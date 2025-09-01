Το Yooka-Replaylee επιστρέφει με remaster σε PC και κονσόλες τον Οκτώβριο

Το πολυαγαπημένο Yooka-Laylee επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο να ξανακερδίσει τους φίλους των platform games. Το Yooka-Replaylee, το remaster της επιτυχημένης δημιουργίας της Playtonic, κυκλοφορεί στις 9 Οκτωβρίου για PC, Xbox Series X/S, PS5 και Switch 2, σε ψηφιακή και φυσική μορφή. Ήδη οι προπαραγγελίες για τις physical εκδόσεις έχουν ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα στους φανατικούς συλλέκτες να εξασφαλίσουν εγκαίρως το νέο αντίτυπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση για το Switch 2, καθώς το παιχνίδι θα περιλαμβάνεται ολόκληρο στο cartridge, χωρίς την ανάγκη για game-key card ή επιπλέον λήψεις. Η Nintendo τα τελευταία χρόνια προσφέρει στους developers τη δυνατότητα να κυκλοφορούν cartridges που στην πραγματικότητα δεν περιέχουν το πλήρες παιχνίδι, απαιτώντας από τον χρήστη να κατεβάσει το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου online. Η πρακτική αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους συλλέκτες, που θεωρούν πως μειώνει τη συλλεκτική αξία και την πρακτικότητα ενός φυσικού αντιτύπου. Έτσι, η απόφαση για πλήρη κυκλοφορία σε cartridge θεωρείται μια ευχάριστη εξέλιξη για την κοινότητα του Switch.

Το Yooka-Replaylee δεν αποτελεί απλή επανέκδοση, αλλά μια ουσιαστικά αναβαθμισμένη εμπειρία σε σχέση με το αρχικό Yooka-Laylee. Ο τίτλος του 2017 ήταν από μόνος του ένας φόρος τιμής στα θρυλικά 3D collectathon platformers της δεκαετίας του ’90, όπως το Banjo-Kazooie. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Playtonic στελεχώνεται από πρώην developers της Rare, που είχαν συνεισφέρει στη δημιουργία τίτλων-ορόσημο όπως το Banjo και τα Donkey Kong Country.

Στο remaster, οι δημιουργοί επαναφέρουν εκείνη τη νοσταλγική αίσθηση, αλλά την ενισχύουν με νέες προκλήσεις, πιο εκτεταμένο χάρτη, ανανεωμένη ιστορία και βελτιωμένα γραφικά. Παράλληλα, η μουσική συνοδεία έχει ανανεωθεί πλήρως με ορχηστρική εκτέλεση, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ζωντάνια στις περιπέτειες των δύο ηρώων. Και, φυσικά, οι παίκτες θα βρουν… περισσότερα αντικείμενα για συλλογή, μένοντας πιστοί στην παράδοση του είδους.