Tropico 7: Ο El Presidente επιστρέφει με νέες ιδέες και χιούμορ

Στο πλαίσιο της Gamescom 2025, η Kalypso Media ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Tropico. Το έβδομο κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς city-building, Tropico 7, ετοιμάζεται να φτάσει σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series X|S μέσα στο 2026, ενώ ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα στο Game Pass. Η κυκλοφορία του σηματοδοτεί την επιστροφή του franchise έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια, αφού το Tropico 6 είχε εμφανιστεί το 2019.

Οι παίκτες θα βρεθούν για ακόμη μία φορά στον γνώριμο ρόλο του El Presidente, του χαρισματικού αλλά και αμφιλεγόμενου ηγέτη ενός τροπικού νησιού, που καλείται να το οδηγήσει στην ανάπτυξη, την ευημερία ή –ανάλογα με τις επιλογές– στην καταστροφή. Το Tropico 7 υπόσχεται να παραμείνει πιστό στο πνεύμα της σειράς, συνδυάζοντας την πολιτική σάτιρα με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης πόρων και υποδομών, ενώ ταυτόχρονα εισάγει νέα στοιχεία που υπόσχονται να ανανεώσουν την εμπειρία.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες που παρουσιάζονται είναι η δυνατότητα terraforming. Ο παίκτης πλέον μπορεί να αλλάξει ριζικά το περιβάλλον, ακόμα και να εξαφανίσει βουνά, διαμορφώνοντας το τοπίο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αυτό το χαρακτηριστικό προσθέτει μια νέα διάσταση στρατηγικής, αφού η γεωγραφία δεν είναι πλέον ένα δεδομένο όριο αλλά εργαλείο στα χέρια του ηγέτη.

Εξίσου σημαντική προσθήκη αποτελεί το νέο πολιτικό σύστημα. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν τι είδους καθεστώς θα οικοδομήσουν, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους δικτατορίας. Η λήψη αποφάσεων δεν περιορίζεται πια σε έναν αυταρχικό μονόλογο, αλλά επεκτείνεται σε συμβούλια και διαπραγματεύσεις με ηγέτες διαφόρων φατριών. Στο πρώτο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο El Presidente φαίνεται να συνομιλεί με έναν στρατιωτικό και έναν χίπη, δίνοντας μια γεύση της πολιτικής πολυπλοκότητας που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή είναι και αυτή του στούντιο ανάπτυξης. Ενώ το Tropico 6 είχε δημιουργηθεί από τη Limbic Entertainment, η οποία στο μεταξύ εξαγοράστηκε από την Bandai Namco, το Tropico 7 αναλαμβάνει η Gaming Minds Studio, το εσωτερικό στούντιο της Kalypso. Η Gaming Minds είναι γνωστή από τίτλους όπως τα Rail Empire και Port Royale, και έχει αποδείξει την εμπειρία της σε παιχνίδια στρατηγικής και προσομοίωσης. Αυτό σημαίνει ότι η νέα συνέχεια της σειράς βρίσκεται σε χέρια που γνωρίζουν καλά το είδος, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμα να φέρουν φρέσκες ιδέες.

Ο δημιουργικός διευθυντής της Gaming Minds, Daniel Dumont, τόνισε σε δήλωσή του ότι με το Tropico 7 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τα παιχνίδια πόλης, πολιτικής και οικονομίας. Όπως σημείωσε, στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει στους παίκτες μεγαλύτερο έλεγχο και πολυπλοκότητα από ποτέ, χωρίς να χαθεί το πνεύμα σάτιρας και σκανδαλιάς που έχει κάνει το Tropico τόσο αγαπητό στο κοινό.