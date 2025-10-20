Το X δοκιμάζει νέο τρόπο ανοίγματος των links χωρίς να «σκοτώνει» την απήχηση των posts

Τα links στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα όσον αφορά την αλληλεπίδραση των χρηστών. Αν και αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διάδοση περιεχομένου, τα δεδομένα δείχνουν ότι συχνά λειτουργούν αντίστροφα: μειώνουν την προβολή και τη συμμετοχή. Στο Threads, για παράδειγμα, οι περισσότεροι χρήστες απλώς αγνοούν τα links στις αναρτήσεις. Και στο X, πολλοί δημιουργοί περιεχομένου διαμαρτύρονται εδώ και μήνες ότι τα posts με links «θαβονται» αλγοριθμικά.

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή την κατάσταση, η πλατφόρμα δοκιμάζει μια νέα εμπειρία ανοίγματος των links, σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντων Nikita Bier. Το πείραμα, που προς το παρόν διατίθεται σε χρήστες iOS, επιτρέπει το άνοιγμα ενός link χωρίς να εγκαταλείπει κανείς πλήρως το αρχικό post. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενο του link και ταυτόχρονα να έχουν ορατά τα κουμπιά Like, Repost και Reply.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος πατά σε ένα link, η ανάρτηση «συρρικνώνεται» στο κάτω μέρος της οθόνης, παραμένοντας ενεργή. Ο Bier δημοσίευσε μάλιστα ένα σύντομο demo video, γράφοντας:

Για να έχουμε καλύτερο σήμα αλληλεπίδρασης, τα posts θα μετακινούνται στο κάτω μέρος της σελίδας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αντιδρούν ενώ διαβάζουν. Οι αναρτήσεις με links αποδίδουν χειρότερα επειδή ο ενσωματωμένος browser καλύπτει το post. Οι χρήστες ξεχνάνε να πατήσουν Like ή να απαντήσουν, και έτσι το X δεν λαμβάνει σαφές σήμα για το αν το περιεχόμενο έχει αξία.

Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διάθεση των χρηστών να αλληλεπιδράσουν, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον χρήσης. Όταν ένα link «αποκόπτει» τον χρήστη από το post, ο αλγόριθμος χάνει τα δεδομένα που χρειάζεται για να αξιολογήσει τη δημοτικότητα της ανάρτησης – και κατά συνέπεια, να την προωθήσει περαιτέρω στο feed.

Η νέα λύση του X επιχειρεί να κρατήσει τον χρήστη μέσα στην ίδια εμπειρία, χωρίς να τον αναγκάζει να εγκαταλείψει το περιεχόμενο ή να διακόψει την αλληλεπίδραση. Αν και φαίνεται μια απλή αλλαγή στον σχεδιασμό, έχει δυνητικά μεγάλη σημασία για το πώς διαδίδεται η πληροφορία στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τα links στο X δεν είναι καινούρια. Το δίκτυο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι επιβραδύνει σκόπιμα τη φόρτωση links προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ιδίως εκείνων που θεωρούνται επικριτικοί προς τον Elon Musk ή που ανήκουν σε ανταγωνιστικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος ο Musk έχει δηλώσει δημοσίως ότι τα posts με links «τραβούν λιγότερη προσοχή» και πως «το καλύτερο περιεχόμενο είναι αυτό που στέκεται μόνο του».

Η νέα λειτουργία, επομένως, μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης, αλλά δύσκολα θα λύσει από μόνη της το πρόβλημα της ορατότητας. Εάν ο αλγόριθμος του X συνεχίσει να ευνοεί τα αυτόνομα posts – αυτά δηλαδή που δεν οδηγούν έξω από την πλατφόρμα – τότε οι δημιουργοί ίσως εξακολουθήσουν να αποφεύγουν την προσθήκη links.

Ο Bier αναγνώρισε εμμέσως αυτή την πραγματικότητα, λέγοντας ότι «τα posts πρέπει πάντα να στέκονται από μόνα τους ως εξαιρετικό περιεχόμενο – γράψτε μια καλή λεζάντα». Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ενθαρρύνει τους χρήστες να επικεντρωθούν περισσότερο στην αφήγηση ή στη δημιουργικότητα της ανάρτησης παρά στο να την χρησιμοποιούν ως απλό μέσο παραπομπής.

Προς το παρόν, το πείραμα περιορίζεται στο iOS, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες πλατφόρμες αν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Το X δεν έχει ανακοινώσει πότε – ή αν – θα γίνει μόνιμη η αλλαγή, όμως το τεστ δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κινείται: μια εμπειρία που κρατά τον χρήστη «εγκλωβισμένο» μέσα στο περιβάλλον του X, χωρίς διακοπές και χωρίς «διαρροές» εκτός πλατφόρμας.