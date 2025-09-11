Τρία πολύ δυνατά games σε περιμένουν εντελώς δωρεάν στο Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν προσφορών του, δίνοντας στους PC gamers την ευκαιρία να προσθέσουν στη συλλογή τους τρεις νέους τίτλους χωρίς κανένα κόστος. Μετά την αποκλειστική προσφορά του Monument Valley που έτρεξε την προηγούμενη εβδομάδα, η Epic επιστρέφει με ανανεωμένο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει το Ghostrunner 2, το Monument Valley 2 και το The Battle of Polytopia. Οι χρήστες έχουν επτά ημέρες στη διάθεσή τους για να τα αποκτήσουν και να τα κρατήσουν για πάντα στη βιβλιοθήκη τους.

Η «ναυαρχίδα» του πακέτου είναι αναμφίβολα το Ghostrunner 2. Πρόκειται για ένα υβριδικό παιχνίδι δράσης και πλατφόρμας, σχεδιασμένο ώστε να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά και την υπομονή του παίκτη. Με την κάμερα σε πρώτο πρόσωπο, ο gamer αναλαμβάνει τον ρόλο ενός κυβερνο-νίντζα, οπλισμένου με καταστροφικό κατάνα. Το gameplay βασίζεται στην ταχύτητα και την ακρίβεια: επιθέσεις που πρέπει να εκτελεστούν την κατάλληλη στιγμή, αποκρούσεις, ρίψεις shuriken και συνεχής κίνηση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα γεμάτα εχθρούς και αφεντικά. Η εμπειρία θυμίζει ένα μείγμα από parkour και γρήγορες μονομαχίες, ιδανικό για όσους αναζητούν ένταση και αδρεναλίνη.

Το δεύτερο παιχνίδι, το Monument Valley 2, έρχεται να συνεχίσει την επιτυχία του προκατόχου του. Όπως και το πρώτο, προσφέρει ένα σύμπαν παζλ που βασίζεται σε οπτικές ψευδαισθήσεις και ισομετρικές προοπτικές. Οι παίκτες καλούνται να μετακινούν μνημεία, να περιστρέφουν μονοπάτια και να αναδιαμορφώνουν την οπτική τους γωνία για να αποκαλύψουν μυστικές διαδρομές. Το στιλ του παιχνιδιού παραμένει μινιμαλιστικό αλλά μαγευτικό, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεχωρίζει για την καλλιτεχνική της αισθητική. Η διάρκεια της καμπάνιας είναι σχετικά σύντομη, αφού μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο ώρες, ωστόσο κάθε λεπτό αποτελεί ένα ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και πρωτοτυπία.

Για τους λάτρεις της στρατηγικής, το τρίτο δώρο της εβδομάδας είναι το The Battle of Polytopia. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής 4X (explore, expand, exploit, exterminate), το οποίο συνδυάζει απλό εικαστικό ύφος με βαθύ gameplay. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μία από τις 16 διαθέσιμες φυλές και να ξεκινήσουν την προσπάθεια οικοδόμησης της δικής τους αυτοκρατορίας. Η ανάπτυξη τεχνολογιών, η επέκταση σε νέες περιοχές, η σύγκρουση με αντιπάλους και η εξερεύνηση του κόσμου αποτελούν βασικά στοιχεία της εμπειρίας. Το παιχνίδι διαθέτει τόσο single-player όσο και multiplayer λειτουργίες, επιτρέποντας διαφορετικούς τρόπους απόλαυσης.

Η προσφορά θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, κάθε χρήστης μπορεί να αποκτήσει δωρεάν και μόνιμα τα τρία παιχνίδια, αρκεί να τα προσθέσει στη βιβλιοθήκη του μέσα από την πλατφόρμα. Όπως συμβαίνει σε κάθε εβδομαδιαία προσφορά της Epic, μόλις τα παιχνίδια προστεθούν στον λογαριασμό, παραμένουν εκεί για πάντα χωρίς κανένα κόστος.

Ghostrunner 2 - [Epic Games Store Link]

Monument Valley 2 - [Epic Games Store Link]

The Battle of Polytopia - [Epic Games Store Link]