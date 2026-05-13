Tryzub: Το AI laser της Ουκρανίας που καταρρίπτει drones στα 5 χιλιόμετρα

Σύνοψη

Η ουκρανική Celebra Tech παρουσίασε την αναβαθμισμένη μορφή του Tryzub, ενός κινητού αντιαεροπορικού συστήματος λέιζερ, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών πριν την επίσημη ανάπτυξή του.

Το σύστημα ενσωματώνει ραντάρ και προηγμένους AI αλγόριθμους για τον αυτόματο εντοπισμό, εγκλωβισμό και ιχνηλάτηση επερχόμενων απειλών χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Οι δυνατότητες αναχαίτισης κλιμακώνονται ανάλογα με τον στόχο: 800-900 μέτρα για ταχέως κινούμενα FPV drones, 1.500 μέτρα για αναγνωριστικά αεροσκάφη και έως 5 χιλιόμετρα για μεγαλύτερα UAVs τύπου Shahed.

Προσφέρει επιλογές τόσο για φυσική καταστροφή (hard-kill) μέσω τήξης της θωράκισης, όσο και για απώλεια οπτικής επαφής (soft-kill) "τυφλώνοντας" τις κάμερες των drones οπτικής ίνας.

Είναι προσαρμοσμένο σε πλατφόρμα ρυμουλκούμενου τρέιλερ, επιτρέποντας την ταχεία μεταφορά του για την προστασία κρίσιμων υποδομών, ενώ μελετάται η χρήση του και για εξ αποστάσεως αποναρκοθέτηση.

Η αμυντική βιομηχανία προχωρά με ταχείς ρυθμούς στη μετάβαση από τα συμβατικά κινητικά όπλα στα συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας (Directed Energy Weapons - DEW). Η ουκρανική εταιρεία τεχνολογίας Celebra Tech επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων και την έναρξη του τελικού κύκλου δοκιμών για το Tryzub, ένα σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος σχεδιασμένο ειδικά για την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το σύστημα, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά ως πρωτότυπο τον Δεκέμβριο του 2024, έχει πλέον μετεξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο, τακτικό μοντέλο μάχης, έτοιμο για ενσωμάτωση σε μονάδες προστασίας υποδομών.

Η αρχιτεκτονική του Tryzub βασίζεται στη φιλοσοφία της μέγιστης φορητότητας και αυτοματοποίησης. Προσαρμοσμένο σε μια πλατφόρμα μορφής τρέιλερ, επιτρέπει τη ρυμούλκηση και την άμεση ανάπτυξη σε στρατηγικά σημεία, παρέχοντας μια ευέλικτη ασπίδα προστασίας απέναντι σε ασύμμετρες εναέριες απειλές.

Το Tryzub χρησιμοποιεί κατευθυνόμενη δέσμη ενέργειας για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ραντάρ και αλγόριθμους AI, εγκλωβίζει και ιχνηλατεί αυτόματα τους στόχους. Η εμβέλεια του συστήματος ανέρχεται στα 900 μέτρα για FPV, στα 1.500 μέτρα για αναγνωριστικά drones και φτάνει έως τα 5 χιλιόμετρα για μεγαλύτερα UAVs, διαπερνώντας τη θωράκισή τους σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η φυσική αρχή πίσω από τη λειτουργία των όπλων λέιζερ αφορά τη συγκέντρωση φωτονίων σε μια ελάχιστη επιφάνεια του στόχου. Όταν η δέσμη του Tryzub προσβάλλει την άτρακτο ενός drone, η θερμοκρασία στο συγκεκριμένο σημείο αυξάνεται εκθετικά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτή η ακραία συγκέντρωση θερμότητας προκαλεί την τήξη του μετάλλου ή των πολυμερών πλαστικών, την καταστροφή των εσωτερικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και, σε αρκετές περιπτώσεις, την ανάφλεξη της μπαταρίας ή της φερόμενης εκρηκτικής κεφαλής.

Εμβέλεια εμπλοκής και διαβαθμισμένη ισχύς

Η απόδοση ενός συστήματος λέιζερ εξαρτάται άμεσα από τον όγκο, την ταχύτητα και την απόσταση του στόχου. Βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών που δημοσίευσε η κατασκευάστρια εταιρεία, το Tryzub παρουσιάζει την εξής διαβάθμιση αποτελεσματικότητας:

Τακτικά Drones FPV (First Person View): Λόγω του μικρού μεγέθους, της υψηλής ταχύτητας και των απότομων ελιγμών τους, τα FPV αντιπροσωπεύουν τους δυσκολότερους στόχους. Το Tryzub εξασφαλίζει την πλήρη εξουδετέρωσή τους σε αποστάσεις μεταξύ 800 και 900 μέτρων.

