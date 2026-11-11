Το ινστιτούτο SETI στρέφεται στη θεωρία παιγνίων για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής

Σύνοψη

Το ινστιτούτο SETI ενσωματώνει θεμελιώδεις αρχές από τον κλάδο της θεωρίας παιγνίων προκειμένου να προβλέψει τον ακριβή χρόνο και τόπο που ένας προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός θα επέλεγε να εκπέμψει ραδιοφωνικά σήματα επικοινωνίας.

Η νέα, μεγάλης κλίμακας παρατηρησιακή καμπάνια εστιάζει στο Anti-Solar Point (ASP), το οποίο αποτελεί το σημείο του Διαστήματος που βρίσκεται γεωμετρικά ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, έτσι όπως παρατηρείται από την τροχιά της Γης.

Η συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων Allen Telescope Array (ATA) στο παρατηρητήριο Hat Creek συλλέγει δεδομένα μεγέθους 11 petabytes σε βάθος τετραετίας, έχοντας ήδη εντοπίσει 1,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικά σήματα αποκλειστικά ανθρώπινης προέλευσης κατά τις πρώτες δεκαεπτά ώρες της πιλοτικής λειτουργίας.

στο παρατηρητήριο Hat Creek συλλέγει δεδομένα μεγέθους 11 petabytes σε βάθος τετραετίας, έχοντας ήδη εντοπίσει 1,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικά σήματα αποκλειστικά ανθρώπινης προέλευσης κατά τις πρώτες δεκαεπτά ώρες της πιλοτικής λειτουργίας. Η έρευνα διεξάγεται υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επιστημόνων του SETI Institute και του Breakthrough Listen στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συντονισμένη προσπάθεια εντοπισμού εξωγήινων τεχνολογικών υπογραφών μέχρι σήμερα.

Το ινστιτούτο SETI αντιμετωπίζει διαχρονικά την τεράστια πρόκληση της επιλογής των κατάλληλων στόχων στο Σύμπαν, προσπαθώντας να διαχειριστεί τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται για την παρατήρηση των άστρων.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εστίαζαν κυρίως στην παρακολούθηση χιλιάδων άστρων παρόμοιων με τον Ήλιο, ελπίζοντας να εντοπίσουν κάποιο τυχαίο ραδιοφωνικό σήμα, ωστόσο, η νέα στρατηγική του ινστιτούτου SETI ενσωματώνει μαθηματικά μοντέλα της θεωρίας παιγνίων για να προβλέψει τη συμπεριφορά πιθανών εξωγήινων αποστολέων. Η ιδέα βασίζεται στην αμοιβαία προσδοκία, καθώς ένας προηγμένος πολιτισμός θα αναζητούσε λογικά τους καταλληλότερους χρόνους και τους ιδανικούς τρόπους μετάδοσης προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες λήψης του σήματος από άλλους παρατηρητές, όπως ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και οι επιστήμονες στη Γη.

Η νέα έρευνα μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το απλό ερώτημα του πού πρέπει να κοιτάξουμε στο πιο σύνθετο ζήτημα του πότε ακριβώς πρέπει να στοχεύσουμε τα τηλεσκόπια μας. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα από την οπτική γωνία ενός πιθανού αποστολέα, οι ερευνητές προσπαθούν να συγχρονίσουν τις παρατηρήσεις τους με τα αστρονομικά γεγονότα που θα ήταν αμοιβαία αντιληπτά από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα στον γαλαξία.

Η σημασία του Anti-Solar Point (ASP)

Η καινοτομία της νέας παρατηρησιακής καμπάνιας έγκειται στην εστίαση στο λεγόμενο Anti-Solar Point, το οποίο αποτελεί ένα αφηρημένο γεωμετρικό σημείο στον χωροχρόνο που βρίσκεται σε ευθεία γραμμή απέναντι από τον Ήλιο, αν τραβήξουμε μια νοητή ευθεία που διαπερνά τον πλανήτη μας. Το σημείο αυτό μετακινείται διαρκώς καθώς η Γη ολοκληρώνει την ετήσια τροχιά της γύρω από το μητρικό μας άστρο, δημιουργώντας ένα μεταβαλλόμενο παράθυρο παρατήρησης που απαιτεί συνεχή και διακοπτόμενη παρακολούθηση σε βάθος αρκετών ετών.

