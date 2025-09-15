Tron: Ares, δείτε το νέο trailer που φέρνει τον Jeff Bridges στο επίκεντρο

Η Disney αποκάλυψε ένα νέο trailer για το πολυαναμενόμενο Tron: Ares, με την ημερομηνία κυκλοφορίας να έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου 2025. Αν και η ταινία φέρει στο καστ μεγάλα ονόματα όπως οι Jared Leto, Greta Lee και Evan Peters, ο πραγματικός πόλος έλξης εξακολουθεί να παραμένει ο σπουδαίος Jeff Bridges. Ο Bridges, που πρωταγωνίστησε στο αρχικό Tron πριν από πάνω από 40 χρόνια και στη συνέχεια στο Tron: Legacy πριν από 15 χρόνια, επιστρέφει στον ρόλο του Kevin Flynn, ενός χαρακτήρα κλειδί για την εξέλιξη της ιστορίας, δίνοντας στην ταινία ένα αναμφισβήτητο κύρος και σύνδεση με το παρελθόν της σειράς.

Το νέο trailer επικεντρώνεται έντονα στον Bridges, αν και μεγάλο μέρος του περιλαμβάνει πλάνα από τις δύο προηγούμενες ταινίες. Υπάρχουν και μερικά νέα στιγμιότυπα από το Tron: Ares, αλλά η παρουσία του Flynn φαίνεται περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνισή του προσδίδει στην ταινία ένα συνεκτικό στοιχείο και ένα αίσθημα νοσταλγίας που αυξάνει το ενδιαφέρον των θεατών.

Στην ταινία, ο Ares πρέπει να επιστρέψει στο αρχικό Tron grid του 1982 για να μάθει κάτι κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκεί φαίνεται να βρίσκεται και ο Flynn, προκαλώντας ερωτήματα για το αν πρόκειται όντως για τον ίδιο ή για μια άλλη εκδοχή του. Στο τέλος του Tron: Legacy, θεωρήσαμε ότι ο Flynn είχε πεθάνει καταστρέφοντας τον ψηφιακό του διδύμο Clu για να σώσει τον γιο του, Sam. Τι έχει συμβεί λοιπόν από τότε; Πόσος χρόνος έχει περάσει και πώς μπορεί να εμπλακεί ξανά στην ιστορία; Αυτά τα ερωτήματα, αν και συναρπαστικά, φαίνεται ότι έχουν περιορισμένη σχέση με την κύρια πλοκή του Tron: Ares.

Η πραγματική υπόθεση της ταινίας, όπως φαίνεται στο δεύτερο μισό του trailer, επικεντρώνεται σε μια μάχη για το πώς στοιχεία από το Grid μπορούν να εισαχθούν στον πραγματικό κόσμο. Η επιτυχία του Ares θα εξαρτηθεί τελικά από την ανάπτυξη αυτής της κεντρικής ιστορίας και όχι από τη σύνδεση με τις προηγούμενες δύο ταινίες. Παράλληλα με τον Jeff Bridges, η ταινία διαθέτει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό νεότερων ηθοποιών. Ο Jared Leto στον ρόλο του Ares φέρνει δράση και ένταση, ενώ η Greta Lee και ο Evan Peters προσθέτουν βάθος στους νέους χαρακτήρες που εμπλουτίζουν τον κόσμο του Tron.