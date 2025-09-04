Βαρύ πρόστιμο 425 εκατομμυρίων δολαρίων στην Google για παραβίαση ιδιωτικότητας

Η Google βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης που σχετίζεται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία, έπειτα από πολυετή δικαστική υπόθεση που ξεκίνησε το 2020.

Η αγωγή που εξετάστηκε αφορούσε περίπου 98 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συνολικά 174 εκατομμύρια Android συσκευές. Η κατηγορία ήταν πως η Google συνέλεγε δεδομένα χρηστών μέσω εφαρμογών τρίτων, όπως το Uber και το Venmo, ακόμη και όταν οι καταναλωτές είχαν απενεργοποιήσει τη λειτουργία «Web & App Activity».

Η αρχική απαίτηση των ενάγοντων άγγιζε τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το τελικό ποσό που επιδικάστηκε μειώθηκε σημαντικά, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν ενήργησε με πρόθεση δόλου. Παρά ταύτα, η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για τους ενάγοντες, καθώς αποδεικνύει ότι η Google λογοδοτεί για πρακτικές που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα που συλλέγονταν ήταν «μη προσωπικά, ψευδωνυμοποιημένα και αποθηκευμένα με ασφάλεια σε κρυπτογραφημένα συστήματα». Σύμφωνα με την Google, ο κύριος σκοπός της συλλογής ήταν η βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και η παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Ωστόσο, το σώμα ενόρκων έκρινε ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν ήταν επαρκή, καταλογίζοντας στην εταιρεία ευθύνη σε δύο από τις τρεις κατηγορίες που εξετάστηκαν.

Σε ανακοίνωση εκπροσώπου της, η Google εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την ετυμηγορία, δηλώνοντας:

Η απόφαση παρερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα προϊόντα μας. Τα εργαλεία ιδιωτικότητας που παρέχουμε δίνουν στους χρήστες έλεγχο των δεδομένων τους και όταν αυτοί απενεργοποιούν την εξατομίκευση, σεβόμαστε αυτή την επιλογή.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των εναγόντων χαρακτήρισαν την απόφαση δικαίωση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα υπέρ της διαφάνειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Google βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες και υψηλά πρόστιμα. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε χρήστες συσκευών Nexus 6P, έχει αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παρακολούθηση δραστηριοτήτων σε ανώνυμη περιήγηση στο Chrome και έχει καταβάλει 60 εκατομμύρια δολάρια στην Αυστραλία για παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τη συλλογή δεδομένων.

Το νέο πρόστιμο έρχεται να προστεθεί σε αυτήν τη μακρά λίστα, επιβεβαιώνοντας ότι οι δικαστικές διαμάχες για θέματα ιδιωτικότητας θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την εταιρεία.

Παρά την απόφαση, η Google δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση χωρίς συνέχεια. Η εταιρεία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα καταθέσει έφεση, επιδιώκοντας να ανατρέψει ή να μειώσει το πρόστιμο. Η έκβαση της έφεσης αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί η νομολογία γύρω από την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ.

