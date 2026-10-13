VELLINK: Ο κινεζικός συρμός μετρό που φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ράγες

Σύνοψη

Το νέο αυτόνομο μετρό VELLINK της κινεζικής CRRC ενσωματώνει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης AIZOR, επιτρέποντας στο όχημα να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω ραντάρ και καμερών υψηλής ανάλυσης.

Η κατασκευή του συρμού κάνει εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων και κραμάτων μαγνησίου, μειώνοντας το συνολικό βάρος κατά 18% και την κατανάλωση ενέργειας περισσότερο από 10%.

Το σύστημα ξεφεύγει από την παραδοσιακή σηματοδότηση CBTC, καθώς η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI) επεξεργάζεται τα δεδομένα τοπικά και προβλέπει βλάβες σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα με το VELLINK, η εταιρεία παρουσίασε μια υβριδική μηχανή υδρογόνου (VELFORCE) και ένα υπερελαφρύ βαγόνι εμπορευμάτων (MAGIX) βάρους 17 τόνων.

Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μετρό χωρίς οδηγό.

Οι αυτόματες σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν ήδη μια καθιερωμένη πραγματικότητα σε πολλά αστικά κέντρα του πλανήτη, με τη μετάβαση από τη χειροκίνητη πλοήγηση στα συστήματα που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρουσία στον θάλαμο ελέγχου να έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Παρόλο που συστήματα όπως αυτό της γραμμής 14 του Παρισιού ή του δικού μας Μετρό Θεσσαλονίκης βασίζονται σε αυστηρά προγραμματισμένα πρωτόκολλα σηματοδότησης και ελέγχου επικοινωνίας (CBTC), η βιομηχανία αναζητά διαρκώς τρόπους να προσδώσει πραγματική ευφυΐα στα ίδια τα οχήματα.

Η κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία CRRC παρουσίασε στην πρόσφατη έκθεση InnoTrans 2026 στο Βερολίνο το σύστημα VELLINK, έναν προηγμένο συρμό που υπόσχεται να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών. Αντί να υπακούει τυφλά σε κεντρικές εντολές, το νέο όχημα διαθέτει τη δική του ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος, ερμηνεύοντας τα δεδομένα γύρω του προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του, να προβλέψει πιθανές βλάβες και να προσαρμόσει την πορεία του με βάση τις πραγματικές συνθήκες δικτύου.

Η προσέγγιση της CRRC βασίζεται στην έννοια της ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης (embodied AI), η οποία υπερβαίνει τη θεωρητική ανάλυση δεδομένων στο cloud και επικεντρώνεται στην εφαρμογή αλγορίθμων απευθείας στα φυσικά μηχανήματα που εκτελούν κρίσιμες εργασίες. Το τρένο λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας τεράστιος κινητός αισθητήρας που χαρτογραφεί το περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη συστοιχία από ραντάρ, κάμερες υψηλής ανάλυσης και πολλαπλούς αισθητήρες που συλλέγουν διαρκώς πληροφορίες. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν αποστέλλονται απλώς σε κάποιο απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου για αξιολόγηση, αλλά τροφοδοτούνται σε ένα πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται εγκατεστημένο στο ίδιο το όχημα, επιτρέποντας την ταχύτατη λήψη αποφάσεων. Με τη βοήθεια του AIZOR, ενός μεγάλου γλωσσικού και αναλυτικού μοντέλου που έχει αναπτύξει η εταιρεία ειδικά για βιομηχανικές εφαρμογές, το σύστημα επεξεργάζεται συνδυαστικά τις οπτικές και τηλεμετρικές ενδείξεις ώστε να αναγνωρίσει εγκαίρως ανωμαλίες στην τροχιά, φθορές στις ράγες ή απρόβλεπτα εμπόδια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και μειώνοντας δραστικά το κόστος της προληπτικής συντήρησης.

