Το Epic Games Store προσφέρει δωρεάν μία ακόμα παιχνιδάρα

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοσή της με τα εβδομαδιαία δωρεάν παιχνίδια και αυτή τη φορά προσφέρει ένα πραγματικό διαμάντι στους λάτρεις των puzzles. Μετά τα Machinarium και Make Way που ήταν διαθέσιμα την περασμένη εβδομάδα, σειρά παίρνει το Monument Valley, ένα από τα πιο εμβληματικά indie παιχνίδια της τελευταίας δεκαετίας.

Το Monument Valley ξεχωρίζει για το μινιμαλιστικό του design και την αρχιτεκτονική που θυμίζει τα έργα του M. C. Escher, με κτίρια που αψηφούν τη λογική και διαδρομές που οδηγούν σε απρόσμενα μονοπάτια. Ο παίκτης καλείται να καθοδηγήσει την Ida, μια σιωπηλή πριγκίπισσα, μέσα από ένα περιβάλλον γεμάτο γρίφους και οπτικές ψευδαισθήσεις. Με περιστροφές, μετακινήσεις πλατφορμών και αποκάλυψη κρυφών διαδρομών, κάθε επίπεδο μετατρέπεται σε ένα μικρό καλλιτεχνικό έργο.

Οι δημιουργοί του παιχνιδιού, ustwo games, περιγράφουν την εμπειρία ως ένα «διαλογιστικό ταξίδι συγχώρεσης» που συνδυάζει την ηρεμία με την πρόκληση. Η ατμόσφαιρα, μαζί με την πρωτότυπη αισθητική, έχουν κάνει το Monument Valley να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας του.

Το Monument Valley έκανε την εμφάνισή του το 2014 σε iOS και Android, κερδίζοντας γρήγορα φήμη και κριτική αναγνώριση. Το 2015 κυκλοφόρησε και για Windows Phone, ενώ χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να μεταφερθεί στον κόσμο των PC, με την έκδοση για υπολογιστές να φτάνει τελικά το 2022. Από τότε, η ustwo έχει κυκλοφορήσει και δύο συνέχειες, συνεχίζοντας να εξερευνά τον μαγικό κόσμο των αδύνατων αρχιτεκτονικών.

Η προσφορά του Epic Games Store είναι ήδη ενεργή και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Όσοι προσθέσουν το παιχνίδι στη βιβλιοθήκη τους μέσα σε αυτό το διάστημα θα το κρατήσουν για πάντα χωρίς καμία χρέωση. Πρόκειται για μια ευκαιρία που δύσκολα πρέπει να χάσει κανείς, ιδιαίτερα αν αγαπά τα puzzle games με ξεχωριστή αισθητική και ατμόσφαιρα.

Monument Valley - [Epic Games Store Link]