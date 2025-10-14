Το Google AI Pro Plan διαθέσιμο δωρεάν στους φοιτητές για ένα χρόνο!

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν το Search και το YouTube, η Google έθεσε ως αποστολή της να κάνει τη γνώση προσιτή σε όλους. Η εκπαίδευση και η περιέργεια υπήρξαν ανέκαθεν στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας. Τώρα, με το οικοσύστημα Gemini, η Google επιχειρεί ένα νέο άλμα: να δώσει στους φοιτητές τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εντελώς δωρεάν, για έναν ολόκληρο χρόνο.

Από τις 13 Οκτωβρίου 2025, οι φοιτητές ηλικίας άνω των 18 ετών που ζουν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο Google AI Pro Plan, χωρίς κανένα κόστος . Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες και προσφέρει πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα AI της εταιρείας, σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των φοιτητών.

Το πακέτο περιλαμβάνει την πρόσβαση στο Gemini 2.5 Pro, το πιο ικανό μοντέλο της Google, που απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και βοηθά στις εργασίες ή στη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων. Επιπλέον, η λειτουργία Deep Research επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων ερευνητικών αναφορών, συγκεντρώνοντας δεδομένα από εκατοντάδες αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο.

Το NotebookLM λειτουργεί ως ένας «ψηφιακός συνεργάτης σκέψης», βοηθώντας τους φοιτητές να οργανώσουν τις σημειώσεις τους και να συνδέσουν ιδέες, ενώ πλέον υποστηρίζει και περιλήψεις με ήχο και βίντεο. Παράλληλα, το Veo 3 μετατρέπει κείμενα ή φωτογραφίες σε σύντομα βίντεο οκτώ δευτερολέπτων, με ήχο και κινηματογραφική ποιότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο δημιουργικές παρουσιάσεις και projects.

Ένα ακόμη εργαλείο που ξεχωρίζει είναι το Nano Banana —το νέο μοντέλο επεξεργασίας εικόνας που επιτρέπει στους χρήστες να μεταμορφώνουν φωτογραφίες ή ιδέες σε εντυπωσιακά οπτικά αποτελέσματα. Μαζί με αυτά, οι φοιτητές λαμβάνουν και 2TB αποθηκευτικού χώρου σε Google Drive, Gmail και Google Photos , καλύπτοντας έτσι κάθε τους ανάγκη για αποθήκευση αρχείων, σημειώσεων και εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η Google τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προορίζεται απλώς για την εύρεση απαντήσεων, αλλά για την καλλιέργεια βαθύτερης κατανόησης και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει το Guided Learning, μια νέα λειτουργία του Gemini που δρα ως «ψηφιακός δάσκαλος», καθοδηγώντας τον φοιτητή βήμα προς βήμα μέσα από ερωτήσεις, εξηγήσεις και διαδραστικές ασκήσεις.

Μέσα από αυτή τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα, να οργανώσουν επιχειρήματα για μια εργασία, να προετοιμαστούν για εξετάσεις ή να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους μέσω κουίζ. Η εμπειρία γίνεται έτσι περισσότερο διαδραστική, προσφέροντας μια αίσθηση προσωπικής καθοδήγησης που προσαρμόζεται στον τρόπο μάθησης κάθε φοιτητή.

Οι φοιτητές, όπως σημειώνει η Google, αξιοποιούν τα εργαλεία AI όχι μόνο για τη μελέτη, αλλά και για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Με το Nano Banana μπορούν να μετατρέψουν αφηρημένες ιδέες σε εντυπωσιακές εικόνες, από τη σχεδίαση του ιδανικού δωματίου στη φοιτητική εστία, μέχρι τη δημιουργία λογοτύπων για φοιτητικούς συλλόγους ή την οπτική απεικόνιση ενός project.

Το Veo 3, από την άλλη, επιτρέπει τη δημιουργία σύντομων, κινηματογραφικών βίντεο μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι φοιτητές μπορούν έτσι να δημιουργήσουν σκηνές για φιλμικές εργασίες ή να ενσωματώσουν b-roll υλικό σε παρουσιάσεις, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας την αισθητική των έργων τους.

Η Google δεν περιορίζει την πρωτοβουλία της μόνο στους φοιτητές. Με το Gemini for Education, μια ειδική έκδοση της εφαρμογής σχεδιασμένη για εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι καθηγητές αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα από 30 νέα εργαλεία που διευκολύνουν τον σχεδιασμό μαθημάτων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, η λειτουργία Gemini in Classroom διατίθεται χωρίς χρέωση σε όλους τους χρήστες του Google Workspace for Education.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση των εργαλείων Gemini και NotebookLM στη διδασκαλία, προωθώντας παράλληλα τη γνώση γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο.