Πώς λειτουργεί η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη στο σύστημα VELLINK

Το σύστημα VELLINK χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI) και το βιομηχανικό μοντέλο AIZOR της CRRC για την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω ραντάρ και καμερών υψηλής ανάλυσης, το τρένο αναλύει το περιβάλλον, προβλέπει εγκαίρως τις βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού και προσαρμόζει τη λειτουργία του, προσφέροντας ασφαλέστερη πλοήγηση χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Τοπική επεξεργασία (edge computing): Το μοντέλο AIZOR αναλύει τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός του συρμού για μηδενική καθυστέρηση (latency).

Το μοντέλο AIZOR αναλύει τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός του συρμού για μηδενική καθυστέρηση (latency). Πολυτροπικοί αισθητήρες: Αδιάλειπτη ροή δεδομένων από τον συνδυασμό προηγμένων ραντάρ και καμερών υψηλής ευκρίνειας.

Αδιάλειπτη ροή δεδομένων από τον συνδυασμό προηγμένων ραντάρ και καμερών υψηλής ευκρίνειας. Προγνωστική συντήρηση: Σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης βλαβών που μειώνει κατακόρυφα το κόστος συντήρησης του αστικού δικτύου.

Σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης βλαβών που μειώνει κατακόρυφα το κόστος συντήρησης του αστικού δικτύου. Ανταλλαγή δεδομένων: Αδιάλειπτη επικοινωνία (V2V) μεταξύ των συρμών για την αποφυγή συγκρούσεων και τον δυναμικό συντονισμό των δρομολογίων.

Ερευνώντας βαθύτερα την τεχνολογία κάτω από το εξωτερικό περίβλημα του οχήματος, είναι σαφές πως η αρχιτεκτονική του συστήματος διαφέρει σημαντικά από τον παραδοσιακό αυτοματισμό που συναντάμε στους περισσότερους σημερινούς συρμούς. Η πλατφόρμα αξιοποιεί μια κατανεμημένη υποδομή που συνδυάζει την τεράστια υπολογιστική ισχύ στο cloud με την τοπική επεξεργασία (edge), διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και όταν παρατηρούνται προβλήματα στη μετάδοση δεδομένων με τα κέντρα ελέγχου.

Αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους βαθιάς μάθησης, η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμόσει την καμπύλη επιτάχυνσης και επιβράδυνσης λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό φόρτο των επιβατών, την κλίση της γραμμής και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα υπέργεια τμήματα ενός δικτύου, με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μεγιστοποίηση της άνεσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ελαφρύτερα υλικά, σύγχρονος σχεδιασμός και ενεργειακή αποδοτικότητα

Η καινοτομία που προτείνει ο κατασκευαστής δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον κώδικα και στους αλγόριθμους, καθώς τεράστια έμφαση έχει δοθεί στη μηχανική εξέλιξη και στη χρήση πρωτοποριακών υλικών που μειώνουν αισθητά το συνολικό βάρος της κατασκευής. Χτίζοντας πάνω στην εμπειρία που αποκόμισε από το προηγούμενο μοντέλο CETROVO 1.0, το οποίο κυκλοφορεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 στην πόλη Κινγκντάο, η εταιρεία έχει ενσωματώσει τμήματα από ανθρακονήματα, πολυκαρβονικά πολυμερή καθώς και προηγμένα κράματα μαγνησίου και αλουμινίου. Η εκτεταμένη χρήση αυτών των υλικών καταφέρνει να μειώσει το βάρος του συρμού κατά περίπου δεκαοκτώ τοις εκατό σε σύγκριση με τα συμβατικά αστικά τρένα, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των ηλεκτροκινητήρων μόνιμου μαγνήτη και των μετατροπέων καρβιδίου του πυριτίου. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της σχεδιαστικής κατεύθυνσης, η ενεργειακή κατανάλωση παρουσιάζει πτώση που ξεπερνά το 10%, ενώ οι συνολικές εκπομπές ρύπων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής του οχήματος υπολογίζεται πως είναι μειωμένες κατά 15%.

