεγάλες πλατφόρμες streaming μέχρι τις μικρότερες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές AR ή VR, το νέο codec μπορεί να προσφέρει καλύτερη ποιότητα σε χαμηλότερο κόστος.

Αν η διάδοχη γενιά κερδίσει την ίδια απήχηση με το AV1 – ή και μεγαλύτερη – τότε οι χρήστες θα απολαμβάνουν πιο καθαρή εικόνα, λιγότερες καθυστερήσεις και συνολικά καλύτερη εμπειρία θέασης. Από την πλευρά των παρόχων, το AV2 θα μειώσει τις ανάγκες για αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, μειώνοντας το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας.

