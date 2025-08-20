Το Battlestar Galactica επιστρέφει με το Scattered Hopes, ένα νέο roguelike τακτικής

Η τηλεοπτική σειρά Battlestar Galactica μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, όμως το σύμπαν της συνεχίζει να εμπνέει δημιουργούς και να επιστρέφει με νέες μορφές. Στο Gamescom Opening Night Live ανακοινώθηκε επίσημα το Battlestar Galactica: Scattered Hopes, ένα tactical roguelike fleet-builder που αναπτύσσεται από τους δημιουργούς του Crying Suns και αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026, με εκδότη τη Dotemu.

Το παιχνίδι υπόσχεται να προσφέρει μια έντονη εμπειρία επιβίωσης και στρατηγικής, δίνοντας στους παίκτες τον έλεγχο της ανθρώπινης αρμάδας που προσπαθεί να ξεφύγει από τον αδυσώπητο στόλο των Cylons. Ο παίκτης θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε μάχες, εξερεύνηση και κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Η βασική ιδέα του Scattered Hopes παραμένει πιστή στην κεντρική θεματική της σειράς: η ανθρωπότητα είναι κυνηγημένη και πρέπει να δραπετεύσει. Ο στόλος κινείται από πλανήτη σε πλανήτη, αναζητώντας εφόδια, νέες μονάδες και συμμάχους. Κάθε στάση όμως κρύβει κινδύνους και διλήμματα, ενώ κάθε καθυστέρηση φέρνει τους Cylons πιο κοντά.

Το παιχνίδι υιοθετεί τη δομή των roguelike τίτλων: κάθε «run» είναι μοναδικό, με διαφορετικά γεγονότα, εχθρούς και προκλήσεις. Οι αποφάσεις του παίκτη όχι μόνο επηρεάζουν την πορεία της ιστορίας, αλλά και την ίδια τη σύνθεση του στόλου του. Ενδιάμεσα, τα branching story events δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό, εύθραυστο οικοσύστημα όπου η ένταση δεν σταματά ποτέ.

Η στρατηγική στο Scattered Hopes δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση πόρων. Ο παίκτης καλείται να διαχειριστεί τις εντάσεις και τα εσωτερικά προβλήματα των πληρωμάτων, καθώς η καχυποψία και η κόπωση μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις ακόμα και εντός του στόλου. Οι Cylons, άλλωστε, δεν είναι μόνο μια εξωτερική απειλή – μερικές φορές κρύβονται ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους.

Όταν ξεσπάει μάχη, το παιχνίδι μεταφέρεται σε real-time space combat, με δυνατότητα tactical pause για σχεδιασμό κινήσεων. Η μάχη απαιτεί προσεκτικό συντονισμό και χρήση περιορισμένων πόρων, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να καταστρέψει ζωτικής σημασίας πλοία. Για να ξεφύγεις, πρέπει να κρατήσεις τους εχθρούς απασχολημένους αρκετά ώστε να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί για το FTL jump που οδηγεί στον επόμενο τομέα.

Οι δημιουργοί του Crying Suns είναι γνωστοί για τη δεξιοτεχνία τους στη δημιουργία σκοτεινής, ατμοσφαιρικής sci-fi φαντασίας. Το Scattered Hopes δείχνει να ακολουθεί την ίδια συνταγή, αν και με μια πιο κλασική roguelike αισθητική που θυμίζει Paradox τίτλους. Κάποιοι παίκτες μπορεί να βρουν την εικόνα πιο «τυπική», ωστόσο η ουσία του παιχνιδιού παραμένει συναρπαστική: ένας συνεχής αγώνας φυγής, με την απειλή πάντα να παραμονεύει.

Η επιλογή του Battlestar Galactica ως θεματική έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε αντίθεση με τα υπερτεχνολογικά και σχεδόν «μαγικά» διαστημόπλοια του Star Trek, εδώ έχουμε πιο «γήινα», βιομηχανικά σκάφη, που ενισχύουν το αίσθημα ρεαλισμού και αγωνίας. Η μάχη δεν είναι μια επίδειξη υπεροπλίας, αλλά μια σκληρή προσπάθεια επιβίωσης απέναντι σε έναν ασταμάτητο εχθρό.

Το Battlestar Galactica: Scattered Hopes αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026 μέσω Steam.