Το The Seven Deadly Sins: Origin έρχεται στο PS5 τον Ιανουάριο

Η κυκλοφορία του The Seven Deadly Sins: Origin πλησιάζει. Το νέο open-world RPG, εμπνευσμένο από το δημοφιλές manga και anime, θα κάνει την εμφάνισή του στο PlayStation 5 στις 28 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία που θα ταξιδέψει τους παίκτες στον μαγικό κόσμο της Britannia.

Σε αντίθεση με όσα ίσως περιμένουν οι φίλοι της σειράς, το The Seven Deadly Sins: Origin δεν αποτελεί απλή αναπαράσταση της ιστορίας του anime. Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια αφήγηση, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να την απολαύσει εξίσου κάποιος που γνωρίζει ήδη το σύμπαν του Nakaba Suzuki αλλά και ένας νέος παίκτης που κάνει την πρώτη του επαφή με αυτόν τον κόσμο. Η επίβλεψη του ίδιου του δημιουργού εγγυάται ότι οι συνδέσεις με το υπάρχον lore θα παραμείνουν πιστές, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για νέους χαρακτήρες και ανατροπές.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Tristan, ένας νεαρός εξερευνητής που βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση κοσμικών διαστάσεων. Παράξενες ρωγμές στον χωροχρόνο και απρόσμενες ανωμαλίες εμφανίζονται στη Britannia, ενώ οι δικές του, ανεξέλεγκτες δυνάμεις, τον σπρώχνουν σε μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια του γνωστού κόσμου. Στο ταξίδι του, θα περάσει από ξεχασμένα ερείπια, πεδία θρυλικών μαχών και παράλληλες διαστάσεις, σε μια ιστορία που υπόσχεται επικές συγκρούσεις και έντονες συναισθηματικές στιγμές.

Για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το franchise, η πλοκή είναι αυτάρκης και λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή. Για τους παλιούς γνώριμους, η ιστορία αποτελεί φυσική επέκταση του κόσμου που αγάπησαν, εμπλουτισμένη με γνώριμα πρόσωπα αλλά και νέες αφηγηματικές προοπτικές.

Η Britannia ζωντανεύει χάρη στη δύναμη της Unreal Engine 5. Οι παίκτες θα περιηγηθούν σε αχανείς τοποθεσίες με δυναμικά καιρικά φαινόμενα, λεπτομερείς βιοτόπους και μια αίσθηση αληθοφάνειας που ενθαρρύνει την εξερεύνηση. Βουνά, δάση, χωριά και μυστικές κατακόμβες είναι γεμάτα μυστικά και ανταμοιβές.

Το παιχνίδι ενσωματώνει δραστηριότητες πέρα από τη μάχη:

Συλλογή άγριων πλασμάτων με μαγικά εργαλεία

Ψάρεμα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες με μοναδικά είδη

Εξόρυξη πολύτιμων πόρων και συλλογή σπάνιων βοτάνων

Δημιουργία εξοπλισμού, φαγητού και αντικειμένων αποστολής

Εξερεύνηση με πτήση, κολύμπι και αναρρίχηση σε δυσπρόσιτα σημεία

Επίλυση περιβαλλοντικών γρίφων που ξεκλειδώνουν τμήματα της ιστορίας

Κάθε στοιχείο είναι σχεδιασμένο ώστε να επιβραβεύει την περιέργεια και να δίνει βάθος στον ανοιχτό κόσμο.

Η δράση στο The Seven Deadly Sins: Origin είναι άμεση και δυναμική. Κάθε χαρακτήρας της ομάδας διαθέτει ξεχωριστό στυλ μάχης και δεξιότητες, από επιθέσεις σώμα με σώμα έως ισχυρά μαγικά ή υποστηρικτικές κινήσεις. Οι παίκτες μπορούν να αλλάζουν χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της μάχης, δημιουργώντας συνδυασμούς και αντιχτυπήματα που προσδίδουν ένταση και στρατηγική.

Με την πρόοδο στην ιστορία, οι μάχες γίνονται όλο και πιο απαιτητικές. Τεράστια bosses, σπάνιοι εχθροί και πολύπλοκα encounters απαιτούν σωστό στήσιμο ομάδας και ακριβές timing. Η αναβάθμιση των μελών της ομάδας, ο εξοπλισμός και το ξεκλείδωμα νέων δεξιοτήτων προσθέτουν βάθος και αίσθηση προόδου.

Παρά το γεγονός ότι είναι free-to-play, το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη εμπειρία σε single-player. Όσοι θέλουν μπορούν να ζήσουν την περιπέτεια αποκλειστικά μόνοι τους, χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα co-op για έως πέντε παίκτες, όπου η συνεργασία γίνεται κλειδί για την κατάκτηση δύσκολων dungeons, world bosses και αποκαλύψεις στον χάρτη.

Η μετάβαση από solo σε multiplayer είναι ομαλή, χωρίς υποχρεώσεις ή πίεση. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τον δικό του ρυθμό, είτε προτιμά μοναχικό ταξίδι είτε ομαδική εξερεύνηση.

Η πλοκή δεν περιορίζεται μόνο σε έναν κόσμο. Αντίθετα, εκτείνεται σε παράλληλες διαστάσεις, εναλλακτικές χρονικές γραμμές και συγκρουόμενες μοίρες. Οι παίκτες καλούνται να ανακαλύψουν την αιτία των ρηγμάτων στον χωροχρόνο, να συμμαχήσουν με νέους ήρωες και να αντιμετωπίσουν τρομερούς αντιπάλους, διαμορφώνοντας οι ίδιοι την εξέλιξη της ιστορίας.

Οι επιλογές έχουν βαρύτητα: χαρακτήρες θυμούνται τις πράξεις του παίκτη, μυστικές περιοχές ανοίγουν με τον χρόνο και οι αποφάσεις αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πορεία της αφήγησης.