Το πρώτο foldable iPhone μάλλον θα μοιάζει με δύο iPhone Air κολλημένα σε ένα

Η αγορά των foldable smartphones έχει ωριμάσει θεαματικά την τελευταία πενταετία, με μοντέλα όπως το Galaxy Z Fold7 της Samsung και το Pixel 10 Pro Fold της Google να θέτουν νέα στάνταρ στον σχεδιασμό και τη χρηστικότητα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι περιμένουν την είσοδο της Apple στο παιχνίδι – και σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές, αυτή πλησιάζει. Το πρώτο foldable iPhone φημολογείται ότι θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2026, με μια εμφάνιση που, όπως σχολιάζει ο Mark Gurman στο newsletter του Power On, θυμίζει «δύο iPhone Air κολλημένα μαζί».

Το iPhone Air, η πιο λεπτή συσκευή της Apple, έχει πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά. Αν ο foldable διάδοχος βασιστεί σε αυτόν τον σχεδιασμό, θα μπορούσε να προσφέρει μια κομψή εμπειρία, αν και ελαφρώς παχύτερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, το Galaxy Z Fold7 έχει πάχος 8,9 χιλιοστά, ενώ το Pixel 10 Pro Fold φτάνει τα 10,8 χιλιοστά. Οι πηγές του Ming-Chi Kuo, ωστόσο, αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν το iPhone fold είναι ανοιχτό, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο λεπτό – ίσως μόλις 4,5 χιλιοστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για το λεπτότερο foldable στην αγορά.

Η καινοτομία, όμως, έχει κόστος. Ο Gurman εκτιμά ότι το πρώτο foldable iPhone θα είναι ακριβότερο από το Pixel Fold, με τιμή εκκίνησης που θα ξεκινάει τουλάχιστον από τα 2.000 δολάρια. Ανάλογα με τη χωρητικότητα και τις επιλογές υλικών, δεν αποκλείεται το ποσό να ανέβει ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για μια στρατηγική που δεν ξαφνιάζει, αφού η Apple παραδοσιακά τοποθετεί τα νέα προϊόντα της στο premium τμήμα της αγοράς.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της επιλογής να βασιστεί το foldable στον σχεδιασμό του iPhone Air είναι η ανθεκτικότητα. Η Apple έχει ήδη δοκιμάσει το τιτάνιο στο Air, αποσπώντας θετικά σχόλια για την αντοχή του από ειδικούς όπως οι JerryRigsEverything και iFixIt. Το ίδιο υλικό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και στο iPhone fold, προσφέροντας αυξημένη προστασία σε μια κατηγορία συσκευών που ακόμη αντιμετωπίζει αμφιβολίες για την ανθεκτικότητά της.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι foldable συσκευές είναι πιο ευάλωτες σε φθορές και αστοχίες σε σχέση με τα κλασικά smartphones. Αν η Apple καταφέρει να παντρέψει την κομψότητα με την στιβαρότητα, τότε το foldable iPhone θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από την αξιολόγηση επισκευασιμότητας. Το iPhone Air κατάφερε να αποσπάσει σκορ 7 από την iFixIt, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό σε μια εποχή που οι περισσότερες συσκευές έχουν χαμηλές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Σε σύγκριση, τόσο το Galaxy Z Fold7 όσο και το Pixel Fold πήραν μόλις 3, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο δύσκολη είναι η επισκευή τους.

Το ερώτημα που μένει είναι αν η Apple θα καταφέρει να ισορροπήσει όλες αυτές τις παραμέτρους: υπερλεπτό σχεδιασμό, τιτάνια αντοχή, υψηλή επισκευασιμότητα και, φυσικά, κορυφαία εμπειρία χρήσης.