Η επιλογή του ASP βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας μακρινός παρατηρητής θα μπορούσε να ανιχνεύσει τη Γη καθώς αυτή περνά μπροστά από τον Ήλιο μειώνοντας ανεπαίσθητα τη φωτεινότητα του (μέθοδος διάβασης), οπότε θα θεωρούσε αυτή τη χρονική στιγμή ως την πλέον κατάλληλη για να στείλει ένα στοχευμένο σήμα προς το ηλιακό μας σύστημα. Εκμεταλλευόμενοι αυτό το αστρονομικό ορόσημο, οι ερευνητές του SETI θεωρούν ότι οι υποτιθέμενοι εξωγήινοι επιστήμονες ενδέχεται να χρησιμοποιούν τον δικό μας Ήλιο ως σημείο αναφοράς για τον δικό τους υπολογισμό της θεωρίας παιγνίων, προσδοκώντας ότι εμείς θα παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των διαβάσεων μας. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα σκέψη σε κοσμική κλίμακα, η οποία μετατρέπει τις παθητικές αναζητήσεις του παρελθόντος σε ένα δυναμικό παιχνίδι συντονισμού μεταξύ απομακρυσμένων διαστημικών παρατηρητών.

Η συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων από το Allen Telescope Array

Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου πραγματοποιείται μέσω της συστοιχίας Allen Telescope Array (ATA) στο παρατηρητήριο Hat Creek, η οποία διαθέτει 42 εξαιρετικά ευαίσθητα ραδιοτηλεσκόπια σχεδιασμένα ειδικά για αστρονομικές παρατηρήσεις μεγάλης κλίμακας. Η έρευνα ATA-ASP (Allen Telescope Array Anti-Solar Point) αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής δεδομένων στην ιστορία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, καθώς οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι θα συγκεντρώσουν τον αδιανόητο όγκο των 11 petabytes μέσα στα τέσσερα χρόνια που θα διαρκέσει το πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαεπτά ωρών της πιλοτικής φάσης που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου 2024, τα συστήματα καταγραφής εντόπισαν περίπου 1,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικά σήματα, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια ευαισθησία του εξοπλισμού, έστω και αν κατέστη σαφές πως όλα προέρχονταν από γήινες πηγές, όπως τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και ραντάρ. Παρόλο που δεν ανιχνεύθηκε καμία τεχνολογική υπογραφή εξωγήινης προέλευσης, οι ερευνητές υπογραμμίζουν πως η αρχική δοκιμή επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των αλγορίθμων φιλτραρίσματος και άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες 121 νύχτες παρατήρησης που ακολούθησαν, τα αποτελέσματα των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αυστηρή επιστημονική ανάλυση.

Το επίπεδο λεπτομέρειας με το οποίο εξετάζεται το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα απαιτεί προηγμένα συστήματα υπολογιστικής επεξεργασίας, ικανά να διαχωρίσουν τον ανθρώπινο θόρυβο από τα ασθενή, δυνητικά εξωγήινα σήματα που μπορεί να ταξιδεύουν για χιλιάδες χρόνια μέσα στον διαστρικό χώρο.

Η προοπτική μιας αμοιβαίας τεχνολογικής επαφής

Η προσέγγιση της αμοιβαίας ανιχνευσιμότητας που προκύπτει από τη θεωρία παιγνίων δημιουργεί μια εντελώς νέα βάση συζήτησης στους κόλπους της αστροφυσικής κοινότητας, καθώς επιχειρεί να επιλύσει το περίφημο παράδοξο του Fermi μέσω της λογικής εξέτασης των συνθηκών επικοινωνίας. Αν δεχτούμε ότι και τα δύο μέρη ενός πιθανού γαλαξιακού διαλόγου γνωρίζουν ότι η παρουσία τους είναι ορατή μέσω των πλανητικών διαβάσεων, προκύπτει μια σιωπηρή συμφωνία για το ποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία της εκπομπής.

Σύμφωνα με μαθηματικά μοντέλα, ο πολιτισμός που κατοικεί στον πλανήτη με την καθαρότερη θέαση του απέναντι άστρου θα αντιληφθεί πως το βάρος της επικοινωνίας πέφτει στις δικές του πλάτες, ενώ η άλλη πλευρά, γνωρίζοντας ακριβώς αυτού τους υπολογισμούς, οφείλει απλώς να έχει στραμμένα τα τηλεσκόπια της προς τη σωστή κατεύθυνση και να ακούει προσεκτικά. Με τα νέα αστεροσκοπεία επόμενης γενιάς να αναπτύσσονται ταχέως σε ολόκληρο τον κόσμο, η μεθοδολογία του ASP θέτει τα θεμέλια για πιο έξυπνες και στοχευμένες έρευνες στο άμεσο μέλλον.