Αναγνωριστικά Drones: Αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας που πετούν σε υψηλότερα υψόμετρα και με πιο σταθερές τροχιές καταρρίπτονται επιτυχώς σε αποστάσεις έως και 1.500 μέτρων.

UAVs Καμικάζι (Κατηγορία Shahed): Για ογκώδη αεροσκάφη, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη επιφάνεια και πιο προβλέψιμη πτήση, η εταιρεία δηλώνει πως η ενεργειακή δέσμη μπορεί να κάψει τη δομή τους από απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Πέραν της φυσικής καταστροφής (hard-kill), το σύστημα παρέχει δυνατότητες μη κινητικής εμπλοκής (soft-kill). Οι δοκιμές πεδίου τον Απρίλιο του 2025 απέδειξαν ότι το λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαμηλότερη ισχύ για την οριστική "τύφλωση" (dazzling/blinding) των οπτικών αισθητήρων ενός drone, καθιστώντας τα μοντέλα που βασίζονται στην οπτική πλοήγηση (όπως τα fiber-optic FPVs) απολύτως άχρηστα.

Ενσωμάτωση AI και αυτοματοποιημένη ιχνηλάτηση

Η μεγαλύτερη πρόκληση στα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας δεν είναι η παραγωγή του λέιζερ, αλλά η διατήρηση της δέσμης επικεντρωμένης στο ίδιο ακριβώς σημείο ενός κινούμενου στόχου για τα 3-4 δευτερόλεπτα που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το θερμικό αποτέλεσμα. Η Celebra Tech έλυσε αυτό το πρόβλημα μέσω λογισμικού.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του Tryzub αξιοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα καθοδήγησης. Αρχικά, ένα ενσωματωμένο ραντάρ ανιχνεύει τον εισερχόμενο στόχο από μεγαλύτερη απόσταση και υπολογίζει τα βαλλιστικά δεδομένα της πτήσης του. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται στο οπτικό σύστημα σκόπευσης. Εδώ αναλαμβάνει δράση το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι αλγόριθμοι μηχανικής όρασης εντοπίζουν το αντικείμενο, απομονώνουν την υπογραφή του από το περιβάλλον (clutter) και αναλαμβάνουν τον αυτόματο εγκλωβισμό του (lock-on). Η Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει τη μικρο-κίνηση του αεροσκάφους στον αέρα, διορθώνοντας τη γωνία του λέιζερ σε πραγματικό χρόνο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αντίδρασης και αποκλείοντας την ανάγκη για χειροκίνητη ιχνηλάτηση από τον χειριστή.

Κατευθυνόμενη ενέργεια έναντι κινητικών όπλων

Η ανάπτυξη της κατηγορίας C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) έχει αναδείξει την αδυναμία των παραδοσιακών πυραυλικών συστημάτων απέναντι στα σμήνη drones. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι μαθηματικός: ένας πύραυλος αναχαίτισης κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με το φθηνό drone που καλείται να καταστρέψει.

Το Tryzub προσφέρει το πλεονέκτημα του "απεριόριστου γεμιστήρα". Εφόσον η γεννήτρια του συστήματος διαθέτει επαρκές καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το λέιζερ μπορεί να πραγματοποιεί συνεχείς βολές. Το κόστος ανά βολή μειώνεται δραματικά, καθιστώντας την αναχαίτιση μιας μαζικής επίθεσης από Shahed οικονομικά βιώσιμη.

Παράλληλα, η υψηλή ακρίβεια του λέιζερ διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν θραύσματα από τον ίδιο τον μηχανισμό αναχαίτισης (όπως συμβαίνει με τους πυραύλους εγγύτητας ή τα αντιαεροπορικά πυροβόλα), μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο παράπλευρων απωλειών σε κατοικημένες περιοχές.

Σε ένα δευτερεύον τακτικό επίπεδο, η Celebra Tech αναφέρει ότι το κατευθυνόμενο λέιζερ δοκιμάζεται και για την ασφαλή, εξ αποστάσεως αποναρκοθέτηση περιοχών, αναφλέγοντας εκρηκτικούς μηχανισμούς από απόσταση ασφαλείας.

Η ωρίμανση τεχνολογιών όπως το σύστημα Tryzub αλλάζει τους όρους σχεδιασμού της αντιαεροπορικής αρχιτεκτονικής, δίνοντας έμφαση στη σχέση κόστους-οφέλους. Η χρήση κατευθυνόμενης ενέργειας σε συνδυασμό με Τεχνητή Νοημοσύνη λύνει το πρόβλημα της δυσανάλογης δαπάνης. Είναι πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιούνται πύραυλοι Patriot ή βλήματα των συστημάτων μικρής εμβέλειας για να αναχαιτιστούν εμπορικά drones των 5.000 ευρώ που φέρουν εκρηκτικά.

