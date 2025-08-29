Το WhatsApp λανσάρει το AI Writing Help – Έξυπνη βοήθεια στη συγγραφή μηνυμάτων

Η συνεχής ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε καθημερινές εφαρμογές αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και εργαζόμαστε. Αυτήν τη φορά, το WhatsApp ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία που φιλοδοξεί να κάνει τη σύνταξη μηνυμάτων πιο εύκολη και πιο αποδοτική: το Writing Help.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να προσφέρει προτάσεις κειμένου σε διαφορετικά ύφη, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράζονται με περισσότερη ευκολία και ευστοχία.

Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απλότητα. Όταν ένας χρήστης συντάσσει μήνυμα σε ατομική ή ομαδική συνομιλία, μπορεί να πατήσει το νέο εικονίδιο με το μολύβι. Εκεί ενεργοποιείται το Writing Help, το οποίο δημιουργεί προτεινόμενες διατυπώσεις ανάλογα με το ύφος που επιλέγει ο αποστολέας. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν επαγγελματικό, χιουμοριστικό ή υποστηρικτικό τόνο. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση, να την προσαρμόσει ή να την αγνοήσει εντελώς και να συνεχίσει με το δικό του κείμενο.

Η Meta, ιδιοκτήτρια του WhatsApp, τονίζει ότι η λειτουργία αυτή βασίζεται σε τεχνολογία που ονομάζει Private Processing. Στόχος είναι να καθησυχάσει τους χρήστες που ανησυχούν για την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Private Processing δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης της Meta για την παραγωγή προτάσεων, χωρίς όμως το WhatsApp ή η ίδια η Meta να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα ή στις εκδοχές που προτείνονται. Με απλά λόγια, η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς να εκτίθεται το προσωπικό περιεχόμενο του χρήστη.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί εκτενώς και έχει επιβεβαιωθεί από ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας. Το Writing Help είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένο, δίνοντας στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο για το αν θέλουν να το ενεργοποιήσουν. Έτσι, όσοι δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις της Meta για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν τη δυνατότητα να μην κάνουν καθόλου χρήση της νέας υπηρεσίας.

Η διάθεση του Writing Help ξεκινά αρχικά στην αγγλική γλώσσα και σε χρήστες των ΗΠΑ, καθώς και σε ορισμένες ακόμη χώρες. Η Meta έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς η λειτουργία θα επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες αλλά και σε περισσότερες αγορές.

[via]