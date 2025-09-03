Το Instagram έρχεται επιτέλους στο iPad μετά από 15 χρόνια!

Χρειάστηκαν δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια από τότε που το Instagram έκανε την παρθενική του εμφάνιση στα smartphones, το 2010, για να αποκτήσει τελικά μια αυτόνομη εφαρμογή στο iPad. Οι φήμες για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία υπήρχαν εδώ και καιρό, και πλέον η εφαρμογή είναι γεγονός, έτοιμη να δώσει νέα πνοή στη χρήση της πλατφόρμας σε μεγαλύτερη οθόνη.

Το iPad δεν είναι απλώς μια «μεγαλύτερη εκδοχή» ενός κινητού, αλλά μια ξεχωριστή πλατφόρμα που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό εφαρμογών. Η νέα έκδοση του Instagram για το tablet της Apple έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτή τη λογική. Η εφαρμογή ανοίγει απευθείας με ένα feed γεμάτο Reels, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο που έχει κατακτήσει την πλατφόρμα τα τελευταία χρόνια.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η δυνατότητα προβολής των δημοσιεύσεων και των Reels σε χρονολογική σειρά, με τις πιο πρόσφατες να εμφανίζονται πρώτες. Αυτό θυμίζει τις παλιές εποχές των κοινωνικών δικτύων, πριν τα αλγοριθμικά συστήματα καθορίσουν τι βλέπουμε και πότε. Πρόκειται για μια λειτουργία που έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της ξανά και στην κανονική εφαρμογή, αλλά στο iPad φαίνεται να αποκτά πιο κεντρικό ρόλο.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του iPad είναι, φυσικά, η ευρύχωρη οθόνη του. Το Instagram φαίνεται να αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα στον νέο σχεδιασμό. Για παράδειγμα, τα σχόλια στα Reels εμφανίζονται πλάι στο βίντεο, επιτρέποντας ταυτόχρονη προβολή και συζήτηση χωρίς συνεχές σκρολάρισμα. Αντίστοιχα, η σελίδα των προσωπικών μηνυμάτων εμφανίζει τα εισερχόμενα και το τρέχον chat δίπλα-δίπλα, σε διάταξη που θυμίζει περισσότερο εφαρμογές μηνυμάτων για υπολογιστές, όπως το web client του Messenger.

Αυτός ο σχεδιασμός δείχνει πως το Instagram θέλει η εμπειρία στο iPad να είναι πιο «επαγγελματική» και λιγότερο περιορισμένη, προσφέροντας εργαλεία που θυμίζουν περισσότερο desktop παρά κινητό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πριν μόλις δύο χρόνια, ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, είχε δηλώσει πως η δημιουργία εφαρμογής για iPad δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Όπως είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του, η αγορά των χρηστών iPad θεωρούνταν πολύ μικρή για να δικαιολογήσει την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής εφαρμογής. «Δεν είναι αρκετά μεγάλη ομάδα για να αποτελέσει προτεραιότητα», είχε τονίσει, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία είχε στραμμένη την προσοχή της σε άλλα projects.

Η αλλαγή στάσης δείχνει ότι η Meta πλέον αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη δυναμική της πλατφόρμας. Η αυξανόμενη σημασία του περιεχομένου βίντεο, η εξάπλωση της χρήσης tablet για δημιουργία και κατανάλωση περιεχομένου, αλλά και η ανάγκη για συνέπεια σε όλες τις συσκευές φαίνεται πως ώθησαν την εταιρεία να επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, το iPad app μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς η μεγαλύτερη οθόνη διευκολύνει το editing, την προβολή πολλών σχολίων και την παρακολούθηση στατιστικών. Για τους απλούς χρήστες, η εμπειρία γίνεται πιο άνετη, ιδανική για πολύωρη παρακολούθηση Reels ή για συζητήσεις μέσω μηνυμάτων.

