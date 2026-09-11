Το μυστήριο του GW231123: Η «συγχώνευση» των μαύρων τρυπών  ίσως είναι τελικά οφθαλμαπάτη

Σύνοψη

Το σήμα βαρυτικών κυμάτων GW231123 που καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2023 θεωρήθηκε αρχικά πως προέρχεται από τη συγχώνευση δύο τεράστιων μαύρων τρυπών με μάζες 137 και 103 φορές μεγαλύτερες από αυτή του Ήλιου.

Τα νούμερα προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς οι θεωρίες αστρικής εξέλιξης απαγορεύουν τον σχηματισμό μαύρων τρυπών μέσα στο φάσμα των 70 έως 140 ηλιακών μαζών λόγω της αστάθειας ζεύγους.

Μια νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής Max Planck υποστηρίζει ότι το σήμα παραμορφώθηκε από το φαινόμενο του βαρυτικού εστιασμού, το οποίο λειτούργησε σαν μεγεθυντικός φακός στο Διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραμόρφωση και τη διάθλαση, η τελική μάζα που προέκυψε από τη συγχώνευση υπολογίζεται πλέον στις 140 ηλιακές μάζες αντί για 225, επιστρέφοντας τα ευρήματα στα φυσιολογικά όρια των καθιερωμένων αστροφυσικών μοντέλων.

Το πεδίο της αστροφυσικής συχνά έρχεται αντιμέτωπο με ευρήματα που προκαλούν θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από τους νόμους που κυβερνούν το Σύμπαν, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να αναθεωρήσουν την κατανόησή τους για την κοσμική εξέλιξη.

Μια τέτοια περίπτωση καταγράφηκε στα τέλη του 2023, όταν τα υπερευαίσθητα παρατηρητήρια βαρυτικών κυμάτων LIGO στις ΗΠΑ ανίχνευσαν το σήμα GW231123, το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως το αποτέλεσμα της πιο ογκώδους συγχώνευσης μαύρων τρυπών που είχε παρατηρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι αρχικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα δύο ουράνια σώματα που συγκρούστηκαν διέθεταν μάζες 137 και 103 φορές μεγαλύτερες από εκείνη του Ήλιου μας, ενώ το τελικό αντικείμενο που δημιουργήθηκε έφτανε τις 225 ηλιακές μάζες. Τα νούμερα προκάλεσαν άμεσα αντιδράσεις στον ακαδημαϊκό χώρο επειδή παραβίαζαν ευθέως έναν από τους βασικότερους κανόνες του θανάτου των άστρων, ο οποίος είναι γνωστός ως το χάσμα αστάθειας ζεύγους.

Σύμφωνα με τα επικρατέστερα θεωρητικά μοντέλα της αστροφυσικής, όταν ένα άστρο τεράστιας μάζας φτάνει στο τέλος της ζωής του και καταρρέει για να σχηματίσει μια μαύρη τρύπα, η απώλεια μάζας κατά τη διάρκεια της υπερκαινοφανούς έκρηξης αποτρέπει τη δημιουργία αντικειμένων που βρίσκονται στο εύρος μεταξύ 70 και 140 ηλιακών μαζών. Τα δύο σώματα του σήματος GW231123 έπεφταν ακριβώς μέσα σε αυτό το «απαγορευμένο» όριο, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς μπόρεσαν να σχηματιστούν και πώς κατάφεραν να περιστρέφονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες χωρίς να διαλύσουν το ένα το άλλο πριν καν συγκρουστούν.

Το πρόβλημα έμοιαζε ανυπέρβλητο μέχρι τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, όπου μια ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Max Planck (Albert Einstein Institute) πρότεινε μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία που βασίζεται σε μια περίπλοκη οπτική και βαρυτική απάτη.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα ίδια τα βαρυτικά κύματα, τα οποία αποτελούν κυματισμούς στον χωροχρόνο που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός μετά από βίαια κοσμικά γεγονότα, υπόκεινται στους ίδιους ακριβώς κανόνες παραμόρφωσης με το φως όταν περνούν κοντά από αντικείμενα με τεράστια βαρύτητα. Το φαινόμενο του βαρυτικού εστιασμού αναλύθηκε εκτενώς από τον Srashti Goyal και τους συνεργάτες του στο Πότσνταμ της Γερμανίας, οι οποίοι δημιούργησαν ένα νέο μαθηματικό πλαίσιο για να αποδείξουν ότι μια ογκώδης δομή που παρεμβάλλεται μεταξύ της αρχικής πηγής και της Γης μπορεί να διαθλάσει και να μεγεθύνει τα εισερχόμενα βαρυτικά κύματα.

Όταν το φως ή τα βαρυτικά κύματα ταξιδεύουν μέσα στο διαστελλόμενο Σύμπαν, τα μήκη κύματός τους τεντώνονται και οι συχνότητές τους μειώνονται, προκαλώντας μια αλλοίωση που παραλληλίζεται με τη μετατροπή του ήχου ενός τσέλου σε αυτόν ενός βαρύτονου κοντραμπάσου. Αν υποθέσουμε ότι το σήμα διαθλάστηκε από ένα συμπαγές αντικείμενο βάρους 190 έως 850 ηλιακών μαζών, όπως ένα σφαιρωτό σμήνος ή το βαρυτικό πεδίο ενός ολόκληρου γαλαξία, το αποτέλεσμα που φτάνει στους ανιχνευτές μας εμφανίζει την πηγή ως πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο κοντινή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Με την εφαρμογή του παραπάνω διορθωτικού μοντέλου, η ομάδα απέδειξε ότι η συνολική μάζα της τελικής μαύρης τρύπας δεν ξεπερνά τις 140 ηλιακές μάζες, ένα νούμερο που συμμορφώνεται πλήρως με τις γνωστές παραμέτρους του σχηματισμού μαύρων τρυπών και επιλύει άμεσα το παράδοξο της αστάθειας ζεύγους. Ο Héctor Villarrubia-Rojo, μεταδιδακτορικός ερευνητής και συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι η ενσωμάτωση του εξωτερικού γαλαξιακού δυναμικού στην εξίσωση επέτρεψε την ταυτόχρονη περιγραφή της διάθλασης μικρής κλίμακας και της μεγέθυνσης μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας ένα συνεκτικό θεωρητικό υπόβαθρο που απομυθοποιεί τα ακραία χαρακτηριστικά του σήματος. Παράλληλα, ο Miguel Zumalacárregui σημείωσε ότι τέτοιου είδους αναλύσεις εγκαινιάζουν μια νέα μέθοδο για την εξερεύνηση του διαστήματος, επιτρέποντας στους αστρονόμους να ανιχνεύουν δομές Σκοτεινής Ύλης και εξαιρετικά απομακρυσμένες συγχωνεύσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα παρέμεναν αόρατες στους τρέχοντες ανιχνευτές.

Αν και οι ερευνητές διατηρούν επιφυλάξεις δηλώνοντας ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δεν επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της παρουσίας του βαρυτικού φακού στο GW231123, τα μαθηματικά τους αποτελέσματα λειτουργούν ως μια αυστηρή προειδοποίηση προς την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των βαρυτικών κυμάτων.

Οι μελλοντικές αναβαθμίσεις στα παρατηρητήρια LIGO, Virgo και KAGRA, μαζί με την ανάπτυξη ταχύτερου λογισμικού ανάλυσης δεδομένων, αναμένεται να παρέχουν την απαιτούμενη ευαισθησία για την ανίχνευση και ερμηνεία λεπτών μοτίβων περίθλασης, τα οποία θα αποτελέσουν την οριστική απόδειξη του φαινομένου.