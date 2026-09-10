OroraTech και Eutelsat στέλνουν 96 θερμικές κάμερες στο Διάστημα για τον εντοπισμό πυρκαγιών

Σύνοψη

Στρατηγική συνεργασία υπεγράφη μεταξύ της Eutelsat και της OroraTech για την αποστολή 96 θερμικών αισθητήρων στο διάστημα.

Οι υπέρυθρες κάμερες θα φιλοξενηθούν στη δορυφορική υποδομή χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) OneWeb τα επόμενα χρόνια, με 48 αισθητήρες να είναι ήδη δεσμευμένοι και επιπλέον 48 προαιρετικοί.

Ο διαστημικός στόλος της OroraTech αναβαθμίζεται ριζικά, περνώντας από τους 20 περίπου δορυφόρους σε ένα δίκτυο βιομηχανικής κλίμακας 120 αισθητήρων.

Ο πενταπλασιασμός των μέσων παρατήρησης επιτρέπει τη θεαματική αύξηση της συχνότητας επίβλεψης του ίδιου σημείου, μειώνοντας αποφασιστικά τον χρόνο ανίχνευσης πυρκαγιών.

Πέραν των δασικών πυρκαγιών, η τεχνολογική υποδομή θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τη ναυτιλιακή ασφάλεια, την παρατήρηση κρίσιμων υποδομών και την ευρύτερη περιβαλλοντική επιτήρηση.

Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία προχωρά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα ανάπτυξης, προσφέροντας παράλληλα μια προηγμένη τεχνολογική ασπίδα απέναντι στις φυσικές καταστροφές που πλήττουν όλο και συχνότερα τον πλανήτη. Η Eutelsat προχώρησε στη σύναψη μιας εκτεταμένης συνεργασίας με την OroraTech, τον κορυφαίο πάροχο δεδομένων που αξιοποιεί θερμικές πληροφορίες για τη διαχείριση και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρουσία του Γάλλου Υπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διάστρωσης Philippe Baptiste και της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Διάστρωσης Dorothee Bär. Ο βασικός άξονας αυτού του εγχειρήματος προβλέπει την εγκατάσταση θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων της OroraTech στη μελλοντική δορυφορική υποδομή χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) OneWeb, την οποία διαχειρίζεται η Eutelsat.

Βάσει των όρων της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε, η OroraTech έχει εξασφαλίσει χωρητικότητα για 48 αισθητήρες στο ευρωπαϊκό δορυφορικό δίκτυο, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα προαίρεσης για την προσθήκη ακόμη 48 στο προσεχές μέλλον. Το σύνολο των 96 αυτών εξειδικευμένων οργάνων θα εκτοξευθεί στο Διάστημα σταδιακά τα επόμενα χρόνια, τοποθετημένο απευθείας πάνω στους δορυφόρους της Eutelsat. Μέσω της στρατηγικής κίνησης, η γερμανική εταιρεία πετυχαίνει τον πενταπλασιασμό της επιχειρησιακής της χωρητικότητας, ενισχύοντας συντριπτικά τον ήδη μεγαλύτερο αστερισμό εμπορικών θερμικών αισθητήρων που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο Διάστημα. Ο τρέχων στόλος της OroraTech, ο οποίος απαριθμεί περίπου 20 δορυφόρους, πρόκειται να μετασχηματιστεί σε μια πολυδιάστατη υποδομή βιομηχανικής κλίμακας που θα ξεπερνά τους 120 αισθητήρες σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Η συνένωση των τεχνολογικών δυνάμεων της Γαλλίας και της Γερμανίας παράγει ένα εξαιρετικά λειτουργικό αποτέλεσμα, καθώς η Eutelsat προσφέρει τον απαιτούμενο χώρο φιλοξενίας στο προηγμένο δίκτυο LEO OneWeb που διαθέτει, ενώ η OroraTech εισφέρει την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία της στην κατασκευή θερμικών αισθητήρων. Τα δεδομένα που θα συλλέγουν οι κάμερες δεν θα μεταδίδονται απλώς ως αδρανείς πληροφορίες, αφού τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) της OroraTech αναλαμβάνουν να αναλύουν αυτόματα τις δορυφορικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση έκδοση κρίσιμων προειδοποιήσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Η ανάπτυξη του δικτύου εξασφαλίζει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, το οποίο αφορά την κατακόρυφη αύξηση της συχνότητας με την οποία ένας δορυφόρος κατορθώνει να παρατηρεί το ίδιο σημείο της επιφάνειας της Γης. Ο αυξημένος ρυθμός επανεπίσκεψης μεταφράζεται πρακτικά σε δραστική μείωση του χρόνου απόκρισης και του χρόνου ανίχνευσης μιας εστίας φωτιάς, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή κατάσβεση μιας πυρκαγιάς προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο CEO της OroraTech, Martin Langer, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα επί του θέματος επισημαίνοντας πως η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη χρήση απλών δορυφόρων στη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών. Ο συνδυασμός της μοναδικής ευρωπαϊκής υποδομής LEO της Eutelsat με την κορυφαία παγκοσμίως τεχνογνωσία της OroraTech στην παρακολούθηση θερμικών δεδομένων διαμορφώνει μια αξιόπιστη πορεία προς τη συνεχή θερμική ευφυΐα παγκόσμιας κλίμακας. Παράλληλα, η οικονομική διάσταση του εγχειρήματος παρέχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην OroraTech, επειδή η φιλοξενία των οργάνων πάνω στους δορυφόρους της Eutelsat απαλλάσσει την εταιρεία από το δυσβάσταχτο κόστος της χρηματοδότησης και της εκτόξευσης ενός αυτόνομου, αποκλειστικού δορυφόρου για κάθε νέο αισθητήρα που κατασκευάζει. Η επιλογή πολλαπλών πλατφορμών για τη διαφοροποίηση του αστερισμού διασφαλίζει επιπρόσθετα την ανθεκτικότητα του δικτύου, στηρίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής επέκτασης σε αμιγώς ευρωπαϊκές υποδομές.

Η συνεχής συλλογή θερμικών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα εξασφαλίζει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών που υπερβαίνουν τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. Η εγκατεστημένη υποδομή διαθέτει την ικανότητα να υποστηρίζει ενεργά την περιβαλλοντική παρατήρηση, την επιτήρηση των ενεργειακών δικτύων, την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ναυτιλιακής ασφάλειας. Κάθε νέος αισθητήρας που προστίθεται στο σύστημα δεν εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά έναν μεμονωμένο πελάτη ή μια γεωγραφική περιοχή, αλλά προσδίδει συνολική αξία σε ολόκληρο το δίκτυο καταγραφής και ανάλυσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η OroraTech δραστηριοποιείται ήδη σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, διατηρώντας ενεργή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά και φυσικά την Ελλάδα, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων. Αντίστοιχα, η Eutelsat, η οποία προέκυψε στη σημερινή της μορφή το 2023 μετά τη συγχώνευση με την OneWeb, απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους και διαθέτει έναν επιβλητικό στόλο 31 γεωστατικών δορυφόρων (GEO) και άνω των 600 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO).