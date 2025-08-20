Το Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 αποκτά επιτέλους ημερομηνία κυκλοφορίας

Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, αναβολών και αλλαγών στο τιμόνι της ανάπτυξης, το Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 απέκτησε επιτέλους επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της Gamescom Opening Night Live, με την Paradox Interactive να παρουσιάζει ένα νέο gameplay trailer και να επιβεβαιώνει πως το πολυαναμενόμενο RPG θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Το παιχνίδι αποτελεί συνέχεια του cult κλασικού Bloodlines, που είχε κυκλοφορήσει το 2004 και από τότε απέκτησε πιστό κοινό. Ωστόσο, η πορεία της συνέχειας κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν. Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2019, όμως η ανάπτυξή του σκοντάφτει επανειλημμένα. Το αρχικό στούντιο, Hardsuit Labs, απομακρύνθηκε από το project, με την Paradox να αναθέτει την ανάπτυξη στο The Chinese Room, γνωστό για αφηγηματικού τύπου τίτλους. Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή είχε φτάσει σε ολοκληρωμένο στάδιο, η κυκλοφορία του αναβλήθηκε ξανά στις αρχές του 2025, με τους δημιουργούς να υποστηρίζουν ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για βελτίωση και τεχνικό φινίρισμα.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε το στούντιο, το Bloodlines 2 προσφέρει μια νέα, πιο σύνθετη αφηγηματική εμπειρία, δίνοντας στον παίκτη τη δυνατότητα να βιώσει την ιστορία μέσα από δύο διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο πρώτος είναι ο Elder vampire Phyre, που ξυπνά στη σύγχρονη εποχή του Seattle έπειτα από αιώνες λήθαργου. Φέρει ένα μυστηριώδες σημάδι που έχει «κλειδώσει» τις αρχέγονες δυνάμεις του, ενώ η φωνή του δεύτερου χαρακτήρα, του Malkavian ντετέκτιβ Fabien, ηχεί συνεχώς στο μυαλό του. Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο παίκτης καλείται να γνωρίσει τους Kindred βρικόλακες που ελέγχουν την πόλη, να ανακαλύψει τα μυστικά της και να επανακτήσει τις χαμένες δυνάμεις του.

Η αφήγηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο παρόν. Όταν ο Phyre αναπαύεται, ο έλεγχος μεταφέρεται στον Fabien και στα όνειρά του, που ξετυλίγονται σε μια εναλλακτική εκδοχή του Seattle των 1920s με έντονα neo-noir στοιχεία. Σε αυτό το αφηγηματικό σκέλος, ο παίκτης πρέπει να διερευνήσει την υπόθεση της δολοφονίας του Fabien, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο μυστηρίου και αλληλεπίδρασης.

Η Paradox Interactive ανακοίνωσε επίσης δύο ειδικές εκδόσεις του τίτλου. Η Bloodlines 2 Deluxe Edition θα περιλαμβάνει ένα cosmetic pack εμπνευσμένο από το πρώτο παιχνίδι της σειράς, με αντικείμενα που θα διακοσμούν το διαμέρισμα του Phyre. Από την άλλη, η Premium Edition προσφέρει το ίδιο πακέτο διακόσμησης μαζί με το Shadows & Silk content pack, που ξεκλειδώνει δύο επιπλέον clans, τους Lasombra και Toreador. Οι παίκτες θα μπορούν έτσι να επιλέξουν νέες δυνάμεις και ξεχωριστά playstyles, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις επιλογές και τη στρατηγική τους.

Το Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 θα είναι διαθέσιμο στις 21 Οκτωβρίου 2025 μέσω Steam, GOG και Epic Games Store για PC, καθώς και για τις κονσόλες Xbox Series X|S και PlayStation 5.