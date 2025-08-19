Valor Mortis: Το νέο σκοτεινό Soulslike από τους δημιουργούς του Ghostrunner

Οι δημιουργοί του Ghostrunner, One More Level, επιστρέφουν με ένα νέο και φιλόδοξο project που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό. Κατά τη διάρκεια του Gamescom Opening Night Live, το στούντιο παρουσίασε το Valor Mortis, ένα Soulslike πρώτου προσώπου που τοποθετείται σε μια εναλλακτική εκδοχή της Ευρώπης του 19ου αιώνα, την εποχή των πολέμων του Ναπολέοντα. Η πρώτη ματιά στο παιχνίδι υπόσχεται μια ζοφερή, αιματοβαμμένη εμπειρία που συνδυάζει ιστορικό πλαίσιο με μεταφυσικό τρόμο.

Ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού είναι ο William, στρατιώτης της Grande Armée, ο οποίος επιστρέφει από τον τάφο στο πεδίο της μάχης. Η αναγέννησή του δεν είναι απλή: μια μυστηριώδης ουσία με το όνομα Nephtoglobin του χαρίζει υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά παράλληλα μεταμορφώνει τους πρώην συμπολεμιστές του σε τερατώδεις, αποσαθρωμένες φιγούρες. Έτσι, η ίδια η πηγή της δύναμής του αποτελεί και την αιτία της φρίκης που καλείται να αντιμετωπίσει.

Σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο εναλλακτικής ιστορίας, η Γαλλία του Ναπολέοντα βυθίζεται σε μια επιδημία υπερφυσικής προέλευσης. Η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο εφιαλτικό παραμύθι παρά ιστορική αφήγηση, με το Valor Mortis να αντλεί στοιχεία από τη μυθολογία των Souls games αλλά να τα τοποθετεί σε ένα σκηνικό που αναδίδει παγερό ρεαλισμό.

Το πρώτο trailer του παιχνιδιού αποκαλύπτει έναν κόσμο βουτηγμένο στο χιόνι και τη μιζέρια. Στρατιωτικές στολές σχεδιασμένες με λεπτομέρεια συνδυάζονται με bayonets που σκίζουν σάρκες και απέθαντους εχθρούς που παραμονεύουν σε κάθε γωνία. Ανάμεσά τους, πλάσματα με υπερμεγέθη άκρα και παραμορφωμένα σώματα θυμίζουν εμφανώς τη σχολή της FromSoftware, ωστόσο το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα δίνουν στο παιχνίδι ξεχωριστό χαρακτήρα. Η εικόνα στρατιωτών-ζόμπι με μακριά εσώρουχα που περιπλανώνται στα παγωμένα τοπία μοιάζει ταυτόχρονα αποκρουστική και γοητευτική. Πρόκειται για μια αισθητική που δεν κρύβει την ωμή βία, αλλά την ενσωματώνει στον κόσμο του παιχνιδιού, χτίζοντας μια εμπειρία όσο αποτρόπαια, τόσο και καθηλωτική.

Το Valor Mortis δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μάχη. Οι παίκτες θα μπορούν να χειρίζονται σπαθιά, να χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα και να εκμεταλλεύονται ειδικές ικανότητες που αποκαλούνται Transmutations. Το σύστημα μάχης υπόσχεται ποικιλία και στρατηγική, με συνδυασμούς επιθέσεων που θα απαιτούν δεξιοτεχνία αλλά και σωστό χρονισμό. Η δυνατότητα χρήσης σπαθιού και όπλου ταυτόχρονα ενισχύει τον δυναμισμό της εμπειρίας, δημιουργώντας μια αίσθηση που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική ξιφομαχία και τη δύναμη της πυρίτιδας. Πρόκειται για ένα υβριδικό στυλ μάχης που, αν υλοποιηθεί σωστά, θα ξεχωρίσει στη Soulslike σκηνή.

Οι δημιουργοί ανακοίνωσαν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί κλειστή δοκιμή του παιχνιδιού, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Valor Mortis. Η πλήρης κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για το 2026 σε PlayStation 5, Windows PC και Xbox Series X.