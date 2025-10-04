Το νέο AI σύστημα των ΗΠΑ για τον εντοπισμό εχθρικών drones σε μεγάλες αποστάσεις

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ παρουσίασαν πρόσφατα ένα καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ικανό να εντοπίζει εχθρικά drones σε αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Η επίδειξη έγινε στο πλαίσιο του Technology Readiness Experimentation, μιας εκδήλωσης που επικεντρώνεται στη δοκιμή προηγμένων λύσεων άμυνας. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται ο συνδυασμός των ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων αισθητήρων της σειράς WESCAM MX της L3Harris Technologies με το λογισμικό Tracker της Shield AI, το οποίο βασίζεται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο σύστημα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη ακόμα και σε περιβάλλοντα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ιδιαίτερα απαιτητικά. Δουλεύει αποτελεσματικά όταν τα drones κρύβονται μερικώς πίσω από κτήρια ή μέσα σε πυκνές νεφώσεις, ενώ η βασική του καινοτομία είναι ότι λειτουργεί παθητικά. Δεν εκπέμπει σήματα που θα μπορούσαν να προδώσουν τη θέση του στον εχθρό, επιτρέποντας έτσι στους στρατιωτικούς χειριστές να παρατηρούν διακριτικά και με ασφάλεια.

Ο Tom Kirkland, αντιπρόεδρος της L3Harris για τα συστήματα στόχευσης και αισθητήρων, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν μια «νέα γενιά απειλών». Πρόκειται για drones που δρουν σε μεγάλες αποστάσεις, με ταχύτητα και συχνά σε σμήνη, κάτι που απαιτεί ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αντιδράσεις. Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία με τη Shield AI καθιστά τα συστήματα WESCAM ακόμη πιο ισχυρά, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Το επόμενο βήμα είναι η βελτίωση των αλγορίθμων αναγνώρισης, ώστε το σύστημα να μπορεί να διακρίνει μοτίβα συμπεριφοράς διαφορετικών ιπτάμενων αντικειμένων. Ο στόχος είναι η πλήρης ικανότητα παρακολούθησης όχι μόνο στον αέρα, αλλά και στη θάλασσα ή στο έδαφος, μέρα και νύχτα. Έτσι, θα επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενσωμάτωση με το VAMPIRE Counter-Unmanned System της L3Harris, το οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί για την προστασία στρατιωτικών δυνάμεων από μικρά drones.

Από την πλευρά της Shield AI, ο Christian Gutierrez, αντιπρόεδρος για τις λύσεις Hivemind, επισήμανε ότι οι αντίπαλοι εντάσσουν πλέον στα οπλοστάσιά τους όλο και περισσότερα, φθηνά και ευέλικτα drones. Χρησιμοποιούνται σε πολύπλοκα επιχειρησιακά σενάρια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωσή τους με τα συμβατικά μέσα. Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για τεχνολογίες που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, προσαρμοστικότητα και δυσκολία εντοπισμού θεωρείται πιο επιτακτική από ποτέ.

Σημαντικότατο ρόλο στο νέο σύστημα παίζουν οι πύργοι WESCAM MX, που ήδη χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και στοχοποίησης, τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια ή αεροπορικά περιβάλλοντα. Η αξία τους έγκειται στον συνδυασμό πολυφασματικών αισθητήρων, που προσφέρουν υψηλή ακρίβεια ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Η L3Harris διαβεβαιώνει ότι οι αισθητήρες αυτοί διαθέτουν το μεγαλύτερο εύρος ηλεκτρο-οπτικού και υπέρυθρου εντοπισμού που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Παράλληλα, είναι εύκολοι στην εγκατάσταση και διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, στοιχεία που τους καθιστούν ιδανικούς για επιχειρήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Η παρουσίαση αυτού του συστήματος έρχεται σε μια περίοδο όπου οι στρατιωτικές ισορροπίες επηρεάζονται έντονα από την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα drones έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αλλάξουν την έκβαση μιας μάχης με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα.

Η ανάπτυξη προηγμένων μέσων ανίχνευσης, όπως το σύστημα L3Harris – Shield AI, αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση της Ουάσιγκτον στη νέα πραγματικότητα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να καταρριφθεί ένα drone, αλλά να εντοπιστεί έγκαιρα και να παρακολουθηθεί διακριτικά, ώστε να δοθεί στους χειριστές ο απαραίτητος χρόνος να αντιδράσουν.

