Το Virtual Boy επιστρέφει ως αξεσουάρ του Switch 2

Η Nintendo αποφάσισε να αναστήσει ίσως το πιο παρεξηγημένο κομμάτι της ιστορίας της: το Virtual Boy. Η κονσόλα που έμεινε γνωστή ως η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία της εταιρείας επιστρέφει, όχι όμως ως αυτόνομο σύστημα, αλλά ως αξεσουάρ για το νέο Switch 2.

Το ανανεωμένο Virtual Boy διατηρεί την κλασική εμφάνιση με το χαρακτηριστικό stand και το προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια, αλλά έχει μια σημαντική διαφορά. Δεν διαθέτει δική του οθόνη. Αντίθετα, οι παίκτες θα πρέπει να τοποθετούν το Switch 2 –ή ακόμα και το παλιό Switch– στη θέση της οθόνης, προκειμένου να αναπαραχθούν οι χαρακτηριστικές κόκκινες και μαύρες “3D” εικόνες που έκαναν διάσημη την πρωτότυπη συσκευή.

Το Virtual Boy πρωτοκυκλοφόρησε το 1995 με την υπογραφή του Gunpei Yokoi, δημιουργού του Game Boy. Παρά τη φιλόδοξη υπόσχεση για τρισδιάστατα γραφικά, η κονσόλα πούλησε μόλις 770.000 μονάδες παγκοσμίως πριν αποσυρθεί βιαστικά από την αγορά, γράφοντας ιστορία ως η χειρότερη εμπορικά κονσόλα της Nintendo. Για σύγκριση, το Wii U, που συχνά χαρακτηρίζεται αποτυχία, έφτασε τα 13,6 εκατομμύρια πωλήσεις.

Παρά τα πενιχρά αποτελέσματα, το Virtual Boy απέκτησε με τα χρόνια μια ιδιότυπη φήμη. Οι συλλέκτες το αναζητούν, ενώ αρκετοί παίκτες επιμένουν πως κρυμμένα διαμάντια όπως το Virtual Boy Wario Land ή το Mario’s Tennis δεν πήραν ποτέ την αναγνώριση που άξιζαν εξαιτίας του δυσλειτουργικού hardware. Η νέα κίνηση της Nintendo μοιάζει σαν μια δεύτερη ευκαιρία να ξανασυστηθούν αυτοί οι τίτλοι στο κοινό.

Η εταιρεία θα διαθέσει το νέο Virtual Boy στις 17 Φεβρουαρίου 2026 σε δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι το πλήρες πλαστικό αξεσουάρ, με τιμή στα 100 δολάρια. Για όσους θέλουν μια πιο οικονομική ή… εναλλακτική εμπειρία, θα υπάρχει και μια χάρτινη έκδοση στα 25 δολάρια, βασισμένη στη φιλοσοφία της σειράς Labo που είχε παρουσιάσει η Nintendo τα προηγούμενα χρόνια.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες θα χρειάζονται ενεργή συνδρομή στο Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Αυτό σημαίνει ότι οι τίτλοι του Virtual Boy θα μπορούν να παιχτούν και χωρίς το ίδιο το αξεσουάρ, απευθείας στο Switch. Ωστόσο, η εμπειρία με το ειδικά σχεδιασμένο περιφερειακό θα είναι πιο πιστή στην αρχική σύλληψη.

Η βιβλιοθήκη του Virtual Boy για το Switch 2 θα ξεκινήσει με 14 τίτλους, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ εκτός Ιαπωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα Galactic Pinball, Red Alarm, Mario Clash, VTetris και Virtual Bowling. Σταδιακά θα προστεθούν και άλλοι τίτλοι, καθώς η Nintendo σκοπεύει να εμπλουτίσει τη λίστα με το πέρασμα του χρόνου.

Η εταιρεία μάλιστα υπαινίχθηκε ότι αυτή η αναβίωση δεν αφορά απλώς τη νοσταλγία. Οι βελτιώσεις στο hardware του Switch 2 υπόσχονται καλύτερη και πιο άνετη εμπειρία από την αρχική, η οποία κατηγορήθηκε ότι προκαλούσε κόπωση στα μάτια και δυσφορία στους χρήστες.