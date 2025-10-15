Το Pixel 10 Pro Fold της Google παίρνει φωτιά σε τεστ αντοχής

Η υπόσχεση της Google για το πιο ανθεκτικό αναδιπλούμενο smartphone στην αγορά φαίνεται να κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το νέο Pixel 10 Pro Fold, το οποίο παρουσιάστηκε ως η κορύφωση της μηχανικής αντοχής με πιστοποίηση IP68, νέο μηχανισμό άρθρωσης και μεγαλύτερη μπαταρία με υποστήριξη Qi2 ασύρματης φόρτισης, απέτυχε παταγωδώς στο περίφημο τεστ ανθεκτικότητας του YouTuber Zack Nelson, γνωστού από το κανάλι JerryRigEverything. Το αποτέλεσμα; Η μπαταρία του κινητού εξερράγη μπροστά στην κάμερα.

Το πρώτο smartphone που παίρνει φωτιά στο κανάλι του JerryRigEverything

Ο Zack Nelson, εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, υποβάλλει σχεδόν κάθε κορυφαίο smartphone στην αγορά σε ακραία τεστ για να αποδείξει αν οι υποσχέσεις των κατασκευαστών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το πιο χαρακτηριστικό τεστ του είναι το περίφημο “bend test”, όπου λυγίζει τις συσκευές για να δει αν αντέχουν στην πίεση ή αν σπάνε.

Στην περίπτωση του Pixel 10 Pro Fold, το τεστ εξελίχθηκε σε... καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της πίεσης, η συσκευή έσπασε στο σημείο της γραμμής κεραίας, προκαλώντας βραχυκύκλωμα στη μπαταρία. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η θερμότητα ανέβηκε επικίνδυνα και η μπαταρία πήρε φωτιά, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που συσκευή «έσκασε» κυριολεκτικά στην ιστορία του καναλιού.

Ο Nelson τόνισε πως το ατύχημα δεν ήταν τυχαίο αλλά προβλέψιμο, καθώς η Google φαίνεται πως δεν έλυσε γνωστές αδυναμίες των προηγούμενων foldable μοντέλων της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα Pixel Fold και Pixel 9 Pro Fold είχαν την ίδια κατασκευαστική ευπάθεια στις γραμμές κεραίας – ένα σημείο που λειτουργεί σαν «Αχίλλειος πτέρνα».

Από το IP68… στο φιάσκο της άμμου

Η αποτυχία δεν σταμάτησε στο σημείο της πυρκαγιάς. Παρά την επίσημη πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη, το Pixel 10 Pro Fold απέτυχε και στο τεστ με άμμο του JerryRigEverything. Μικροσωματίδια κατάφεραν να εισχωρήσουν στον μηχανισμό της άρθρωσης, προκαλώντας ενοχλητικούς ήχους και δυσλειτουργία στο άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευής.

Ο Nelson υποστήριξε ότι πιθανότατα μόνο η οθόνη είναι πραγματικά προστατευμένη από σκόνη, όχι όμως το hinge, κάτι που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της βαθμολογίας IP68. Αντίθετα, το Galaxy Z Fold 7 της Samsung –αν και δεν είναι πιστοποιημένο ως dust-proof– κατάφερε να περάσει το ίδιο τεστ χωρίς να υποστεί ζημιές ή να επιτρέψει την είσοδο άμμου στο εσωτερικό του μηχανισμού.

«Το πιο αδύναμο foldable που έχω δοκιμάσει ποτέ»

Μετά το πέρας των δοκιμών, ο Zack Nelson χαρακτήρισε το Pixel 10 Pro Fold ως «το πιο αδύναμο foldable που έχει περάσει ποτέ από τα χέρια μου». Το σχόλιό του προκάλεσε συζητήσεις στους κύκλους των τεχνολογικών reviewers, καθώς η Google είχε επενδύσει σημαντικά στη βελτίωση της αντοχής της συσκευής, με στόχο να ανταγωνιστεί τα foldables της Samsung και της OnePlus.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Nelson, το σημείο θραύσης ήταν το ίδιο με εκείνο των προηγούμενων μοντέλων – κάτι που δείχνει πως η Google επανέλαβε το ίδιο σχεδιαστικό λάθος. Ενώ η εταιρεία προώθησε το Pixel 10 Pro Fold ως την «κορυφαία foldable εμπειρία της δεκαετίας», το τεστ αυτό αποκάλυψε ότι η δομή της συσκευής παραμένει ευάλωτη σε μηχανικές πιέσεις.

Μια επικίνδυνη αποτυχία – και ένα μήνυμα προς τη Google

Αν και κανείς δεν αναμένει ότι ένας χρήστης θα υποβάλει το τηλέφωνό του στις ίδιες ακραίες συνθήκες με τα τεστ του JerryRigEverything, το γεγονός ότι η μπαταρία εξερράγη εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της συσκευής. Όπως σχολίασε ο Nelson, «δεν πρόκειται να δούμε δεκάδες Pixel 10 Pro Fold να παίρνουν φωτιά, αλλά το περιστατικό αυτό δείχνει πως υπάρχει μια ανησυχητική πιθανότητα επικίνδυνων περιστατικών».

Η αποτυχία αυτή αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για τη Google: όταν οι αδυναμίες μιας συσκευής επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά, το πρόβλημα δεν είναι πλέον αισθητικό ή σχεδιαστικό, αλλά αφορά την ίδια την ασφάλεια των χρηστών.

