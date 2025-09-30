Το WhatsApp φέρνει Live Photos και νέες AI δυνατότητες

Το WhatsApp συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπλουτίζει την εμπειρία των χρηστών του, παρουσιάζοντας νέα χαρακτηριστικά που συνδυάζουν την τεχνολογία εικόνας και την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε περιορισμένο κύκλο beta χρηστών, η εφαρμογή ξεκίνησε επίσημα τη διάθεση υποστήριξης για Live Photos σε iOS συσκευές, καθώς και για Motion Photos σε Android. Πρόκειται για μία αναβάθμιση που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τις πιο αυθόρμητες στιγμές μας.

Το Live Photos της Apple καταγράφει ό,τι συμβαίνει 1,5 δευτερόλεπτο πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, μετατρέποντας ένα απλό στιγμιότυπο σε μια μικρή κινούμενη σκηνή. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί την εικόνα, να αλλάξει το καρέ που θα μείνει ως κύριο ή να προσθέσει εφέ. Από την άλλη πλευρά, η Google έχει αναπτύξει τη δική της εκδοχή, τα Motion Photos, τα οποία λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο σε Android συσκευές.

Μέχρι πρόσφατα, η αποστολή τέτοιων εικόνων μέσω WhatsApp σήμαινε υποβιβασμό της ποιότητας, αφού οι φωτογραφίες έφταναν στους παραλήπτες είτε ως στατικές εικόνες είτε ως χαμηλής ανάλυσης GIF χωρίς ήχο. Η νέα αναβάθμιση αλλάζει το τοπίο, επιτρέποντας την αποστολή των Live Photos και Motion Photos στην αυθεντική τους μορφή, με πλήρη κίνηση και ήχο.

Κατά την αποστολή μιας Live Photo μέσα από την εφαρμογή, στο παράθυρο προβολής εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό εικονίδιο. Με ένα απλό πάτημα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το ζωντανό εφέ, ανάλογα με το πώς θέλει να μοιραστεί το περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια Live Photo που προέρχεται από iPhone εμφανίζεται ως Motion Photo σε Android συσκευές, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστες διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.

Πέρα από τις φωτογραφίες, η εφαρμογή ενσωματώνει και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στις βιντεοκλήσεις. Μέσα από την πλατφόρμα Meta AI, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν φόντα που αντικαθιστούν το περιβάλλον τους. Από το να «μεταφερθείς» σε ένα αγαπημένο μέρος μέχρι να προσθέσεις εικονικά σκηνικά σε φωτογραφίες και βίντεο μέσα στη συνομιλία, οι επιλογές είναι πολλές και διασκεδαστικές.

Οι νέες αυτές δυνατότητες δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Η WhatsApp είχε ξεκινήσει πέρσι δοκιμές σε φίλτρα και AR εφέ για τις βιντεοκλήσεις. Ακολούθησε η εισαγωγή δέκα φίλτρων και δέκα backgrounds, καθώς και λειτουργίες όπως το «Touch up» για βελτίωση της εικόνας και το «Low Light» για καλύτερη απόδοση σε σκοτεινούς χώρους. Τώρα, με την προσθήκη των AI backgrounds, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο εξατομικευμένη και σύγχρονη.

