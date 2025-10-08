Το Google Messages προσθέτει νέα ασπίδα ασφαλείας για τα videos

Η Google ενισχύει περαιτέρω την προστασία των χρηστών της εφαρμογής Google Messages, εισάγοντας μια νέα λειτουργία που ανιχνεύει και προειδοποιεί για ακατάλληλο περιεχόμενο σε videos. Η εφαρμογή, που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως για την καθημερινή τους επικοινωνία, αποκτά πλέον ένα ακόμη εργαλείο ασφαλείας που στοχεύει στη μείωση της έκθεσης σε ανεπιθύμητο ή ενοχλητικό υλικό.

Ανίχνευση και προειδοποίηση πριν καν πατήσετε play

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στο Google Messages να εντοπίζει βίντεο που περιέχουν γυμνό ή άλλο σαφώς ακατάλληλο περιεχόμενο και να τα θολώνει αυτόματα πριν τα δει ο χρήστης. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα επιλογής: είτε να παραμείνει το περιεχόμενο κρυμμένο είτε να ανοιχτεί συνειδητά από τον αποδέκτη.

Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσα στη συσκευή του χρήστη, χωρίς καμία μεταφόρτωση ή επεξεργασία από τους διακομιστές της Google. Η προστασία της ιδιωτικότητας, σύμφωνα με την εταιρεία, παραμένει απόλυτη. Το σύστημα βασίζεται στο πλαίσιο SafetyCore, ένα εργαλείο του Android που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει γυμνό ή προκλητικό περιεχόμενο σε φωτογραφίες και βίντεο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δεδομένα δεν εγκαταλείπουν ποτέ τη συσκευή.

Από τις φωτογραφίες στα βίντεο – η εξέλιξη της προστασίας

Η λειτουργία δεν είναι εντελώς καινούργια. Από τον Αύγουστο, η Google είχε αρχίσει να διαθέτει την επιλογή Sensitive Content Warnings στο Messages, η οποία εντόπιζε και θόλωνε εικόνες με ευαίσθητο περιεχόμενο. Με την ενημέρωση των Google Play Services του Οκτωβρίου 2025 (έκδοση 25.39), η ίδια δυνατότητα επεκτείνεται πλέον και στα βίντεο, προσφέροντας έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο δίχτυ ασφαλείας.

Η διάθεση της αναβάθμισης θα γίνει σταδιακά, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ενημερώσεις συστήματος της Google. Κάποιοι χρήστες ενδέχεται να παραμείνουν για λίγο στην προηγούμενη έκδοση μέχρι να φτάσει και στις δικές τους συσκευές το νέο χαρακτηριστικό. Όταν ενεργοποιηθεί, θα λειτουργεί τόσο για τα εισερχόμενα όσο και για τα εξερχόμενα βίντεο, δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο τι βλέπουν και τι στέλνουν.

Προαιρετική αλλά πολύτιμη λειτουργία

Η προειδοποίηση για ευαίσθητο περιεχόμενο δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα για όλους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να τη χρησιμοποιούν ή όχι. Αν η εφαρμογή εντοπίσει ένα βίντεο που περιέχει γυμνό ή άλλο ακατάλληλο υλικό, θα το εμφανίσει θολό και θα ενημερώσει τον χρήστη, δίνοντάς του την επιλογή να το διαγράψει χωρίς να χρειαστεί να το ανοίξει.

Η Google τονίζει ότι η νέα δυνατότητα σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει προστασία χωρίς να γίνεται ενοχλητική. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξέλιξη μιας ήδη γνωστής λειτουργίας, που κάνει την εμπειρία της επικοινωνίας ασφαλέστερη και πιο ελεγχόμενη.

Το παράδειγμα της Apple και η διαφορετική προσέγγιση της Google

Η Apple διαθέτει ήδη κάτι παρόμοιο μέσω της λειτουργίας Communication Safety στο iMessage, που επίσης εντοπίζει και θολώνει ευαίσθητο περιεχόμενο. Ωστόσο, η υλοποίησή της εστιάζει κυρίως στην προστασία των ανηλίκων, παρέχοντας συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις όταν ανιχνεύεται ακατάλληλο υλικό.

Η Google ακολουθεί μια πιο ευρεία στρατηγική: το σύστημα Sensitive Content Warnings προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ηλικία του χρήστη, προστατεύοντας τόσο εφήβους όσο και ενήλικες. Έτσι, καλύπτει ένα μεγαλύτερο φάσμα χρηστών, αντανακλώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια.

Ένα διακριτικό αλλά ουσιαστικό βήμα

Παρότι η συγκεκριμένη αναβάθμιση μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακή σε πρώτη ματιά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Google να καταστήσει την επικοινωνία μέσω κινητού πιο ασφαλή. Με όλο και περισσότερους εφήβους και παιδιά να χρησιμοποιούν smartphones ως κύριο μέσο επικοινωνίας, η ανάγκη για προστασία από ανεπιθύμητο περιεχόμενο είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η λειτουργία Sensitive Content Warnings έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με τρόπο έξυπνο και διακριτικό. Επειδή η ανάλυση του περιεχομένου γίνεται αποκλειστικά στη συσκευή, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την αποστολή των δεδομένων τους σε εξωτερικούς servers. Παράλληλα, η επιλογή να παραμείνει η λειτουργία προαιρετική δίνει την ελευθερία στους χρήστες να διαχειρίζονται οι ίδιοι το επίπεδο προστασίας που επιθυμούν.

