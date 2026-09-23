Το IRIS Payments κατέκτησε το 70% των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα το 2025

Σύνοψη

Το σύστημα διαχειρίστηκε 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Οι διατραπεζικές μεταφορές κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο, αυξανόμενες από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 95,4 εκατομμύρια το 2025.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της P2P υπηρεσίας ανέρχονται πλέον σε 4,75 εκατομμύρια, ενώ οι επαγγελματίες στο P2Pro προσεγγίζουν τις 600.000.

Η πλατφόρμα ενσωματώθηκε από τον Ιούνιο του 2026 στη συμμαχία EuroPA, επιτρέποντας άμεσες διασυνοριακές συναλλαγές με την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία.

Η ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών συναλλαγών στην Ελλάδα αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο μέσα από την πορεία του συστήματος IRIS Payments, το οποίο αντιπροσώπευσε περίπου το 70% του συνολικού όγκου των άμεσων πληρωμών στη χώρα κατά τη διάρκεια του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται στο κοινό whitepaper της εταιρείας ΔΙΑΣ και της Capgemini Invent, το οποίο φέρει τον τίτλο «Scaling Account-Based Payments in Europe: The IRIS Case – An Account-Based Payment Success Story», οι χρήστες πραγματοποίησαν περίπου 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, με τη συνολική τους αξία να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέγεθος που συμπεριλαμβάνει και τις ενδοτραπεζικές (on-us) κινήσεις. Αναλύοντας στενότερα τη δυναμική των καθαρά διατραπεζικών συναλλαγών, καταγράφεται μια ασύλληπτη αύξηση της τάξης του εξήντα φορές μέσα σε μία μόλις πενταετία, καθώς τα νούμερα από 1,6 εκατομμύρια το 2020 εκτοξεύθηκαν στα 95,4 εκατομμύρια στο τέλος του 2025.

Το IRIS Payments ξεκίνησε αρχικά το 2016 ως μια βασική υπηρεσία άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό, λειτουργώντας αποσπασματικά ενσωματωμένο με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες στα επιμέρους ψηφιακά κανάλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το κομβικό σημείο καμπής για τη μετέπειτα ανάπτυξή του σημειώθηκε το 2021, όταν η νέα διοίκηση της εταιρείας ΔΙΑΣ αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη στρατηγική της κατεύθυνση, μετατοπίζοντας αποφασιστικά το βάρος από την απλή τεχνική διαθεσιμότητα στην ευρεία εμπορική επέκταση της υπηρεσίας. Μέσω αυτής της στρατηγικής καθιερώθηκε η ενιαία ταυτότητα IRIS Payments, δόθηκε τεράστια έμφαση στην ευκολία χρήσης για τον τελικό καταναλωτή, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια και ταυτόχρονα θεσπίστηκαν μηδενικές προμήθειες για τους ιδιώτες χρήστες.

Η υιοθέτηση των νέων συνθηκών επιταχύνθηκε ραγδαία σε ολόκληρη τη δέσμη των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τους ενεργούς χρήστες του IRIS P2P (Person 2 Person) να πολλαπλασιάζονται από μόλις μισό εκατομμύριο στις αρχές του 2020 στα 4,27 εκατομμύρια στο τέλος του 2025, ενώ τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στα 4,75 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες. Παράλληλα, η επαγγελματική εκδοχή της υπηρεσίας, το IRIS P2Pro (Person 2 Professional), έχει καταφέρει να προσελκύσει περίπου 600.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, προσφέροντας άμεση ρευστότητα. Αναφορικά με το IRIS Commerce, το οποίο αφορά άμεσες πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα, τα στατιστικά του 2025 κατέγραψαν 12,4 εκατομμύρια συναλλαγές με την αξία τους να διαμορφώνεται περίπου στα 4,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη λύση αποδοχής πληρωμών υποστηρίζεται πλέον από περίπου 1,2 εκατομμύρια τερματικά POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα στην ελληνική επικράτεια.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, η εταιρεία έθεσε το 2021 τον σαφή στόχο να μετατρέψει το σύστημα από μια απλώς τεχνικά διαθέσιμη υποδομή σε ένα καθημερινό εργαλείο, καταφέρνοντας πέντε χρόνια μετά να εντάξει τη φράση «στείλ’ τα μου με IRIS» στο καθημερινό λεξιλόγιο των πολιτών, ενώ η επόμενη μεγάλη πρόκληση έγκειται στη μετατροπή αυτής της καθολικής διαθεσιμότητας σε ενεργή προτίμηση των καταναλωτών στο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το εγχώριο πλαίσιο επιτυχίας δεν περιόρισε τις φιλοδοξίες του συστήματος, καθώς η ευρωπαϊκή διάσταση του IRIS Payments πέρασε από το στάδιο του σχεδιασμού στην πλήρη υλοποίηση. Από τις 30 Ιουνίου 2026, η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων IRIS P2P εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη στρατηγική ευρωπαϊκή συμμαχία EuroPA (European Payments Alliance), γεγονός που επιτρέπει πλέον στους χρήστες να πραγματοποιούν διασυνοριακές άμεσες πληρωμές απλώς με τη χρήση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Η πρώτη φάση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος διασυνδέει την Ελλάδα με την Πορτογαλία (μέσω του συστήματος MB WAY), την Ιταλία (μέσω του BANCOMAT Pay), την Ισπανία και την Ανδόρα (μέσω του Bizum), ενώνοντας περισσότερους από 57 εκατομμύρια διαθέσιμους χρήστες κάτω από ένα κοινό δίκτυο άμεσων διατραπεζικών μεταφορών. Το προηγμένο μοντέλο του EuroPA προκρίνει τη διασύνδεση ήδη ωριμασμένων εθνικών λύσεων αντί της πλήρους αντικατάστασής τους, διατηρώντας ακέραια την οικεία εμπειρία του χρήστη και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στον νευραλγικό τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Ο επόμενος άμεσος στόχος επικεντρώνεται στη μείωση των απαιτούμενων βημάτων κατά τη διάρκεια του ταμείου στο φυσικό σημείο πώλησης, στην εξασφάλιση μεγαλύτερης τεχνικής συνέπειας μεταξύ των διαφόρων τραπεζικών εφαρμογών και στη σαφέστερη οπτική προβολή της επιλογής πληρωμής μέσω IRIS.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται ήδη από σημαντικά χαμηλότερα κόστη, άμεση επεξεργασία των εισερχόμενων πληρωμών και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμη ρευστότητα, ωστόσο η συνολική βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας θα αποτελέσει το τελικό κριτήριο για την απόλυτη εδραίωση της υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια.