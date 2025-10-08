Vampire Survivors: Έρχεται online co-op για έως και τέσσερις παίκτες

Η επιτυχία του Vampire Survivors συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς η Poncle ανακοίνωσε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα προστεθεί ένα από τα πιο πολυπόθητα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού: η δυνατότητα για online συνεργατικό παιχνίδι (co-op). Με την κυκλοφορία της έκδοσης 1.14, έως και τέσσερις παίκτες θα μπορούν να ενωθούν εναντίον των στρατιών των απέθαντων, προσφέροντας μια νέα, πιο κοινωνική διάσταση στη γνωστή roguelike εμπειρία.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου καναλιού της Poncle στο YouTube, όπου δημοσιεύτηκε το πρώτο trailer για το online co-op. Στο βίντεο παρουσιάζεται πώς οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργούν ή να συμμετέχουν σε lobbies χρησιμοποιώντας έναν ειδικό κωδικό ID, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ φίλων. Παρότι η Poncle δεν έχει διευκρινίσει ακόμη αν η νέα λειτουργία θα υποστηρίζει cross-play μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών, η κοινότητα ήδη εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη δυνατότητα συνεργασίας εξ αποστάσεως.

Στην περιγραφή του trailer, η Poncle δίνει μια μικρή γεύση του τι να περιμένουν οι παίκτες: «Περιπλανηθείτε ελεύθερα στα stages όσο ο φίλος σας προσπαθεί να βρει τον δρόμο του μέσα από το Astral Stair, ή δοκιμάστε αν μπορείτε όλοι να επιβιώσετε στο Room 1665... Περισσότεροι παίκτες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα – ή μήπως σημαίνει;» αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα ανάπτυξης, αφήνοντας υπονοούμενα για τις νέες προκλήσεις που θα προσφέρει το multiplayer περιβάλλον.

Το trailer για την έκδοση 1.14 αποκάλυψε επίσης πέντε διαφορετικές “κάρτες” περιεχομένου, με το online co-op να αποτελεί την πρώτη από αυτές. Η Poncle υποσχέθηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ακόμη μία ανακοίνωση σχετικά με το Vampire Survivors, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως απαντηθεί ένα «καυτό ερώτημα» που οι fans επαναλαμβάνουν εδώ και καιρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Vampire Survivors απέκτησε τοπικό (local) co-op πριν από περίπου δύο χρόνια, με την κυκλοφορία της έκδοσης 1.6. Εκείνη η λειτουργία επέτρεπε σε πολλούς παίκτες να παίζουν στην ίδια οθόνη, κάτι που προσέφερε μεν τη χαρά της συνεργασίας, αλλά περιόριζε σημαντικά την ελευθερία κινήσεων. Η online εκδοχή, αντίθετα, θα επιτρέπει σε κάθε παίκτη να κινείται ανεξάρτητα μέσα στα επίπεδα, εξερευνώντας διαφορετικά μονοπάτια και αντιμετωπίζοντας εχθρούς με τον δικό του ρυθμό.

Η Poncle είχε αφήσει να εννοηθεί από το 2023 ότι εργαζόταν πάνω σε μια τέτοια λειτουργία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πότε θα γίνει διαθέσιμη. Τώρα, με την επίσημη ανακοίνωση, φαίνεται πως η αναμονή των παικτών πλησιάζει στο τέλος της.

Το Vampire Survivors έχει καταφέρει να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό χάρη στις συνεχείς δωρεάν ενημερώσεις του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Poncle είχε προσθέσει χαρακτήρες εμπνευσμένους από τη σειρά RPG της Square Enix, SaGa, αποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι εξακολουθεί να επεκτείνεται με ευρηματικούς τρόπους. Αυτές οι συνεργασίες, σε συνδυασμό με τις νέες λειτουργίες, δείχνουν ότι ο τίτλος συνεχίζει να εξελίσσεται, ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού indie παιχνιδιού.

Από ένα σχετικά απλό project που ξεκίνησε ως ένα pixelated roguelike με minimal αισθητική, το Vampire Survivors έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά παιχνίδια των τελευταίων ετών. Η επιτυχία του βασίζεται στη γρήγορη δράση, τη συνεχή πρόοδο και την αίσθηση επιβράβευσης που προσφέρει κάθε run. Με την προσθήκη του online co-op, η εμπειρία αυτή υπόσχεται να γίνει ακόμη πιο συναρπαστική, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να αντιμετωπίζουν τις ορδές των βρικολάκων και των τεράτων παρέα με φίλους από όλο τον κόσμο.