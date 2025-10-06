Το μυστικό AI project του Jony Ive και της OpenAI σκοντάφτει σε κρίσιμες δυσκολίες

Η συνεργασία του Jony Ive με την OpenAI, ένα από τα πιο φιλόδοξα και μυστικά τεχνολογικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Ο διάσημος σχεδιαστής, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην Apple με προϊόντα όπως το iPhone και το MacBook, συνεργάζεται με τον Sam Altman για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας έξυπνων συσκευών που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα από τα υπό ανάπτυξη προϊόντα έχει βρεθεί σε κρίσιμο σημείο.

Το 2023 κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες ότι ο Ive, μέσω της δικής του εταιρείας σχεδιασμού με την ονομασία LoveFrom και της startup σχήματος io, συνεργάζεται με την OpenAI για τη δημιουργία ενός φυσικού προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης. Οι φήμες αυτές επιβεβαιώθηκαν στις αρχές του 2025, όταν η OpenAI ανακοίνωσε την εξαγορά της io έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της εταιρείας. Από τότε, έχουν κυκλοφορήσει αναφορές για πολλά υπό εξέλιξη project, ανάμεσά τους ένα φορετό κόσμημα με AI, ένα «έξυπνο» ηχείο και ακόμη κι έναν ρομποτικό βοηθό.

Σύμφωνα όμως με τη Financial Times, ένα από αυτά τα προϊόντα —μια συσκευή χωρίς οθόνη, μεγέθους παλάμης, που αξιοποιεί ήχο και εικόνα από το περιβάλλον για να βοηθά τον χρήστη— βρίσκεται αντιμέτωπο με «κρίσιμα» τεχνικά προβλήματα. Οι δυσκολίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στο λογισμικό και στις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία της, και όχι τόσο στο ίδιο το hardware, κάτι που σημαίνει ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν άμεσα την ομάδα του Ive.

Το φιλόδοξο αυτό προϊόν έχει ως στόχο να λειτουργεί σαν ένας διακριτικός προσωπικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ικανός να «αντιλαμβάνεται» το περιβάλλον μέσω καμερών και μικροφώνων και να αλληλεπιδρά με τον χρήστη μέσω φωνής. Παράλληλα, δεν θα διαθέτει οθόνη — μια επιλογή που εντάσσεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία του Ive για απλότητα και φυσική αλληλεπίδραση.

Εκτός από τα τεχνικά ζητήματα, η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει ερωτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της σύγχρονης τεχνολογίας: ποια θα είναι η «προσωπικότητα» της συσκευής, πώς θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και —κυρίως— πώς θα εξασφαλιστεί η τεράστια υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για να λειτουργεί ομαλά ένα τέτοιο προϊόν σε μαζική κλίμακα.

Ένα άτομο που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Ive σχολίασε χαρακτηριστικά:

Η υπολογιστική ισχύς είναι ο βασικός λόγος καθυστέρησης. Η Amazon διαθέτει την υποδομή για το Alexa, όπως και η Google για τα Home συστήματά της. Η OpenAI όμως δυσκολεύεται ήδη να καλύψει τις ανάγκες του ChatGPT — πόσο μάλλον μιας φυσικής συσκευής τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό πρέπει να λυθεί πρώτα.

Από την άλλη πλευρά, πηγή μέσα στην OpenAI υποβάθμισε τη σοβαρότητα των προβλημάτων, χαρακτηρίζοντάς τα «φυσιολογικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης». Σύμφωνα με αυτήν, τα εμπόδια αυτά δεν είναι ασυνήθιστα για ένα project που κινείται στα όρια της καινοτομίας.

Η συσκευή φέρεται να έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να παραμένει στο γραφείο αλλά και να μεταφέρεται εύκολα. Θα είναι μόνιμα ενεργή, όμως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι να καταφέρει να «γνωρίζει» πότε αξίζει να μιλήσει ή να αλληλεπιδρά με τον χρήστη και πότε πρέπει να σιωπά. Αυτό το ζήτημα, που σχετίζεται με τη διαχείριση του διαλόγου και της προσοχής, αποτελεί πρόκληση ακόμη και για το ίδιο το ChatGPT.

Η OpenAI, ωστόσο, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το εγχείρημα. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το «έξυπνο» αυτό ηχείο ή βοηθός αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη του 2026. Παρά τις καθυστερήσεις και τις τεχνικές προκλήσεις, η ταχύτατη πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης δίνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι ο Ive και ο Altman θα βρουν λύσεις.

