Το Circle to Search της Google μεταφράζει πλέον αυτόματα καθώς σκρολάρεις!

Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το Circle to Search, το εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες με έναν απλό κύκλο πάνω στην οθόνη. Η τελευταία αναβάθμιση του προσθέτει μια δυνατότητα που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη: συνεχή μετάφραση κειμένου την ώρα που κάνετε scroll, χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας κάθε φορά που αλλάζει το περιεχόμενο στην οθόνη.

Μέχρι τώρα, οι χρήστες που ήθελαν να μεταφράσουν ένα μεγάλο κείμενο ή μια σειρά από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έπρεπε να ενεργοποιούν ξανά τη λειτουργία κάθε φορά που συνέχιζαν το διάβασμα. Με τη νέα προσθήκη, η μετάφραση συνεχίζεται αυτόματα, εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας την εμπειρία πολύ πιο ομαλή.

Η Google υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για αναρτήσεις δημιουργών που μιλούν άλλη γλώσσα ή όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό και χρειάζεται να περιηγηθεί σε μενού εστιατορίων ή σε ιστοσελίδες κρατήσεων. Ο χρήστης χρειάζεται απλώς να πατήσει το εικονίδιο "Translate" και να επιλέξει την επιλογή "scroll and translate" από το μενού.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της νέας λειτουργίας είναι ότι παραμένει ενεργή ακόμα και όταν αλλάζετε εφαρμογή. Σύμφωνα με την Google, «δεν υπάρχει καμία διακοπή», κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να μεταβαίνει από ένα app σε άλλο χωρίς να χάνει τη μετάφραση. Για όσους κινούνται διαρκώς ανάμεσα σε προγράμματα, πρόκειται για μια βελτίωση που κάνει την καθημερινή χρήση πολύ πιο εύκολη.

Η αναβάθμιση έχει αρχίσει ήδη να διατίθεται σε συσκευές Android, με τους κατόχους Samsung Galaxy να είναι οι πρώτοι που θα την λάβουν. Οι υπόλοιποι χρήστες Android θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο περισσότερο για να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα δυνατότητα.

Το Circle to Search δεν σταματά όμως εδώ. Πρόσφατα η Google πρόσθεσε και άλλες πρακτικές επιλογές, όπως η δυνατότητα για άμεση εκτέλεση ενεργειών με ένα πάτημα πάνω σε αριθμούς τηλεφώνου, emails ή URLs που εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε εικόνες ή λέξεις, αλλά μετατρέπεται σε ένα εργαλείο που συνδέει τον χρήστη με μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης.

[via]