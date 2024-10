Tomb Raider IV-VI Remastered: Έρχεται τον Φεβρουάριο η ανακαινισμένη συλλογή

Ήρθε η ώρα να ξεσκονίσετε τα πιστόλια σας, καθώς το Tomb Raider IV-VI Remastered θα κυκλοφορήσει για PS4 και PS5 στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Αυτές οι remastered εκδόσεις διαθέτουν αναβαθμισμένα γραφικά, αν και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα old-school γραφικά όποτε το επιθυμείτε για μια πιο νοσταλγική εμπειρία. Το ίδιο ισχύει και για τον χειρισμό, καθώς υπάρχουν σύγχρονα στοιχεία ελέγχου εμπνευσμένα από τις νεότερες προσθήκες της σειράς, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορείτε να επιστρέψετε στο κλασικό στυλ.



Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 150 τρόπαια, τα οποία αποτίουν φόρο τιμής σε εμβληματικές στιγμές της σειράς συνολικά. Επιστρέφει και το Photo Mode από το Tomb Raider I-III Remastered, επιτρέποντας στους παίκτες να μοιράζονται «αγαπημένες στιγμές και την ομορφιά των remastered περιβαλλόντων με την κοινότητα».



Το Tomb Raider IV-VI Remastered περιλαμβάνει το Tomb Raider: The Last Revelation, το Tomb Raider: Chronicles και Tomb Raider: The Angel of Darkness, τα οποία σημειωτέον δεν χαρακτηρίστηκαν ποτέ ως αριθμημένα sequels στο παρελθόν. Η ανακαίνιση έχει γίνει και πάλι από την Crystal Dynamics και την Aspyr Media, οι οποίες έλαβαν καλές κριτικές για το Tomb Raider I-III Remastered.

Ζούμε σε μια καλή εποχή αναγέννησης του saga της Lara Croft, καθώς πρόσφατα έκανε πρεμιέρα στο Netflix το Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, ενώ βρίσκεται στα σκαριά και μια live-action σειρά Lara Croft για την υπηρεσία Prime Video από τη Phoebe Waller-Bridge.