Το WhatsApp ξεκίνησε την παγκόσμια διάθεση της δυνατότητας προγραμματισμού μηνυμάτων (scheduled messages) για όλους τους χρήστες σε iOS και Android, καλύπτοντας τόσο τις ατομικές όσο και τις ομαδικές συνομιλίες. Η λειτουργία επιτρέπει τη σύνταξη ενός μηνύματος και τον ορισμό της αποστολής του από 10 λεπτά έως και 14 ημέρες αργότερα, με τη σταδιακή ενεργοποίηση να ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες.

Η προσθήκη υποστηρίζει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, ενώ τα προγραμματισμένα μηνύματα παραδίδονται κανονικά ακόμη και αν το smartphone του αποστολέα είναι απενεργοποιημένο, χωρίς μπαταρία ή εκτός κάλυψης δικτύου. Παράλληλα, η διαδικασία διατηρεί πλήρως την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), εξασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο παραμένει απροσπέλαστο ακόμη και από την ίδια την πλατφόρμα της Meta.

Πώς λειτουργεί ο προγραμματισμός και η διαχείριση των μηνυμάτων

Για να προγραμματίσει κάποιος ένα μήνυμα, αρκεί να το πληκτρολογήσει κανονικά στο πεδίο της συνομιλίας, να κρατήσει πατημένο το κουμπί αποστολής και να επιλέξει την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα παράδοσης. Όταν φτάσει η καθορισμένη στιγμή, το μήνυμα εμφανίζεται στον παραλήπτη ακριβώς όπως κάθε άλλο, χωρίς καμία ένδειξη ότι είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια ξεχωριστή ενότητα όπου συγκεντρώνονται όλα τα μελλοντικά μηνύματα που βρίσκονται σε αναμονή, με δυνατότητα διαγραφής τους πριν από την αποστολή σε περίπτωση που αλλάξουν γνώμη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει επιλογή επεξεργασίας της ώρας ή του περιεχομένου ενός ήδη προγραμματισμένου μηνύματος χωρίς να προηγηθεί η διαγραφή του.

Πέρα από τις καθημερινές προσωπικές χρήσεις, όπως η αποστολή ευχών γενεθλίων σε διαφορετικές ζώνες ώρας ή μιας υπενθύμισης το επόμενο πρωί, η λειτουργία αναμένεται να διευκολύνει αισθητά επαγγελματίες, επιχειρήσεις που ενημερώνουν πελάτες και ομάδες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για τον συντονισμό της εργασίας τους.

Αποστολή εκτός σύνδεσης και αρχιτεκτονική ασφαλείας

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης του WhatsApp αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα μέχρι την ώρα της παράδοσης. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και τοποθετούνται σε ουρά αναμονής στους servers της υπηρεσίας, γεγονός που αποδεσμεύει την αποστολή από την κατάσταση της συσκευής του χρήστη.

Ακόμη και αν το smartphone μείνει από μπαταρία ή βρεθεί εκτός σήματος τη στιγμή που έχει οριστεί, οι servers φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση, χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η σύγκριση με το Telegram και το Signal

Παρά το γεγονός ότι αποτελούσε ένα από τα πιο συχνά αιτήματα της κοινότητας, το WhatsApp φτάνει με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το Telegram διαθέτει τον προγραμματισμό μηνυμάτων ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019, προσφέροντας χρονικό ορίζοντα έως και 365 ημερών έναντι των 14 ημερών του WhatsApp. Επιπλέον, το Telegram επιτρέπει την επεξεργασία τόσο του κειμένου όσο και της ώρας αποστολής χωρίς διαγραφή, ενώ στις ατομικές συνομιλίες διαθέτει την επιλογή αυτόματης αποστολής τη στιγμή που ο παραλήπτης συνδεθεί στην εφαρμογή, εφόσον η κατάστασή του είναι ορατή.

Από την πλευρά του, το Signal ενσωμάτωσε τη λειτουργία στις αρχές του 2023, αλλά με διαφορετική τεχνική προσέγγιση. Λόγω της αρχιτεκτονικής μηδενικής γνώσης στους servers του, τα προγραμματισμένα μηνύματα του Signal παραμένουν αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή του αποστολέα, με αποτέλεσμα η παράδοση να καθυστερεί μέχρι την επανασύνδεση εάν το smartphone είναι κλειστό ή εκτός δικτύου την προγραμματισμένη ώρα.

Οι υπόλοιπες προσθήκες του WhatsApp μέσα στο 2026

Ο προγραμματισμός μηνυμάτων έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την πλατφόρμα της Meta. Μέσα στο 2026, το WhatsApp πρόσθεσε τις αναφορές @all στις ομαδικές συνομιλίες, δίνοντας τη δυνατότητα ειδοποίησης όλων των μελών ταυτόχρονα χωρίς μεμονωμένες επισημάνσεις, ενώ έφερε επίσης τις φωνητικές και βιντεοκλήσεις απευθείας στο WhatsApp Web, καταργώντας την ανάγκη εγκατάστασης της αυτόνομης εφαρμογής για Windows ή macOS.