Πέρα από τα στενά τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις, οι σχεδιαστές του συρμού εστίασαν στην αναβάθμιση της επιβατικής εμπειρίας μέσα στην καμπίνα, υιοθετώντας λύσεις που σπάνια συναντάμε σε μαζικά μέσα μεταφοράς. Το βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε με το διεθνούς κύρους βραβείο iF Design Award, περιλαμβάνει τεράστια πανοραμικά παράθυρα που ξεκινούν από το δάπεδο και φτάνουν μέχρι την οροφή, προσφέροντας άπλετο φυσικό φως, ενώ η οροφή ενσωματώνει φωτισμό που προσομοιάζει τον έναστρο ουρανό, δημιουργώντας μια πιο χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Παράλληλα, τα περιστρεφόμενα καθίσματα δίνουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τον χώρο τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ολοκληρωμένες λύσεις υδρογόνου και έξυπνες εμπορευματικές μεταφορές

Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, το ευρύτερο όραμα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων ενισχύθηκε με την παρουσίαση δύο επιπλέον οχημάτων που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές των χερσαίων μεταφορών και ενσωματώνουν παρόμοιες φιλοσοφίες αυτόνομης λειτουργίας. Η υβριδική μηχανή VELFORCE, η οποία τροφοδοτείται από κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, αποδίδει συνολική ισχύ 2.000 kW μέσω ενός παράλληλου συστήματος διπλής στοίβας των 400 kW, επιτυγχάνοντας ποσοστό αξιοποίησης του υδρογόνου που αγγίζει το εντυπωσιακό ενενήντα οκτώ τοις εκατό. Ο χρόνος ανεφοδιασμού κυμαίνεται μεταξύ 15-20 λεπτών, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για εντατική χρήση σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων χωρίς τις καθυστερήσεις που απαιτούν οι παραδοσιακές διαδικασίες φόρτισης μεγάλων ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Αντίστοιχα, το επίπεδο βαγόνι εμπορευμάτων MAGIX επαναπροσδιορίζει τον τομέα των logistics με το εξαιρετικά χαμηλό απόβαρό του που περιορίζεται στους δεκαεπτά τόνους, αντέχοντας παρόλα αυτά ωφέλιμο φορτίο εβδομήντα τριών τόνων. Η λειτουργία αυτών των οχημάτων υποστηρίζεται επίσης από πλατφόρμες έξυπνης οδήγησης που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον σε ακτίνα τριακοσίων εξήντα μοιρών, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τη δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένων εμπορευματικών σταθμών.

Τι σημαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στους συρμούς για την Ελλάδα

Η έναρξη λειτουργίας του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης με τους πλήρως αυτόματους συρμούς (επίπεδο αυτοματισμού GoA4) και η υπό κατασκευή Γραμμή 4 στην Αθήνα, χρησιμοποιούν τα εξαιρετικά δοκιμασμένα συστήματα CBTC, τα οποία απαιτούν ακριβό εξοπλισμό επικοινωνίας κατά μήκος της τροχιάς προκειμένου να καθοδηγούν τα τρένα με απόλυτη ασφάλεια. Στο ενδεχόμενο μελλοντικής έλευση συρμών τύπου VELLINK, που διαθέτουν τη δική τους «τεχνητή όραση» και ικανότητα λήψης αποφάσεων, θα μπορούσε θεωρητικά να μειώθει το τεράστιο κόστος κατασκευής των νέων γραμμών, καθώς οι απαιτήσεις για πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα εντός των σηράγγων θα περιορίζονταν.

Παρόλα αυτά, το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των μεταφορών καθιστά τη διαδικασία έγκρισης τέτοιων συστημάτων ιδιαίτερα χρονοβόρα, με τις αρμόδιες αρχές να απαιτούν εξαντλητικές δοκιμές προτού επιτρέψουν σε έναν αυτόνομο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο χιλιάδων επιβατών κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.