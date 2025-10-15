Το YouTube αλλάζει πρόσωπο – Όλες οι νέες λειτουργίες που φέρνει η Google

Το YouTube ετοιμάζεται να αποκτήσει μια εντελώς νέα εμφάνιση και εμπειρία χρήσης, με τη Google να λανσάρει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που ήδη ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σταδιακά από τις 13 Οκτωβρίου 2025. Οι ανανεώσεις αυτές έρχονται λίγο καιρό μετά την προσθήκη επιλογών που επιτρέπουν στους χρήστες να αποκρύπτουν τις προτάσεις βίντεο στο τέλος κάθε αναπαραγωγής, και όπως φαίνεται, πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την πλατφόρμα.

Μια νέα εποχή για τον video player

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η πλήρης ανασχεδίαση του video player του YouTube. Σύμφωνα με τη Google, ο νέος σχεδιασμός υπόσχεται «καθαρότερη και πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής» σε όλες τις πλατφόρμες — κινητά, tablets, smart TVs και desktop. Το interface θα διαθέτει ανανεωμένα εικονίδια, πιο έξυπνα χειριστήρια και βελτιωμένη εργονομία, μειώνοντας την οπτική παρεμβολή που καλύπτει το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα κουμπιά ελέγχου (play, pause, ρυθμίσεις ταχύτητας, υπότιτλοι κ.λπ.) θα είναι πιο διακριτικά, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο ίδιο το περιεχόμενο. Παράλληλα, η Google βελτίωσε τη λειτουργία “Seek”, δηλαδή την κίνηση μέσα στο βίντεο με γρήγορο πάτημα ή σύρσιμο, ώστε να γίνεται πιο ομαλά και χωρίς να αποσπά τον χρήστη.

Πιο γρήγορη πλοήγηση και νέα animations

Ένα ακόμη στοιχείο της αναβάθμισης αφορά τη συνολική εμπειρία πλοήγησης, ειδικά στις mobile εκδόσεις της εφαρμογής. Η εναλλαγή ανάμεσα σε tabs —όπως “Home”, “Shorts”, “Subscriptions” και “Library”— γίνεται πλέον πιο γρήγορη και φυσική χάρη στον νέο σχεδιασμό, που στοχεύει στη μείωση των καθυστερήσεων και στην ομοιομορφία μεταξύ Android και iOS.

Παράλληλα, η Google εισάγει νέα «like animations» για ορισμένους τύπους βίντεο, προσφέροντας πιο διασκεδαστικά και προσωποποιημένα εφέ όταν οι χρήστες πατούν «μου αρέσει». Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να φαίνεται μικρή, ωστόσο δείχνει τη διάθεση της εταιρείας να προσφέρει μια πιο “ζωντανή” εμπειρία χρήσης.

Threaded comments για πιο οργανωμένες συζητήσεις

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργικές προσθήκες αφορά το σύστημα σχολίων. Το YouTube υιοθετεί πλέον τη λογική των “threaded comments”, δηλαδή των σχολίων σε μορφή νήματος, όπως έχουμε δει σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter) και το Reddit. Με αυτόν τον τρόπο, οι συζητήσεις κάτω από τα βίντεο θα γίνονται πιο οργανωμένες, επιτρέποντας στους χρήστες να απαντούν απευθείας σε συγκεκριμένα σχόλια και να ακολουθούν πιο εύκολα τη ροή του διαλόγου.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα σχόλια αποτελούν έναν από τους πιο ενεργούς και επιδραστικούς τομείς του YouTube, με εκατομμύρια χρήστες να συμμετέχουν καθημερινά σε δημόσιες συζητήσεις, αναλύσεις ή και… αντιπαραθέσεις.

Νέος τρόπος αποθήκευσης βίντεο

Η Google δεν περιορίστηκε μόνο στις οπτικές βελτιώσεις. Το νέο YouTube προσφέρει επίσης αναβαθμισμένο σύστημα αποθήκευσης βίντεο, που καθιστά τη διαδικασία πιο απλή και λιγότερο χρονοβόρα. Ο χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει περιεχόμενο με λιγότερα βήματα και να διαχειρίζεται τις λίστες παρακολούθησης με πιο ευέλικτο τρόπο.

Αυτή η αναβάθμιση εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της Google να ενισχύσει τη χρηστικότητα του YouTube, τόσο για δημιουργούς όσο και για θεατές, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο σύγχρονη πλατφόρμα streaming παρά παραδοσιακό κοινωνικό δίκτυο.

Νέα εποχή σχεδίασης για το YouTube και το YouTube Music

Οι αλλαγές αυτές στο YouTube έρχονται λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου σχεδιασμού του YouTube Music, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση της αναζήτησης μουσικής και στην πιο εύκολη πλοήγηση ανάμεσα σε playlists και albums. Η Google φαίνεται πως προχωρά σε μια συνολική ενοποίηση του design των δύο υπηρεσιών, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν κοινή αισθητική εμπειρία σε όλο το οικοσύστημά της.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέες αλλαγές ανακοινώνονται σε μια περίοδο όπου η εταιρεία δέχεται επικρίσεις για ορισμένα πειραματικά AI projects της, όπως το εργαλείο αυτόματης επεξεργασίας βίντεο που δοκιμάστηκε χωρίς πλήρη συναίνεση χρηστών. Έτσι, αυτή η ανανέωση του YouTube λειτουργεί και ως θετικό αντιστάθμισμα στη δημόσια εικόνα της Google, εστιάζοντας στην εμπειρία χρήσης και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πότε θα δουν όλοι τις αλλαγές

Αν και η Google έχει ήδη ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση του νέου design, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι περισσότεροι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουν τη νέα μορφή του YouTube στις συσκευές τους.

[via]