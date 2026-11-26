Η Rakuten Viber ανέδειξε ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων της εφαρμογής που στοχεύουν στην απλοποίηση της καθημερινής επικοινωνίας σε κινητά και υπολογιστές, πέρα από την απλή ανταλλαγή μηνυμάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αυτόματη διόρθωση (autocorrect) κατά την πληκτρολόγηση, οι λίστες μετάδοσης (broadcast lists) με όριο έως 50 παραλήπτες, η προβολή κοινών ομάδων και η αναζήτηση τοπικών επιχειρήσεων με δυνατότητα άμεσου κλεισίματος ραντεβού, παράλληλα με τα εργαλεία ελέγχου ειδοποιήσεων.

Για εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα που βασίζονται στην πλατφόρμα τόσο για προσωπικές συζητήσεις όσο και για επαγγελματικές συνεννοήσεις, η αξιοποίηση αυτών των λειτουργιών μειώνει την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και περιορίζει την ακαταστασία στις ομαδικές συνομιλίες. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας να λειτουργεί ως super app, συγκεντρώνοντας την επικοινωνία και τις καθημερινές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Ρύθμιση αυτόματης διόρθωσης σε υπολογιστή και smartphone

Πολλοί χρήστες παρατηρούν ότι τα ορθογραφικά λάθη υπογραμμίζονται μέσα στο πεδίο κειμένου χωρίς να διορθώνονται αυτόματα, γεγονός που οφείλεται στον διαχωρισμό μεταξύ απλού ορθογραφικού ελέγχου και ενεργής αυτόματης διόρθωσης. Στην έκδοση για υπολογιστές (και ειδικότερα σε περιβάλλον macOS), κάνοντας δεξί κλικ μέσα στο πεδίο σύνταξης μηνύματος εμφανίζονται δύο διακριτές επιλογές: ο «Έλεγχος ορθογραφίας», που περιορίζεται στην επισήμανση των λαθών, και η «Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας», η οποία επεμβαίνει και διορθώνει τις λέξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς πληκτρολογείτε.

Στα smartphones η αρχιτεκτονική είναι διαφορετική, καθώς το Viber δεν διαθέτει δικό του ενσωματωμένο μηχανισμό πληκτρολογίου αλλά βασίζεται στο λογισμικό εισαγωγής κειμένου της εκάστοτε συσκευής. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση γίνεται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος: στο iOS μέσω της διαδρομής Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληκτρολόγιο → Αυτόματη διόρθωση, ενώ στο Android μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής πληκτρολογίου που έχει επιλεγεί, όπως το Gboard ή το Samsung Keyboard.

Μαζική αποστολή μηνυμάτων χωρίς ομαδική συνομιλία μέσω λιστών μετάδοσης

Όταν απαιτείται η αποστολή μιας πρόσκλησης, μιας προσωπικής ανακοίνωσης ή μιας γρήγορης ενημέρωσης σε πολλούς αποδέκτες ταυτόχρονα, η δημιουργία μιας νέας ομάδας συχνά προκαλεί περιττό θόρυβο από διαδοχικές απαντήσεις. Οι λίστες μετάδοσης (broadcast lists) λύνουν αυτό το πρόβλημα επιτρέποντας την ταυτόχρονη αποστολή του ίδιου μηνύματος σε έως και 50 επαφές, με κάθε παραλήπτη να το λαμβάνει ως κανονικό ατομικό μήνυμα και να απαντά ιδιωτικά στον αποστολέα, χωρίς να γνωρίζει ποιοι άλλοι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Για να αποτραπεί η κατάχρηση του εργαλείου για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, η Rakuten Viber επιβάλλει μια αυστηρή προϋπόθεση ασφαλείας: ο παραλήπτης πρέπει να έχει ήδη αποθηκευμένο τον αριθμό του αποστολέα στις επαφές του smartphone του. Σε αντίθετη περίπτωση, το μήνυμα δεν παραδίδεται, ενώ τα αυτοματοποιημένα συστήματα προστασίας της πλατφόρμας ενδέχεται να επισημάνουν τον λογαριασμό ως αποστολέα ανεπιθύμητου περιεχομένου.

Η δημιουργία μιας λίστας μετάδοσης από το κινητό ολοκληρώνεται σε πέντε βήματα:

Ανοίξτε την εφαρμογή Viber στο smartphone σας. Μεταβείτε στην καρτέλα «Συνομιλίες» και πατήστε το εικονίδιο σύνταξης νέου μηνύματος. Επιλέξτε το εικονίδιο της λίστας μετάδοσης. Μαρκάρετε τις επαφές που επιθυμείτε να εντάξετε στη λίστα. Πατήστε «Τέλος» για να αποθηκευτεί η λίστα και να προχωρήσετε στη σύνταξη του μηνύματος.

Γρήγορος εντοπισμός κοινών ομαδικών συνομιλιών

Η συμμετοχή σε πολλαπλές ομάδες, από επαγγελματικά projects μέχρι οικογενειακές συζητήσεις και παρέες φίλων που συχνά επικαλύπτονται, καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του ακριβούς νήματος όπου έγινε μια συζήτηση. Μέσω της λειτουργίας «Κοινές ομάδες», ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωτικά όλες τις ομαδικές συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει ταυτόχρονα με μια επαφή του.

Η πρόσβαση γίνεται ανοίγοντας την ατομική συνομιλία με το εκάστοτε άτομο, πατώντας το όνομά του στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέγοντας «Πληροφορίες και ρυθμίσεις συνομιλίας» και στη συνέχεια «Κοινές ομάδες». Έτσι εμφανίζεται άμεσα μια ενιαία λίστα που διευκολύνει τη διαχείριση και την αναζήτηση πληροφοριών χωρίς άσκοπη περιήγηση στο ιστορικό των συνομιλιών.

Αναζήτηση τοπικών επιχειρήσεων και online κράτηση ραντεβού

Πέρα από την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών, η κεντρική γραμμή αναζήτησης του Viber λειτουργεί και ως κατάλογος για τον εντοπισμό τοπικών Επαγγελματικών Λογαριασμών, είτε πρόκειται για ένα ινστιτούτο ομορφιάς και ένα κομμωτήριο είτε για έναν υδραυλικό. Εφόσον ο χρήστης έχει παραχωρήσει άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία της συσκευής, τα αποτελέσματα εμφανίζουν και τη χιλιομετρική απόσταση της κάθε επιχείρησης, ενώ ακόμα και χωρίς ενεργοποιημένο εντοπισμό θέσης η εφαρμογή επιστρέφει σχετικές επαγγελματικές καταχωρίσεις.

Επιλέγοντας ένα αποτέλεσμα ανοίγει το προφίλ της επιχείρησης, όπου προβάλλονται η διεύθυνση, η κατηγορία δραστηριότητας και ο κατάλογος προϊόντων ή υπηρεσιών, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης συνομιλίας όπως σε κάθε κανονικό chat. Όταν η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία online κρατήσεων, εμφανίζεται το κουμπί «Κλείστε ραντεβού», το οποίο οδηγεί απευθείας στη σελίδα κρατήσεών της για την επιλογή διαθέσιμης ώρας χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να αποχωρήσει από το νήμα της συνομιλίας.