Το Gemini AI έρχεται στο Google Maps για να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε

Το Google Maps ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Gemini, την τεχνητή νοημοσύνη της Google, φέρνοντας μαζί του μια σημαντική αναβάθμιση στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την εφαρμογή πλοήγησης. Όπως αποκαλύπτει ανάλυση του κώδικα της τελευταίας beta έκδοσης της εφαρμογής, η ενσωμάτωση του Gemini φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών και οι δυνατότητες που θα προσφέρει είναι εντυπωσιακές.

Η αποκάλυψη προέρχεται από το Android Authority, το οποίο πραγματοποίησε ένα APK teardown, δηλαδή ανάλυση των αρχείων της εφαρμογής, στην έκδοση 25.41.03.815390258 του Google Maps. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έγινε φανερό ότι ο παραδοσιακός Google Assistant αντικαθίσταται πλέον από το Gemini στο περιβάλλον πλοήγησης. Ο χρήστης, πατώντας το εικονίδιο του μικροφώνου στην επάνω δεξιά γωνία, δεν θα ενεργοποιεί πλέον τον κλασικό βοηθό, αλλά τη νέα γενιά AI της εταιρείας, η οποία αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό σύμβολο της «σπίθας» που αντικαθιστά για λίγο το πολύχρωμο μικρόφωνο.

Η αλλαγή αυτή δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Το Gemini φέρνει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία χρήσης, πολύ πιο προηγμένη και ευέλικτη. Δεν αρκείται πλέον σε βασικές φωνητικές εντολές, όπως το να δείξει τη διαδρομή ή να ξεκινήσει την πλοήγηση. Αντίθετα, μπορεί να προσαρμόζει δυναμικά τη διαδρομή ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού — για παράδειγμα, να αποφεύγει αυτοκινητόδρομους ή δρόμους με διόδια — χωρίς να χρειάζεται καμία χειροκίνητη ενέργεια από τον χρήστη.

Παράλληλα, το Gemini έχει τη δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την πλοήγηση, όπως πληροφορίες για τον καιρό, προτάσεις σχετικά με κοντινά αξιοθέατα ή εστιατόρια, ακόμα και ενημερώσεις για την κίνηση σε άλλες περιοχές. Στην πράξη, ο οδηγός μπορεί να απευθύνεται στο σύστημα με φυσική γλώσσα, να ζητά πληροφορίες ή να προσαρμόζει τη διαδρομή του χωρίς να αποσπάται από το δρόμο. Πρόκειται για μια λειτουργία που θυμίζει περισσότερο έναν προσωπικό βοηθό παρά ένα απλό σύστημα GPS.

Επιπλέον, στην πειραματική διεπαφή που ανακάλυψαν οι προγραμματιστές, υπάρχει πλέον μια νέα επιλογή στο μενού ρυθμίσεων του Maps που επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Gemini. Πατώντας την επιλογή, ο χρήστης μεταφέρεται στην κύρια εφαρμογή του AI assistant, γεγονός που δείχνει ότι η Google σχεδιάζει μια βαθιά και πλήρη ενοποίηση των δύο συστημάτων.

Αν και η λειτουργία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επισήμως, το γεγονός ότι οι συντάκτες του Android Authority κατάφεραν να την ενεργοποιήσουν μέσα από τη beta έκδοση δείχνει ότι η επίσημη διάθεση δεν απέχει πολύ. Πολλοί εκτιμούν ότι το νέο χαρακτηριστικό θα εμφανιστεί στις συσκευές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

[via]