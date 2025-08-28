Το Copilot της Microsoft έρχεται και στις τηλεοράσεις μέσω συνεργασίας με τη Samsung

Η τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της, περνώντας από τους υπολογιστές και τα κινητά στις μεγαλύτερες οθόνες του σπιτιού. Λίγο πριν από την IFA 2025, η Microsoft και η Samsung ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία για την ενσωμάτωση του Copilot στις νέες τηλεοράσεις και Smart Monitors που θα κυκλοφορήσουν το 2025.

Τα μοντέλα που θα αποκτήσουν Copilot

Η υποστήριξη θα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα συσκευών, από τις κορυφαίες τηλεοράσεις Micro RGB και Neo QLED μέχρι τις OLED, αλλά και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς σειρές The Frame και The Frame Pro. Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα Smart Monitor M7, M8 και M9 του 2025, καλύπτοντας έτσι διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.

Με αυτή την κίνηση, η Samsung δίνει στους χρήστες της μια επιπλέον επιλογή πέρα από το ήδη υπάρχον Vision AI, το δικό της πακέτο υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι προτιμήσουν το Copilot θα μπορούν να το ενεργοποιούν εύκολα είτε με ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο είτε με φωνητικές εντολές, μετατρέποντας έτσι την τηλεόραση σε έναν διαδραστικό κόμβο πληροφορίας και ψυχαγωγίας.

Ένας νέος τρόπος αλληλεπίδρασης με την τηλεόραση

Σύμφωνα με τον Kevin Lee, αντιπρόεδρο της Samsung Electronics και επικεφαλής της ομάδας εμπειρίας χρήστη στον τομέα Visual Display, η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη της φιλοσοφίας «ανοικτών συνεργασιών» της εταιρείας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, το Copilot έρχεται για να απλοποιήσει την καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας εξατομικευμένες εμπειρίες – είτε πρόκειται για μάθηση, διασκέδαση είτε για πρακτικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Η πρόσβαση στο Copilot θα γίνεται απευθείας από την αρχική οθόνη του Tizen, του λειτουργικού συστήματος ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούν οι τηλεοράσεις της Samsung. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο και μέσα από τις λειτουργίες Click to Search και Samsung Daily+, μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει εφαρμογές για εκπαίδευση, βιντεοκλήσεις αλλά και υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Τι μπορεί να κάνει το Copilot σε μια τηλεόραση

Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για ό,τι παρακολουθεί χωρίς να χρειάζεται τη χρήση κινητού ή άλλης συσκευής. Με τη φυσική φωνητική αλληλεπίδραση, το Copilot θα προσφέρει σύντομες απαντήσεις για ηθοποιούς ή αθλητές που εμφανίζονται στην οθόνη, θα συνοψίζει πλοκές ταινιών και σειρών, θα υποστηρίζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και θα βοηθά στην κατανόηση πιο σύνθετων θεμάτων. Ουσιαστικά, μετατρέπει την τηλεόραση από παθητικό μέσο κατανάλωσης περιεχομένου σε ενεργό συνεργάτη που εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης.

Για παράδειγμα, ένας θεατής που βλέπει μια ξένη ταινία θα μπορεί να ζητήσει άμεση μετάφραση ή διευκρινίσεις για δύσκολες εκφράσεις. Ένας άλλος που παρακολουθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα στατιστικά των παικτών ή το ιστορικό τους. Ακόμη, το Copilot μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθός μάθησης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές με ένα ντοκιμαντέρ ή αναλύοντας περίπλοκα επιστημονικά θέματα με απλό τρόπο.

Οι προοπτικές και οι εκκρεμότητες

Η ανακοίνωση δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διατεθεί η νέα λειτουργία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάθεση να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2025. Ωστόσο, η παρουσίαση λίγο πριν από τη μεγάλη έκθεση IFA δείχνει ότι οι δύο εταιρείες θέλουν να τονίσουν τη σημασία της συνεργασίας τους και να στείλουν το μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πλέον κεντρικό ρόλο και στην κατηγορία των τηλεοράσεων.

Η είσοδος του Copilot στις τηλεοράσεις και τα monitors της Samsung αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της Microsoft να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε σημείο επαφής με τον χρήστη. Από τις εφαρμογές του Office και τα Windows, μέχρι τις κινητές συσκευές και τώρα τις οικιακές οθόνες, η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο οικοσύστημα ψηφιακού βοηθού.

