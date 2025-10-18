Το Facebook θέλει να δει τις φωτογραφίες που δεν έχεις ανεβάσει ακόμα

Η Meta ανακοίνωσε μια νέα, προαιρετική λειτουργία για τους χρήστες του Facebook στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η οποία υπόσχεται να κάνει τις φωτογραφίες και τα videos τους πιο «ελκυστικά για κοινοποίηση». Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια που αλλάζει τα δεδομένα: το σύστημα δεν επεξεργάζεται τις φωτογραφίες που έχουν ήδη ανέβει στο Facebook, αλλά εκείνες που βρίσκονται ακόμα στο camera roll του κινητού σου.

Αν ο χρήστης επιλέξει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία, η τεχνητή νοημοσύνη της Meta θα σαρώσει το τοπικό άλμπουμ φωτογραφιών της συσκευής, θα ανεβάσει προσωρινά τις εικόνες και τα βίντεο σε cloud της εταιρείας και στη συνέχεια θα εντοπίσει «κρυμμένους θησαυρούς» που, όπως λέει η Meta, χάνονται ανάμεσα σε screenshots, αποδείξεις και πρόχειρες λήψεις. Οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν προτεινόμενες επεξεργασίες, κολάζ ή σύντομες δημιουργικές προτάσεις και να αποφασίζουν αν θέλουν να τις αποθηκεύσουν ή να τις κοινοποιήσουν.

Η ιδέα μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που αποκτά πρόσβαση στις ανέβαστες φωτογραφίες σου προκαλεί αναπόφευκτα ανησυχία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Facebook πειραματίζεται με κάτι τέτοιο — ήδη από τον Ιούνιο, η εταιρεία είχε δοκιμάσει μια παρόμοια λειτουργία, επιμένοντας τότε πως δεν χρησιμοποιεί τις ιδιωτικές, μη αναρτημένες φωτογραφίες για να εκπαιδεύει τα AI μοντέλα της. Ωστόσο, δεν είχε αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει στο μέλλον.

Φαίνεται πως αυτό το «μέλλον» έφτασε. Στη νέα ανακοίνωση της, η Meta ξεκαθαρίζει ότι «δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του camera roll για τη βελτίωση των συστημάτων AI της εταιρείας, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει να τα επεξεργαστεί μέσω των εργαλείων AI της Meta ή να τα κοινοποιήσει».

Η εκπρόσωπος της Meta, Mari Melguizo, επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα The Verge ότι:

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβαίνουν στο cloud μόνο για προτάσεις δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο αν ο χρήστης επιλέξει να επεξεργαστεί τις προτάσεις μέσω των εργαλείων AI ή να δημοσιεύσει το τελικό αποτέλεσμα, τότε το υλικό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συστημάτων της Meta.

Με άλλα λόγια, η Meta θα έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες σου και θα τις αποθηκεύει προσωρινά στο cloud, ώστε η AI να τις δει και να προτείνει αλλαγές, αλλά, τουλάχιστον σύμφωνα με την εταιρεία, δεν θα τις χρησιμοποιεί για εκπαίδευση εκτός κι αν ο χρήστης κάνει κάποιο επιπλέον βήμα, όπως επεξεργασία ή κοινοποίηση. Η λειτουργία, όπως περιγράφεται, θα επιλέγει μέσα από το camera roll και θα τα ανεβάζει συνεχώς στο cloud, ενώ παλαιότερες δηλώσεις της Meta υποδείκνυαν ότι ενδέχεται να κρατά κάποια από αυτά τα δεδομένα για περισσότερο από 30 ημέρες. Η εταιρεία πάντως τονίζει ότι οι φωτογραφίες «δεν θα χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση».

Η Meta έχει ήδη ένα όχι και τόσο καθαρό ιστορικό σε αυτό το πεδίο. Πέρυσι, αποκάλυψε ότι έχει εκπαιδεύσει τα μοντέλα AI της χρησιμοποιώντας όλες τις δημόσιες φωτογραφίες και τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στο Facebook και το Instagram από ενήλικους χρήστες από το 2007 και μετά. Έτσι, το γεγονός ότι τώρα επιτρέπει στην τεχνητή της νοημοσύνη να ρίξει μια ματιά και σε ανέβαστες φωτογραφίες, έστω με συγκατάθεση, εγείρει ερωτήματα για το πώς πραγματικά θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα στο μέλλον.

